Zukunftsweisende Forschungsprojekte auf dem 8. Life Science Pitch Day im IZB

Insgesamt sechszehn Teams präsentierten im Münchner Gründerzentrum ihre innovativen Ideen vor fast 50 Investor:innen.

Am 13. Juli 2023 veranstaltete das Münchner Innovations- und Gründerzentrum für Biotechnologie (IZB) in Zusammenarbeit mit dem High-Tech Gründerfonds (HTGF), Leaps by Bayer und Boehringer Ingelheim den 8. Life Science Pitch Day, der sechszehn Biotech Start-ups und Projektteams mit fast 50 renommierten Life Science-Investor:innen und Entscheidungsträger:innen aus der Industrie zusammenbrachte.

Zunächst gab Dr. Peter Hanns Zobel, Geschäftsführer des IZB, einen Einblick in die aktuellen Entwicklungen am Münchner Biotech-Hub und begrüßte als weitere Gastgeber Ingo Klöckner, Head of Portfolio and Reporting bei Leaps by Bayer und Dr. Sebastian Kreuz, Executive Director bei Boehringer Ingelheim Venture Fund. Dr. Frank Hensel, Principal des HTGF, und Dr. Laura Pedroza, Investment Managerin des HTGF, moderierten die Veranstaltung. Die Präsentationen der erstmals sechszehn Projektteams waren thematisch vielfältig und umfassten innovative Forschung von A wie ADCs bis Z wie Zelltherapien.

Im Rahmen der Podiumsdiskussion „Mapping the Course – Pharma Perspectives on Identifying Trends and Setting Strategic Directions“ kam es zwischen Dr. Laura Lane, VP Venture Sciences Europe bei Eli Lilly & Co, Ingo Klöckner, Head of Portfolio and Reporting bei Leaps by Bayer, Dr. Joachim Vogt, Director, Search and Evaluation International bei AbbVie und Dr. Sebastian Kreuz, Executive Director beim Boehringer Ingelheim Venture Fund zu einem regen Austausch über die aktuellen Trends in der Life Sciences-Industrie.

„Dieses Jahr haben wir wieder eine Fülle von unterschiedlichen Themen gehört: von neuen Krebstherapien über Wirkstoffe gegen Haarausfall bis hin zu neuen Ansätzen gegen Diabetes und Parkinson. Es freut mich immer wieder zu sehen, welch innovative Ansätze die Start-ups verfolgen und damit die Medizin der Zukunft gestalten. Der Pitch Day ist einfach ein großartiges Event, für das ich mich bei unseren Partnern sehr herzlich danken möchte“, erklärte Dr. Peter Hanns Zobel, Geschäftsführer des IZB.

„Wir sind begeistert von der hohen Qualität der Pitches der Gründer:innen in diesem Jahr. Diese Start-ups haben das Potenzial, maßgeblich die Zukunft zu gestalten und wir sind gespannt auf die nächsten Entwicklungen“, ergänzte Dr. Frank Hensel, Principal HTGF.

„Ich nehme nun zum dritten Mal an dem Life Science Pitch Day im IZB teil und bin immer wieder begeistert: Höchst spannende Biotech-Projekte, eine hohe Dichte an Investoren und eine fantastische Netzwerk-Atmosphäre“, erklärte Dr. Joachim Vogt, Director, Search and Evaluation International bei AbbVie.

„Die Firmen-Präsentationen auf dem Life Science Pitch Day haben uns auch in diesem Jahr beeindruckt. Die kreativen Ideen und innovativen Lösungsansätze der Gründer:innen belegen erneut, dass wir auch in Zukunft noch viel von ihnen erwarten dürfen“, kommentierte Dr. Sebastian Kreuz,

Executive Director bei Boehringer Ingelheim Venture Fund.

Folgende Projektteams präsentierten ihre innovative Forschung am 8. Munich Life Science Pitch Day im Innovations- und Gründerzentrum Biotechnologie (IZB):

1. Atriva Therapeutics, Christian Pangratz: Wenn die Prävention versagt: Eine wirksame, auf Wirtszellen abzielende Therapie für schwere RNA-Virusinfektionen.

2. Booster Therapeutics, Dr. Marianne Mertens: Ansatz zur Entfernung von beschädigten Proteinen aus den Zellen, um die Anhäufung von schädlichen Proteinen zu bekämpfen, die bei vielen Krankheiten wie z.B. Parkinson auftritt.

3. CARTemis Therapeutics, Dr. Anthea Wirges: Entwicklung von neuartigen Krebsimmuntherapien für bisher unheilbare Krebsarten, mit der Vision, CAR-T-Zellen für Patienten weltweit verfügbar zu machen.

4. CIS Pharma, Christoph Schäfer: Spezialisiert sich auf die Entwicklung von ADCs und Radioliganden der nächsten Generation, die auf einen hohen ungedeckten Bedarf ausgerichtet sind.

5. Genevieve, Dr. Melya Hughes Crameri: Entwickelt eine mRNA-CRISPR-Plattform für Präzisions-Editing und universelle Anwendungen.

6. khumbu.ai, Dr. Johannes Nissen-Meyer: Widmet sich der Suche nach einem Heilmittel für Diabetes durch die revolutionäre Kraft der modernen KI.

7. KyDo Therapeutics, Dr. Matthias Stein-Gerlach: Entwicklung von erstklassigen, kovalenten, allosterischen AKT-Inhibitoren der nächsten Generation als neuartige Krebstherapien.

8. Mallia Therapeutics, Prof. Dr. Steinkasserer: Entwickelt das lösliche CD83-Molekül als neues therapeutisches Produkt für die topische Behandlung von Haarausfall.

9. PerioTrap, Pierre Tangermann: Ziel des Unternehmens ist es, die Mundgesundheit mit oralen Mikrobiom-Modulatoren und nachhaltigen Therapiekonzepten zu transformieren.

10. Phialogics, Dr. Andreas Ernst: Entwickelt Biologika der nächsten Generation zur Behandlung von Patienten mit akuten und chronischen Autoimmunerkrankungen.

11. smartbax, Dr. Robert Macsics: Fokussiert sich auf die Entwicklung einer neuen Generation von Antibiotika mit neuartigen dualen Wirkmechanismen.

12. Somagenetix, Dr. Andrin Oswald: Entwickelt mit Hilfe seiner Phagocure-Plattform Präzisionstherapien für Krankheiten mit hoher Sterblichkeit in den Bereichen Immunologie, Neurologie und Stoffwechselkrankheiten.

13. SRTD biotech, Dr. Bernd Hoffmann: Entwicklung der ersten RNA-basierten Plattformtechnologie für den Einsatz von selektiv wirkenden RNAs in verschiedenen therapeutischen Bereichen.

14. Tcelltech, Prof. Dr. Michael Platten: Entwickelt eine personalisierte, schnelle und krebsübergreifende T-Zell-Therapie, die sich auf ein KI-Bioinformatik-Tool für die TCR-Identifizierung sowie auf einen nicht-viralen Vektor zur Genübertragung stützt.

15. Thermosome, Dr. Pascal Schweizer: Neuartiger Tumor-Targeting-Ansatz, der eine deutlich erhöhte, lokale Wirkstoffkonzentration und eine verbesserte Tumorpenetration ermöglicht, um die klinische Behandlungswirksamkeit zu verbessern.

16. Umlaut.bio, Bastian Linder/ Lars Steinmetz: Fokussiert sich auf niedermolekulare Wirkstoffe, die auf tRNA-Modifikationen abzielen, als neuartige Therapeutika gegen eine Vielzahl von Krebserkrankungen.

Bildunterschrift: Start-up-Teams am 8. Munich Life Science Pitch Day 2023:

Erste Reihe (v.l.n.r.): Christian Pangratz, Atriva Therapeutics; Manfred Groeppel, Mallia Therapeutics; Alexander Steinkasserer; Johannes Nissen-Meyer, Khumbu.ai; Kerstin Pion Tossi, Thermosome; Grzegorz Popowicz, Khumbu.ai;

Zweite Reihe: Stephan Stenglein, Atriva Therapeutics; Christoph Schäfer, CIS Biopharma; Andreas Ernst, Phialogics; Bastian Linder, Umlaut.Bio; Pierre Tangermann, PerioTrap; Jörn Weinser, KyDo; Christian Geraths, CIS Biopharma; Bernd Hoffmann, SRTD biotech; Robert Macsics, Smartbax; Diogo Feleciano, BoosterTX; Pascal Schweizer, Thermosome; Jonathan Chriqui, Somagenetix; Melya Hughes Crameri, Genevieve Therapeutics; Mario Bunse, CARTemis; Anthea Wirges; CARTemis; Thomas Theelen, Tcelltech; Bernd Hoffmann, SRTD.

Quelle High-Tech Gründerfonds Management GmbH