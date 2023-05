Online-Kochkurse 7hauben begeistert bei TV-Show „2 Minuten 2 Millionen“

7hauben Gründer bekamen gleich 2 Investitionsangebote bei PULS 4 Startup-Show

Die 7hauben Gründer Johannes Sailer und Markus Auzinger haben es gewagt. Sie haben bei der beliebten TV-Show „2 Minuten 2 Millionen“ ihr Startup 7hauben gepitched. 7hauben produziert Premium-Online-Kochkurse für 3 Millionen User mit kulinarischen Größen wie Johann Lafer, Haya Molcho und Eduard Dimant. Die kapitalstarke Investorenrunde zeigte sich begeistert vom europäischen Marktführer: 7hauben bekam gleich 2 Investitionsangebote.

Investitionsangebote, positive Resonanz und großes Interesse an 7hauben

In der Jubiläumsstaffel der PULS 4 Startup-Show haben Jungunternehmer nur 2 Minuten Zeit, um die hochkarätige Investorengruppe zu überzeugen. War der Pitch erfolgreich, können diese den Gründern ein Investitionsangebot machen. Johannes Sailer und Markus Auzinger von 7hauben bekamen gleich 2 hervorragende Investitionsangebote. Vollblutunternehmer Christian Jäger bot 150.000 Euro für 3 % Firmenanteile und Daniel Zech von SevenVentures wollte in einem Media for Equity Deal 1,5 Millionen Euro für 7 % investieren. „Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass Christian Jäger und Daniel Zech investieren wollten.

Eine so positive Resonanz von erfahrenen und erfolgreichen Unternehmern zu bekommen, ist unheimlich motivierend“, zeigt sich CEO Johannes Sailer begeistert. Und auch die anderen Investoren waren angetan vom innovativen 7hauben-Konzept. Katharina Schneider und Heinrich Prokop boten Kooperationen in den Bereichen Teleshopping und Lebensmitteleinzelhandel an und Barbara Meier schlug Kontaktvermittlungen in die Spitzengastronomie vor.

Unterstützung von Spitzenköchen Haya Molcho und Johann Lafer

Die Teilnahme bei „2 Minuten 2 Millionen“ beschreibt Geschäftsführer Johannes Sailer als „überwältigend und sehr positiv“. Unterstützung bekamen Sailer und Auzinger von ihrem Mitgründer Wolfgang Strimmer, Mentor Michael Hurnaus (CEO und Gründer von Tractive) und hochkarätigen Köchen, die bereits mit 7hauben zusammengearbeitet haben. Johann Lafer, Haya Molcho, Andreas Döllerer, Lutz Geißler, Alex Wahi und Eveline Wild hatten im Vorfeld Videos aufgenommen, um ihre positiven Erfahrungen mit 7hauben zu teilen. Gastrounternehmerin Haya Molcho von NENI: „Für mich gibt es nichts Schöneres als leidenschaftlich zu kochen und das, was ich weiß, auch weiterzugeben.

Und mit 7hauben hat es noch mehr Spaß gemacht, weil sie professionell und sympathisch waren.” Wer die Kurse der Spitzenköche mal ausprobieren möchte, kann sie aktuell zum halben Preis erwerben. Passend zur TV-Ausstrahlung bietet 7hauben ein „2 Minuten 2 Millionen Special“ an, indem alle Einzelkurse sowie das Basic Abo um 50% reduziert sind. Das Special hat am 23. Mai begonnen und endet am 28. Mai 2023.

Mit kulinarischer Exzellenz und Kreativität in die Zukunft

Für zukünftige Online-Kochkurse hat das Startup 7hauben bereits viele weitere, hervorragende Spitzenköche und Experten gewonnen. 2023 werden unter anderem Kurse mit Patissier des Jahres 2021 Marco D’Andrea, Haubenkoch Hannes Müller, Gastronomin Sophia Rudolph und Gewürzexpertin Dr. Manuela Mahn gedreht. Das Startup agiert dafür weiterhin eigenfinanziert, arbeitet aber aktuell daran, eine größere Investmentrunde abzuschließen.

Zu einem Deal kam es in der TV-Show nicht, da die beiden Gründer die Angebote von Jäger und Zech ablehnten. Johannes Sailer blickt jedoch sehr positiv auf den konstruktiven Austausch mit den Investoren zurück: „Die herausragenden Investoren von ´2 Minuten 2 Millionen´ haben uns exzellente Denkanstöße und Ideen gegeben, die wir nutzen werden, um 7hauben kontinuierlich zu optimieren. Wir freuen uns auf die vielen neuen Kursdrehs und Weiterentwicklungen der Plattform, die wir 2023 umsetzen werden.“

Quelle 7hauben