Tantum der Company Builder wird 10 Jahre

Bereits seit geraumer Zeit ist der Startup Trend in Österreich allgegenwärtig. Spätestens seit dem Exit von Runtastic an Adidas und der Puls 4 Show “2 Minuten 2 Millionen” kennt man Startups auch außerhalb der Szene.

Ein Tiroler Unternehmen spielt hierbei eine gewichtige Rolle im Hintergrund.

Die Tantum GmbH wurde von Bernhard-Stefan Müller 2012 als Betriebsverwaltung gegründet. Daraus entstand in den letzten Jahren etwas, womit man in Tirol wohl kaum gerechnet hätte: Ein Company Builder für Startups und Corporates.

Company Builder; so nennt man den One-Stop-Shop für Startups und etablierte Unternehmen.

„Wir sind aus der Unternehmensberatung gewachsen bis an den Punkt, wo unsere Kunden neben den strategischen Konzepten auch die Umsetzung aus einer Hand wollten. Wir begannen also mit dem Teamaufbau, da neben der Beratung neue Kompetenzen, vor allem im Digitalen, sowie im Marketing und Sales nötig wurden“, so Geschäftsführer Bernhard-Stefan Müller.

Heute zählt sein Team 10 Köpfe und ein enges Partner-Expertennetzwerk.

„Wir haben es geschafft, sämtliche unternehmerischen Prozesse von der Gründung, dem Wachstum, Förderungen, Geschäftsführercoaching, Strategie, der Investorensuche, bis hin zum Interimsmanagement, Marketing und der Begleitung im Unternehmensverkauf (Exit) abzubilden. Das ist in Tirol einzigartig, sozusagen ein Unikum“, so Müller weiter.

Besonders in der Wachstumsphase hätten Startups oftmals die Herausforderung, alleine auf der Stelle zu treten.

Durch stundenweise Unterstützung und die Beratung des erfahrenen Teams von Tantum gelingt es, diese Phasen zu nützen und zu wachsen. Als Kunden gelten neben Startups vielfach Investoren, denen der Company Builder neben der fachlichen Betreuung auch eine gewisse Performance der Beteiligung verspricht. Am vergangenen Wochenende feierte Tantum der Company Builder nun sein 10-jähriges Bestehen.

Was in Tirol bei der Gründung 2012 noch undenkbar gewesen wäre – bis heute gibt es in Tirol selbst nur eine kleine aber feine Startups Szene – haben Bernhard-Stefan Müller und sein Team durch innovative Ideen und harte Arbeit geschafft und sich national einen Namen gemacht. Mit einem Festakt im Campus E des Wifi Tirol und zahlreichen Ehrengästen präsentierte man auch gleich den neuen Auftritt:

„Im Zuge des 10-Jahr-Jubiläums wurde es auch Zeit, unseren Marktauftritt anzupassen. Unser neues Logo, sowie die Website und die weiteren Werbemittel sind selbstverständlich auch inhouse entstanden“, so Prokurist Hermann Schmidt.

Im feierlichen Rahmen, nach Grußworten von StS Florian Tursky, NR Rebekka Kirchbaumer und LA Cornelia Hagele wurde das 10-jährige Bestehen gemeinsam mit bekannten Gesichtern aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft gefeiert.

„2022 ist unser Jahr – nun 10 Jahre nach der Gründung können wir auf eine erfolgreiche Geschichte, ups and downs – wie sie eben zum unternehmerischen Leben gehören – sowie viele Erfahrungen zurückblicken, die wir mit unseren Kunden teilen dürfen“, so Bernhard-Stefan Müller.

2022 wird wohl auch das bisher erfolgreichste Jahr für den Company Builder.

„Wir haben heuer, trotz der Covid Krise so viel Zulauf wie noch nie – wir werden bis Ende des Jahres für unsere Kunden noch Firmenanteile im Wert von rund 15 Millionen Euro an Investoren verkaufen und sind auch in den nächsten Jahren definitiv hungrig auf mehr“, so der Geschäftsführer abschließend.

Weitere Informationen finden Sie hier

Quelle Tantum GmbH