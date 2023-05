foodspring wird offizieller Ernährungspartner der European CrossFit Games Semifinals

foodspring, die europäische Fitnessmarke für hochwertige funktionale Leistungs- und Nahrungsergänzungsmittel, hat heute ihre Position als offizieller Sponsor für Nahrungsergänzungsmittel und Sporternährung des 2023 NOBULL CrossFit Games European Semifinal Events bekannt gegeben.

Die Produkte von foodspring sind bereits seit einigen Jahren in der CrossFit Community stark gefragt, da diese Produkte eigens dafür entwickelt wurden, um die persönlichen Fitnessziele noch schneller zu erreichen. Deswegen sind insbesondere foodsprings Whey Protein, Clear Whey, Vegan Protein, aber auch die Energy & Recovery Aminos sowie eine Vielzahl an Nahrungsergänzungsmitteln in der CrossFit Szene sehr beliebt. Nach dem Beitritt zum Affiliate Network Partnership in 2022, zeigt das Sponsoring des CrossFit Halbfinales foodsprings Hingabe für die CrossFit Community.

Mit einem Stand und einer speziellen Recovery Zone für die AthletInnen, wird foodspring physisch in der Max-Schmeling-Halle, dem Austragungsort des Halbfinales, präsent sein. Zudem treten vom 01.-06. Juni neun der foodspring Athleten an, um den Einzug ins Finale zu schaffen. Für das Event ist ein Pre-Launch eines neuen foodspring Produkts geplant. Das Clear Vegan Protein ist in den Geschmacksrichtungen Tropical oder Mango & Peach erhältlich, und kann exklusiv beim CrossFit Halbfinale getestet werden. Die offizielle Markteinführung des Produkts ist einen Monat später geplant. Damit wird das laktosearme Clear Whey um eine vollends laktosefreie Variante ergänzt.

Die Partnerschaft erfolgt im Anschluss an eine erfolgreiche Aktivierung im letztjährigen Halbfinale in London, dem Strength in Depth. Im Vergleich zum letzten Jahr wurde Stand vergrößert und in zwei separate Teile geteilt, die beide im Hauptpartnerbereich zu finden sind. Hier können foodspring Bestseller getestet und gekauft werden, und KundInnen können sich von foodspring ExpertInnen beraten lassen. Des Weiteren können BesucherInnen hier an einem Giveaway teilnehmen, oder foodspring Produkte bei einer Sports Challenge gewinnen.

Margaux Venet, Brand Activation Manager bei foodspring: „Wir freuen uns sehr, erneut an dem Höhepunkt des europäischen CrossFit-Kalenders beteiligt zu sein, dieses Mal in unserer Heimatstadt Berlin. Die Veranstaltung bietet eine fantastische Gelegenheit, die CrossFit-Community und Affiliate-Besitzer über foodspring und unsere Produkte zu informieren und wie sie die Trainingsreisen aller mit hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln unterstützen können. Wir sind äußerst stolz darauf, dass so viele unserer Botschafter es bis zu dieser Wettkampfstufe geschafft haben, und freuen uns darauf, sie während des Wochenendes sowohl auf der Wettkampffläche als auch in unserer Erholungszone zu unterstützen.“

Rob Vartan, CrossFit’s VP of Global Partnerships kommentiert: “foodspring ist aus dem Europäischen CrossFit nicht wegzudenken und wir könnten nicht glücklicher sein, die Marke als unseren Partner für eines der ereignisreiches Europäischen CrossFit Events gewonnen zu haben.”

Für weitere Informationen zu den CrossFit Games Semifinals besuchen Sie bitte https://games.crossfit.com/semifinals/overview

*foodspring athlete ambassadors:

Reggie Fasa

Tayla Howe

Aimee Cringle

Sola Sigurdardottir

Moritz Fiebig

Verena Reimers

Elisa Fuliano

Enrico Zenoni

Alex Anasagasti

Maribel Gallardo

Fabian Beneito

Jacqueline Dahlstrohm

Titelbild Moritz Fiebig

Quelle STUDIO BRANDFORMANCE