Erfolgreicher Exit: Bayern Kapital veräußert seine Beteiligung an EXTEND3D an Atlas Corpo

Bayern Kapital, einer der erfahrensten und aktivsten Key-Player der High-Tech-Finanzierungslandschaft, hat seine Anteile an EXTEND3D gemeinsam mit den investierten Business Angels und den Gründern veräußert. Käufer der Anteile ist der schwedische Konzern Atlas Copco, ein international führender Anbieter von industriellen Produktionslösungen. Das Münchener Industrial Tech-Startup entwickelt mobile und dynamische Augmented-Reality-Projektionssysteme für den industriellen Einsatz. Bayern Kapital hatte sich erstmalig in 2012 in der ersten Finanzierungsrunde am Münchener Unternehmen beteiligt und EXTEND3D nach der Seedrunde auch in anschließenden Finanzierungsrunden weiter begleitet.

Die EXTEND3D GmbH wurde 2010 in München gegründet. Als Innovationstreiber auf dem Gebiet der dynamischen Laser- und Video-Projektion spezialisert sich das Unternehmen auf die Entwicklung und Produktion von Augmented-Reality-Systemen, um Fertigungsprozesse in der Industrie 4.0 zu unterstützen. Durch die innovative WERKLICHT-Technologie lassten sich Plan-, Mess- und Simulationsdaten unmittelbar und lagerichtig vom digitalen Planungsstand (CAD) auf das Werkstück projizieren. Arbeitsintensive Tätigkeitsbereiche von Prototyping über Montage, Qualtitätssicherung, Fertigung, Messtechnik und Nacharbeit gestalten sich dadurch erheblich einfacher, effektiver und kostengünstiger. Zum Kundenstamm von EXTEND3D zählen überwiegend Industrieunternehmen, etwa aus der Automobilindustrie sowie der Luft- und Raumfahrt, und das Großtransportwesen.

„Die langjährige Zusammenarbeit mit den Gründern und unseren Mitinvestoren war stets konstruktiv und von gegenseitigem Respekt geprägt“, kommentiert Monika Steger, Geschäftsführerin von Bayern Kapital. „EXTEND3D hat uns bereits frühzeitig von seiner innovativen und lösungsorientierten Technologie überzeugt, weshalb wir das Unternehmen gerne von der Seedphase an auf seinem Wachstumsweg begleitet haben. EXTEND3D hat ein optimales Fundament, um sich als Teil der Atlas Copco auch in Zukunft positiv zu entwickeln.“

„Wir möchten uns recht herzlich bei Bayern Kapital für die erfolgreiche Zusammenarbeit der letzten elf Jahre bedanken. Als langfristiger und zuverlässiger Partner standen uns die Investment-Spezialisten stets zur Seite – ohne diese Unterstützung wäre die Entwicklung unseres Unternehmens so nicht möglich gewesen“, sagt Dr. Peter Keitler, CEO von EXTEND3D. „Nun bündeln wir unsere Kräfte mit der Atlas Copco Gruppe und blicken als Teil der Kraftfahrzeugindustrie innerhalb des Geschäftsbereichs Industrietechnik erwartungsvoll in die Zukunft.“

Henrik Elmin, Business Area President Industrial Technique bei Atlas Copco ergänzt: „Die Akquisition von EXTEND3D wird unser Angebot in der Prozess- und Qualitätskontrolle durch den Einsatz eines vielfältigen Produktportfolios von Augmented-Reality-Produkten erweitern, die speziell für Montagevorgänge mit hoher Komplexität und hohen Qualitätsanforderungen entwickelt wurden. Wir freuen uns auf die Partnerschaft.“

Bild: Zelle einrasten mit Tool

Quelle IWK Communication Partner