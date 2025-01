Jubiläumsjahr 2025 – 70 Jahre Hotel KOLLERs und 100 Jahre Oldtimerschiff „POTO“

Das Hotel KOLLERs in Seeboden am Millstätter See blickt im Jahr 2025 auf zwei bedeutende Jubiläen zurück: 70 Jahre seit der Gründung des Hotels und 100 Jahre seit dem Bau des Oldtimerschiffs „POTO“, das Hotelgäste zu romantischen Ausfahrten auf dem See einlädt. Das Jubiläumsjahr bietet besondere Höhepunkte: Im April und Oktober finden spezielle Festwochen statt. Die Gäste können sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, das historische Einblicke mit modernen Erlebnissen verbindet.

Die Geschichte des Hauses begann 1955, als die Großmutter von Hubert Koller – der das Wellnesshotel heute mit seiner Familie führt – das Seegrundstück mit der stark renovierungsbedürftigen Villa Marienheim erwarb. In den folgenden Jahren wurde die alte Villa zu einer Frühstückspension umgebaut, die sich schnell zu einem beliebten Ziel für Gäste aus nah und fern entwickelte. Im Laufe der Jahrzehnte entstand daraus das Hotel KOLLERs, das heute als Synonym für Gastlichkeit und Erholung direkt am See steht.

In den letzten Jahren wurde das Haus umfassend renoviert.

Sowohl das Restaurant als auch die Bar und die Lobby wurden mit viel Liebe zum Detail neugestaltet. Die modernisierte Küche ermöglicht nicht nur effizientere Arbeitsabläufe, sondern sorgt auch für eine hohe kulinarische Qualität, die die Gäste des KOLLERs immer wieder begeistert.

Das Hotel KOLLERs verbindet seit sieben Jahrzehnten Tradition und Moderne und ist ein Ort, der Erinnerungen bewahrt und gleichzeitig in die Zukunft blickt. Auch die nächste Generation ist bereits aktiv in die Zukunft des Hauses eingebunden. Sophia und Johannes sammeln wertvolle Erfahrungen im In- und Ausland, um dem Hotel neue Impulse und innovative Ideen zu geben. Das KOLLERs gilt als eines der schönsten Wellnesshotels direkt am Millstätter See. Die Kombination aus exklusiver Wellness, mediterranem Flair und einer traumhaften Landschaft zwischen den Bergen und dem See begleitet die Gäste durch eine exklusive Wohlfühlzeit.

Bild Luftaufnahme des Hotels mit Berg im Hintergrund Quelle: KOLLERs Hotel

Quelle mk Salzburg