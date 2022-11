Die Nahrungsergänzungsmarke ActiNovo baut Marktpräsenz aus

Das Hamburger Unternehmen für liposomale Flüssig- Nahrungsergänzungsmittel baut seine Position auf dem nationalen sowie internationalen Markt weiter aus. Ab sofort übernimmt Christian Pereira Piechoczek als neuer CEO die Führung des seit 2016 bestehenden Unternehmens. Piechoczek verantwortet die strategische Ausrichtung der Marke im umkämpften Segment der Nahrungsergänzungsmittel.

Dabei liegt sein Fokus auf der Erweiterung der Markenbekanntheit sowie der Entwicklung neuer liposomaler Formulierungen, die sich im Vergleich zu herkömmlichen Darreichungsformen durch eine deutlich bessere Bioverfügbarkeit auszeichnen. Als erste große Maßnahme erfolgte kürzlich ein Relaunch des Onlineshops mit über 90.000 registrierten Kund: innen aus 80 Ländern und über 30 verschiedenen liposomalen Produkten.

Bevor Piechoczek seine Karriere als Geschäftsführer bei ActiNovo startete, war er bereits als COO in der Firmengruppe tätig. Vorab sammelte er Berufserfahrung als Supply Chain Manager bei Olympus Surgical Technologies und war als kaufmännischer Leiter bei der Hinrich Plambeck GmbH für über 30 Mitarbeiter verantwortlich. Dem gingen über 10 Jahre Führungserfahrung in mittelständischen Unternehmen im internationalen Kontext voraus. Mit seiner neuen Aufgabe möchte der 39-jährige zukünftig die Stärken und USPs von ActiNovo in den Vordergrund stellen und Aufklärungsarbeit im Ergänzungsmittelmarkt leisten:

„In Deutschland hat die Nahrungsergänzungsmittelbranche leider nicht den besten Ruf, da es viele unseriöse Produkte auf dem Markt gibt. Ich glaube aber, dass heutzutage nicht mehr jeder eine ausgewogene Ernährung einhalten kann. Wir möchten unser Wachstum fortsetzen und mit unseren Werten und den hochwertigen Produkten überzeugen. Ziel ist, unsere Präsenz auf den lokalen Märkten auszubauen und den Verbrauchern hilfreiche Unterstützung in Sachen Ernährung und einem gesunden Lebensstil zu bieten.“

60 Prozent aller Deutschen greifen laut einer aktuellen Studie1 bereits täglich zu Nahrungsergänzungsmitteln, um ihre Nährstoffversorgung zu optimieren. Flüssige liposomale NEM revolutionieren mit ihrer neuartigen Darreichungsform den Markt. Durch die liposomale Formulierung2, welche ursprünglich aus dem pharmazeutischen Umfeld kommt, bildet sich ein Schutzschild um die Nährstoffe, sodass diese ohne Wirkungsverluste durch den Verdauungstrakt gelangen und eine fast vollständige Aufnahme im Blutkreislauf erreichen können.

Bild Christian Pereira Piechoczek

Quelle Beilquadrat