So kommen Sie bei Kunden besser an – durch Gesichter Lesen zum Erfolg

Kleine Details können den Unterschied machen – besonders im Umgang mit Kunden. Die Kunst, Gesichter zu lesen, ist eine Fähigkeit, die Ihnen hilft, Kunden besser zu verstehen und auf den ersten Blick zu erkennen, welche Bedürfnisse und Kommunikationsstile Ihre Kunden bevorzugen. Das Wissen über Gesichterlesen können Sie direkt im Kundenkontakt anwenden, so dass der geschulte Blick ins Gesicht Ihr ultimativer Schlüssel zur Kundenbindung wird.

Der erste Blick: Was Gesichter Ihnen sofort verraten

Ein Gesicht erzählt uns mehr, als Worte es jemals könnten. Die einzelnen Merkmale, Formen und Proportionen geben konkrete Hinweise auf die Persönlichkeit und die Bedürfnisse Ihres Gegenübers, so dass Sie gezielt auf die Wünsche Ihrer Kunden eingehen können. Damit hinterlassen Sie einen positiven ersten Eindruck und schaffen weit mehr als nur eine Basis für eine vertrauensvolle Beziehung – ein klarer Vorteil gegenüber unpersönlicher Kommunikation.

Authentizität und Empathie: Der Schlüssel zur Kundenbindung

Die Naturell-Lehre ist das Grundwissen und die Basis, um in Gesichtern zu lesen und eröffnet schon entscheidende Vorteile: Sie haben die Fähigkeit, zwischen den Zeilen – oder in diesem Fall ‚zwischen den Gesichtszügen‘ – zu lesen. So können Sie zum Beispiel direkt erkennen, ob Ihr Kunde eher sicherheitsorientiert, innovationsfreudig oder besonders detailverliebt ist. Dies hilft Ihnen, Ihre Kommunikation individuell auf einen der drei Typen anzupassen. Durch den neu gewonnenen emphatischen Umgang können Sie eine tiefe Verbindung herstellen, die weit über das reine Geschäftsverhältnis hinausgeht.

Die Naturelle – Was Ihr Gegenüber wirklich braucht

Die Naturell-Lehre basiert auf drei Grundtypen, die sich aus der embryonalen Entwicklung ableiten: Ernährung-, Bewegung- und Empfindung. Jeder dieser Typen hat spezifische Bedürfnisse, die sich in den Gesichtszügen und der Körperform widerspiegeln.

Hier erfahren Sie, wie Sie diese Merkmale erkennen und im Gespräch nutzen:

Das Ernährungs-Naturell: Der auf Werte bedachte Kunde

Merkmale: Runde Konturen, weiche Gesichtszüge, oft kräftige Wangen, sanfte Augen, rundliche Gesichtsform.

Bedürfnisse: Sicherheit, Komfort und praktische Lösungen stehen hier im Vordergrund.

So punkten Sie: Schaffen Sie eine gemütliche, entspannte Atmosphäre. Sprechen Sie praktische Vorteile an und betonen Sie, wie Ihre Lösungen langfristig Komfort und Stabilität bieten.

Praxis-Tipp: Das Ernähungsnaturell ist der Typ für praktische Lösungen und Komfort – das schafft Vertrauen. Beginnen Sie ein Gespräch mit Fragen wie: „Was würde X vereinfachen?“, „Was ist Ihnen bei einer langfristigen Zusammenarbeit wichtig?“ Oder erwähnen Sie, dass „die Zusammenarbeit darauf ausgelegt ist den Alltag zu erleichtern.“ Das zeigt, dass Sie die Werte Komfort, Stabilität und Nachhaltigkeit bedienen können.

Das Bewegungs-Naturell: Der zielorientierte Kunde

Merkmale: Eckige, grosse Konturen, kantige Gesichtszüge, ein markanter Kinn- Kieferbereich, schmale Lippen, aufgeweckte, lebendige Augen

Bedürfnisse: Dynamik, Zielstrebigkeit und Effizienz. Kunden dieses Typs schätzen es, wenn es schnell zur Sache geht.

So punkten Sie: Seien Sie klar und zielorientiert. Präsentieren Sie Lösungen, die schnell Ergebnisse liefern, und vermeiden Sie langatmige Erklärungen.

Praxis-Tipp: Bei diesem dynamischen Kunden punkten eine klare Zielsetzung und direkte Ansprache. Leiten Sie ein Gespräch direkt mit konkreten Vorschlägen ein, z. B.: „Ich sehe, Sie wollen Ergebnisse. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie wir Ihre Ziele schnell erreichen können“ oder „Mit dieser Lösung sparen Sie 20 % Ihrer Kosten und steigern gleichzeitig die Effizienz.“

Das Empfindungs-Naturell: Der emotionale, kreative Kunde

Merkmale: Schmale und zierliche Konturen, feine Gesichtszüge, eine hohe Stirn, große, ausdrucksstarke Augen

Bedürfnisse: Emotionale Verbindung, Wertschätzung und ein harmonisches Umfeld.

So punkten Sie: Zeigen Sie Verständnis und hören Sie aktiv zu. Bieten Sie kreative Lösungen an, die auf die Bedürfnisse des Kunden eingehen. Präsentieren Sie innovative Ideen und betonen Sie, wie individuell Ihr Angebot ist.

Praxis-Tipp: Diese Zielgruppe erreichen Sie am besten mit einer kreativen und feinfühligen Ansprache. Stellen Sie Fragen wie: „Was ist Ihnen besonders wichtig?“ oder „Was ist für Sie das Besondere an diesem Projekt?“ Das gibt Raum für persönliche Entfaltung und Wertschätzung.

Achten Sie doch ab jetzt einfach mal bewusst auf die verschiedenen Ausprägungen in den Gesichtern Ihrer Kunden und passen Sie Ihre Ansprache an die wahrgenommenen Bedürfnisse an – das sorgt für einen positiven Einstieg und Sie werden merken, wie schnell Sie eine völlig neue Art der Verbindung herstellen.

Gesichtsformen als Schlüssel zu mehr Erfolg

Taucht man tiefer in die Materie ein, gibt es noch unzählige Merkmale in den Gesichtern, die viele weitere Hinweise auf die Persönlichkeit und Bedürfnisse eines Menschen geben. Hier einige Beispiele, die Sie sofort im Gespräch anwenden können:

Breites Kinn und ausgeprägte Kieferpartie

Bedeutung: Starkes Durchsetzungsvermögen, hohe Zielorientierung, Präsenz im gegenwärtigen Augenblick

Ihre Strategie: Seien Sie klar, strukturiert und zeigen Sie Lösungen, die Erfolg, Stabilität und direkte Umsetzbarkeit bieten.

Tiefliegende, gerade Augenbrauen, tiefliegende Augen

Bedeutung: Pragmatismus und Sinnhaftigkeit. Keinerlei Interesse an ‚nicht greifbarem’

Ihre Strategie: Präsentieren Sie ihm eine klare Übersicht Ihrer Produkte oder Dienstleistungen. Zeigen Sie die Vorteile in Zahlen und bieten Sie einen konkreten Plan an.

Volle, weiche Lippen, grosse Augen und gebogene, eher hochliegende Augenbrauen

Bedeutung: Kreativität und Empfindsamkeit. Kunden mit diesen Merkmalen suchen oft Inspiration und neue, spannende Ideen.

Ihre Strategie: Präsentieren Sie innovative Konzepte und betonen Sie den individuellen Nutzen.

Das Wissen über die Naturelle und Gesichtsformen zeigt, dass wir durch genaues Hinsehen viel über die Bedürfnisse und Vorlieben unserer Kunden erfahren können. Jedes Detail gibt Ihnen einen Hinweis darauf, wie Sie Ihre Kommunikation optimieren können. Praxis-Tipp: Reflektieren Sie nach jedem Kundengespräch: Welches Naturell, welche Gesichtsformen habe ich erkannt? Wie habe ich darauf reagiert? Wie hat sich die Reaktion des Kunden verändert?

Warum Gesichtslesen Ihren Vorsprung sichert

In einer Zeit, in der automatisierte Kommunikation dominiert, sehnen sich Menschen nach echter Verbindung. Hier ermöglicht Facereading es Ihnen, sich von der Masse abzuheben und gleichzeitig Ihre Kundenbeziehungen zu vertiefen. Ob in Vertrieb, Beratung oder Führung – die Fähigkeit, Gesichter zu lesen, ist der Gamechanger für nachhaltigen Erfolg. So starten Sie in jedes Gespräch mit einem Vorsprung: Sie wissen bereits, was Ihr Kunde erwartet, welche Argumente ihn überzeugen und welche Ansprache ihn kaltlässt. Es sind oft nur Details, die durch ein achtsames Wahrnehmen des Gegenübers direkt einen großen Unterschied machen.

Bild: Jo Kern Bildcredits Christian Kaufmann

Autor

Jo Kern, Expertin für Psychophysiognomie und Gründerin von KERN #Profiling, begleitet seit Jahrzehnten Menschen dabei, ihre Menschenkenntnis zu vertiefen, um erfolgreicher zu werden. Sie zeigt mit fundiertem Wissen und praxisnahen Trainings, wie Sie dieses Wissen gezielt einsetzen können.

Aussagen des Autors und des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder.