Adaptive ML erhält 20 Millionen US-Dollar, um Unternehmen bei der Entwicklung eigener GenAI-Modelle zu unterstützen

Seed-Finanzierung erfolgt nur 5 Monate nach Gründung

Plattform befähigt Unternehmen, den Einsatz von Gen AI zu beschleunigen

Adaptive ML, ein Start-up, das eine Plattform zur Optimierung generativer KI-Modelle durch direkte Nutzerinteraktionen entwickelt hat, gibt den erfolgreichen Abschluss einer Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen US-Dollar bekannt. Die Runde wird angeführt von Index Ventures. Beteiligt haben sich darüber hinaus ICONIQ Capital, Motier Ventures, IRIS, HuggingFund by Factorial sowie zahlreiche prominente Business Angels.

Die Plattform von Adaptive ML ermöglicht es Unternehmen, ihre KI-basierten Sprachmodelle auf der Grundlage von realem Nutzerfeedback dynamisch zu verbessern. Dadurch können Data-Science- und Produktteams die Entwicklung ihrer generativen KI erheblich beschleunigen.

„Adaptive ML ebnet den Weg für intuitivere und stabilere generative KI-Anwendungen, die unmittelbar zu einem besseren Nutzererlebnis und besseren Geschäftsergebnissen führen“, sagt CEO Julien Launay. „Unsere Plattform ermöglicht es Unternehmen, Modelle zu entwickeln, die speziell auf ihre Anwendungsfälle und Nutzer zugeschnitten sind, anstatt sich mit One-fits-all-Lösungen zufrieden zu geben.“

Adaptive ML hat eine erste Version seiner Plattform für Unternehmen bereitgestellt. Das Start-up will die Finanzierung nutzen, um weiter in Forschung und Produktentwicklung zu investieren und die Teams in Paris und New York schnell zu vergrößern.

„In der hart umkämpften europäischen KI-Startup-Szene nur fünf Monate nach der Gründung eine zweistellige Seed-Runde abzuschließen, zeigt das enorme Potenzial des Geschäftsmodells von Adaptive ML“, sagt Anais Monlong, Principal bei IRIS. „Adaptive Sprachmodelle, die schnell von Unternehmen eingesetzt werden können und sich ständig weiter verbessern, sind der Game-Changer und der nächste große Schritt nach der weltweiten ChatGPT-Euphorie.“

Adaptive ML wurde für alle Unternehmen entwickelt, die große Sprachmodelle einsetzen möchten, zum Beispiel im Kundensupport, in der Softwareentwicklung oder in der Forschung.

