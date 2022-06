Ottakringer Getränke AG launcht neues Produkt ADD TO WATER

Pünktlich zum heutigen 7. österreichischen Trinkwassertag eröffnet mit www.addtowater.com ein neuer Onlineshop für innovative Wasserveredlung: ADD TO WATER möchte mehr Freude und Leidenschaft für das gesündeste Getränk der Welt wecken. Die sechs flüssigen Aromen, mit denen Wasser tröpfchenweise natürlich verfeinert wird, können individuell zusammengestellt werden und sorgen so für mehr Abwechslung und Freude beim Trinken.

Gesünder, nachhaltiger und individueller

Die Mission von ADD TO WATER ist ganz einfach: Wir lieben Wasser und darum verfeinern unsere Aromen Trinkwasser – ob still oder prickelnd – mit einem natürlichen Geschmack. Die Aromen sind einerseits gesund, also ohne unnötigen Zucker, Kalorien oder Farbstoff, andererseits mit einer Glasflasche nachhaltiger und zudem individueller, weil die Sorten ganz nach Belieben kombiniert werden können. „Mit ADD TO WATER machen wir Wasser noch mehr zu einem Lieblingsgetränk – jeder kann mit uns genauso trinken, wie er will!“, so Janina Lehr, Head of Marketing, ADD TO WATER.

Das Beste aus zwei Welten: Innovation für den Getränkemarkt

Seit Januar 2021 wurde im New Business Development der Ottakringer Getränke AG an Lösungen für neue Trinkgewohnheiten gearbeitet – u. a an der Fragestellung, wie Geschmacks-Individualisierung maximiert werden kann. Die Trends zu Nachhaltigkeit, Gesundheit und Individualisierung führten zur Idee von ADD TO WATER. Bei der Umsetzung wurde deutlich, dass ein Geschäftsmodell für den direkten Kundenvertrieb mehr Marktvalidierung sowie weitere Kompetenzen im Bereich E-Commerce und Performance Marketing braucht.

Copyright: Celina Novak

TheVentury als Partner für Venture Building

Die Partnerschaft des Joint Ventures lebt von komplementären Expertisen: Die Ottakringer Getränke AG hat den Zugang zum Markt, Sachkenntnis und Kapital-Kraft. TheVentury bietet als Innovationsagentur die Umsetzungsstärke, Venture Erfahrung und ein entsprechendes Netzwerk, um Unternehmen zu bauen und am Markt zu etablieren. „Aus diesem Grund haben wir uns für den weiteren Unternehmensaufbau für die Innovationsagentur TheVentury entschieden und damit einen starken Partner gefunden, auch für unser 2022 gegründetes Joint Venture. Die neuen Impulse von außen haben uns geholfen, die Innovationen erfolgreich voranzutreiben und die optimalen Rahmenbedingungen für ADD TO WATER zu schaffen“, sagt Christoph Aichinger, Geschäftsführer, Freudewerk GmbH – die Innovationsgesellschaft der Ottakringer Getränke AG.

Alex Schuh, Verantwortlicher Venture Building, TheVentury, ergänzt: „Wir haben uns mit unserer Expertise und operativen Arbeitskraft an dem Joint Venture beteiligt, damit teilen wir das Risiko, feiern aber gemeinsam auch den Erfolg. Das vorhandene Risiko, welches mit jedem neuen Venture einhergeht, reduzieren wir sukzessive durch viele verschiedene Experimente gemeinsam mit potentiellen Kund:innen.“

Die hoch intensiven Aromen von ADD TO WATER sind in insgesamt sechs Sorten erhältlich: passion|fruit, fresh|mint, lemon|slice, wild|berry, pine|apple und sweet|pear. Pro Glas Wasser (250-300ml) reichen 3-5 Pumps aus der Flasche. Die Flaschen reichen somit für bis zu 60 Gläser Wasser. Dabei können alle Sorten miteinander kombiniert und beliebig dosiert werden. Die einzelnen Flaschen sind zunächst nur über den Onlineshop in Deutschland und Österreich erhältlich und kosten 8,90 € pro Stück.

Website & Onlineshop: Die Flavours sind aktuell exklusiv online erhältlich unter www.addtowater.com

Titelbild: Teambild Copyright: Marlon Hambrusch

Quelle Ketchum Publico GmbH