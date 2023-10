Adrenalin-Endspurt auf Teneriffa: Die letzten Sport-Großereignisse in 2023

Noch bis zum Ende des Jahres finden auf der größten Insel der Kanaren mehrere Sportveranstaltungen statt, bei denen Radfahrer, Läufer und Surfer sich von ihrer aktivsten und fittesten Seite zeigen können. Inmitten der unvergleichlichen Natur Teneriffas fühlen Teilnehmende bei jedem Schritt oder Pedalstoß, wie das Adrenalin ihren Körper erobert.

Marathon von Santa Cruz de Tenerife

Am 12. November wird die Avenidsa Marítima als Start- und Zielpunkt zur Protagonistin des Marathons von Santa Cruz de Tenerife. Hier treffen sich jedes Jahr trainierte Läufer, um ihre Kräfte zu messen. Der Lauf kann in drei Distanzen absolviert werden. Beginner laufen eine acht Kilometer lange Strecke, erfahrenere Läufer absolvieren den Halbmarathon, während sich die Fittesten dem Marathon stellen. Die fast komplett flache Strecke führt durch die Straßen der Hauptstadt der Kanareninsel, wobei die Läufer dauerhaft den Blick auf das Meer genießen. Die Anmeldung ist noch bis zum 5. November 2023 über die Website möglich.

Trail Santa Cruz Extreme

Eine Woche später finden die ANAGE XTREM-Läufe statt. Am 17. November und 18. November können Trail- Läufer zwischen vier Strecken mit unterschiedlicher Schwierigkeit wählen. Egal, ob die Wahl auf 10 Kilometer, 18 Kilometer, 33 Kilometer oder 60 Kilometer fällt, werden Läufer mit einem Aufstieg von mehr als 500 Stufen herausgefordert. Trail Santa Cruz Extreme wird von vielen Verbänden auf der Insel unterstützt, um so Sport für alle zugänglich zu machen und den Aufstieg in die Berge auch für Menschen mit Behinderung zu ermöglichen. Die Veranstaltung hat kürzlich außerdem die Umweltqualitätszertifizierung „Green CXM Trail FEDME“ in der Kategorie 19 Kilometer erhalten, die auf dem Leitfaden für gute Praktiken bei der Entwicklung von Bergrennen in Naturschutzgebieten basiert. Eine Anmeldung für das Extremsportevent ist bis 10. November 2023 hier möglich.

DEKA

Am gleichen Wochenende findet samstags der DEKA-Fitnesswettbewerb statt. Dieser ist der innovativste Fitnesswettbewerb der Welt und findet im Süden der Insel statt. Hier werden funktionelle Übungen und Laufstrecken kombiniert, wodurch ein innovatives Sportereignis entsteht, das auf Gesundheit, Fitness und Spaß ausgerichtet ist. Auch hier gibt es verschiedene Modi, die alle auf funktionellen Übungsstationen basieren. Anschließend folgen verschiedene Laufstrecken. Beim DEKA Fit absolvieren Teilnehmende 500 Meter lange Intervalle (Gesamtlänge 5 Kilometer). DEKA Mile fordert mit 160 Meter langen Intervallen (Gesamtlänge 1,6 Kilometer) heraus, während der DEKA Strong ausschließlich funktionelle Übungen beinhaltet. Die Teilnahme ist alleine oder als DEKA Team mit zwei Personen möglich. Die Teilnahme als Team findet im Staffelformat statt. Das DEKA Trifecta findet am 18. November von 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr in den Anlagen von Tenerife Top Training in Adeje statt. Weitere Informationen und Anmeldungen sind auf der Website zu finden.

Giro d’Italia

Am 18. November und 19. November ist der Zauber des Giro d’Italia auf Teneriffa zu spüren. Nachdem das Radevent im vergangenen Jahr zum ersten Mal auf der Kanareninsel veranstaltet wurde und mit mehr als 700 Teilnehmenden aus 11 Ländern ein voller Erfolg war, ist Teneriffa auch in diesem Jahr wieder Veranstalter des Giro d’Italia Ride Like a Pro. Die Veranstaltung ist ein Radsportfest mit spektakulären Strecken, lebhaften Momenten vor, während und nach dem Rennen und der Möglichkeit, sich bei der einzigartigen Pasta-Party zu stärken. Der Sieger des Rennens wird mit der Senza Fine-Trophäe geehrt. Neben dem Rennen findet ein unterhaltsames Rahmenprogramm statt, das beispielsweise die innovative Pink Party mit bekannten Radprofis umfasst. Die Anmeldung zum Event ist auf der Website möglich.

Spartan Race

Ende November wird Puerto de la Cruz zu einem epischen Ziel für Spartaner, die sich einer unvergesslichen Herausforderung in spektakulärer Szenerie stellen möchten. Das Sportereignis Tenerife Spartan Trifecta Weekend am 25. November und 26. November garantiert ein unterhaltsames Abenteuer auf unvergleichlichen Strecken entlang zerklüfteter Gelände, vulkanischem Terrain, Salpeter und Natur. Die Spartaner können in verschiedenen Modalitäten antreten: dem 5-Kilometer umfassenden Sprint, dem 10-Kilometer langen Super sowie dem „Beast“, einem Halbmarathon. So ist die Teilnahme am Spartan Race für verschiedene Niveaus und Leistungsklassen möglich. Zu gewinnen gibt es die Trifecta-Medaille des Spartan Race. Auch für die Jüngsten hält das Spartan Race mit dem Spartan Kids eine Herausforderung bereit. Im letzten Jahr zog das Rennen mehr als 2.700 Teilnehmende aus aller Welt an. Für die diesjährige Veranstaltung ist eine Anmeldung online möglich.

Surfest Las Américas Pro

Vom 25. November bis zum 8. Dezember entsteht am Playa de las Américas in Arona die „Spanish Left“, die linke Welle, im Gebiet des vulkanischen Tieflands. Hier findet auch das Surfest Las Américas Pro statt, bei dem Teilnehmende die Möglichkeit haben, in den Finalen des Open National Circuits, der Absolute European Championship, des Lightning Bolt oder der EuroKids ihr Können zu beweisen. Surfest Las Américas Pro wird durch die gemeinsame Arbeit der Veranstalter, des Europäischen Surfverbands, des Spanischen Surfverbands und des Kanarischen Surfverbands organisiert. Zwei Wochen lang stehen Sport, Kultur, soziales Engagement und Umweltschutz im Mittelpunkt. Weitere Informationen und Möglichkeiten zur Anmeldung finden Interessierte hier.

Bild: (c) Turismo de Tenerife

Quelle Global Communication Experts GmbH