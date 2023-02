Adello, eine führende Plattform für mobile Werbung, kündigte die Einführung von „NFT-Live“ an, einem speziell für NFT (Non-Fungible Token) entwickelten Werbeformat.

Das interaktive 3D-Modell ermöglicht es mobilen Nutzerinnen und Nutzern, NFTs auf eine neue und aufregende Art und Weise zu erkunden und verlinkt Interessierte direkt zum ausgewählten NFT-Marktplatz, um den Kauf abzuschliessen.

Das neue Kreativdesign wurde entwickelt, um ein nahtloses Erlebnis zu schaffen, das es ermöglicht, NFTs in all ihren Facetten zu erleben, wie es bisher nicht möglich war. Das 3D- Modell ist vollständig gerendert und animiert und kann aus allen Blickwinkeln erkundet werden. So können sich die Nutzerinnen und Nutzer vor Kauf ein umfassendes Bild der einzigartigen Eigenschaften jedes NFTs machen und eine fundierte Kaufentscheidung treffen. Optional können auch die aktuellen Daten (Preis, Gebote) dynamisch eingespielt werden.

„Dies erschliesst fast die gesamte Bevölkerung für den NFT-Markt. Unser neues interaktives 3D- Modell „NFT-Live“ ermöglicht es sämtlichen mobilen Nutzerinnen und Nutzern, NFTs auf eine Weise zu erleben und sich mit ihnen zu beschäftigen, wie es bisher nicht möglich war. Web3 ist die Zukunft der mobilen Werbung und wir sind begeistert, dass wir NFT’s hiermit breit zugänglich machen“, so Anna Pak, Head of Marketing bei Adello.

Die neue mobile Werbung für NFTs ist ab sofort auf der Adello-Plattform verfügbar.

Quelle Bild und Text: Adello AG