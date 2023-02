mympact ist ein in Berlin und Zürich ansässiges Technologie-Startup, das Nutzern den Weg für eine Verbesserung ihrer persönlichen Umweltbilanz ebnet. Über eine Verknüpfung mit dem Bankkonto liefert die mympact-App in Echtzeit Informationen über den CO2-Fußabdruck der persönlichen Ausgaben und schafft durch Aufzeigen nachhaltiger Alternativen Anreize für einen klimafreundlichen Konsum. Nun gibt das Startup den offiziellen Launch seiner App in Deutschland und Österreich bekannt.

mympact wurde von Alumni der Universität St. Gallen gegründet und kombiniert nahtlos Echtzeit-CO2-Tracking, Open Banking und Plattform-Ansatz für nachhaltigeren Konsum. Das Startup hilft Nutzern, die Auswirkungen ihres Konsums zu verstehen und bei zukünftigen Ausgaben zu berücksichtigen. Auf der App finden sich über 200 nachhaltige Marken und Unternehmen aus allen Lebensbereichen. mympact will damit die Lücke zwischen Absicht und Handeln verkleinern und Menschen motivieren, persönlich Verantwortung für Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen.

Die App ist seit Januar 2023 in den App-Stores von Apple und Google kostenlos erhältlich.

Christian Sutter, CEO und Gründer von mympact sagt: “Den Ansatz anderer Anbieter, den durch Konsum entstehenden CO2-Fußabdruck lediglich gegen eine monatliche Gebühr zu kompensieren, geht nicht weit genug. Viel wichtiger ist es, dass wir als Individuen durch Verhaltensveränderungen selbst zur Reduktion von Treibhausgasen beitragen. mympact ist hierfür das einfachste Tool, mit dem Nutzer die Verantwortung für ihr Handeln selbst in die Hand nehmen und Hilfe für einen nachhaltigeren Konsum erhalten.”

Für die Marken ergibt sich auf der anderen Seite ein neuer Vertriebskanal, um eine klimabewusste Zielgruppe zu erreichen und die Möglichkeit, ihre Anstrengungen punkto Nachhaltigkeit aktiv zu kommunizieren.

Die App & Technologie

mympact schafft ein Bewusstsein für die Klimabilanz von Konsumausgaben und zeigt Wege auf, diese nachhaltig zu verbessern – Climate Action einfach, transparent und gemeinsam als Teil einer Community:

CO2-Tracking : Die Technologie von mympact ermöglicht nahtloses CO2-Tracking der persönlichen Ausgaben durch API-Schnittstelle zum Bankkonto und anderen Bezahlmethoden wie PayPal.



: Die Technologie von mympact ermöglicht nahtloses CO2-Tracking der persönlichen Ausgaben durch API-Schnittstelle zum Bankkonto und anderen Bezahlmethoden wie PayPal. CO2-Reduktion : Statt einfacher Kompensation, rückt mympact Unternehmen wie everdrop, TooGoodToGo oder Avocadostore als nachhaltige Alternativen in den Fokus und hilft den Nutzern bei der Navigation des nächsten Einkaufs über alle Lebensbereich hinweg. Für die Marken ergibt sich ein neuer Sales-Channel und die Möglichkeit, ihre Werte effektiv zu kommunizieren.



: Statt einfacher Kompensation, rückt mympact Unternehmen wie everdrop, TooGoodToGo oder Avocadostore als nachhaltige Alternativen in den Fokus und hilft den Nutzern bei der Navigation des nächsten Einkaufs über alle Lebensbereich hinweg. Für die Marken ergibt sich ein neuer Sales-Channel und die Möglichkeit, ihre Werte effektiv zu kommunizieren. Community: Nutzer werden durch Challenges mit Freunden für eine Verbesserung der persönlichen Klimabilanz spielerisch motiviert, können sich mit der Community austauschen und erhalten von mympact weitere Tipps zur Veränderung von Gewohnheiten.

Bild mympact Gründer vlnr. Vinzenz von Teufenstein und Christian Sutter

