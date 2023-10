Bio-Gewürz-Adventskalender von BESSER IM GLAS

Bald ist es wieder so weit, dann können wir uns täglich auf ein neues spannendes Bio-Gewürz freuen: Ab Oktober sind die diesjährigen Gewürz-Adventskalender von BESSER IM GLAS erhältlich. Mit besten Rohstoffen, alles vegan und in feinster Bio-Qualität.

Nun kann die Wohlfühl-Adventszeit im Home Sweet Home kommen: Entspannt und voller Liebe. Wobei die 24 liebevoll kreierten Gewürze für 365 Tage reichen, der Kalender macht das ganze Jahr Freunde am Kochen. Sollte das Lieblingsgewürz verbraucht sein, können die Gläser auch nachhaltig nachgefüllt werden.

Ob Feinschmecker oder Hobbykoch, das beiliegende Booklet mit vielen Rezept-Ideen gibt wertvolle Tipps zu den einzelnen Gewürzen. Gemeinsame Kochabende oder schnell etwas Gesundes zubereitet? Mit BESSER IM GLAS ist mit 24 Gewürzen immer das passende Bio- Gewürz parat.

Der diesjährige Gewürz-Adventskalender von BESSER IM GLAS enthält 4 neue Gewürze, so viel darf schon verraten werden.

Der Gewürz-Adventskalender von BESSER IM GLAS ist aktuell noch ab 89,90 € (51 Euro Rabatt gegenüber Einzelkauf der Gewürze) online zu bestellen.

https://besserimglas.de/products/gewurz-adventskalender-2023

Als kleines Start-up wurde TEE IM GLAS 2019 in Frankfurt am Main von zwei Studenten mit dem Wunsch nach besseren Lebensmitteln, gegründet. Mit ihrer Marke BESSER IM GLAS sichern sie nicht nur ein besonderes Geschmackserlebnis, die Marke setzt außerdem auf Natürlichkeit & Nachhaltigkeit. Nun zum 4. Jubiläum gibt es ein umfassendes Teesortiment und es werden stetig mehr. Außerdem bietet BESSER IM GLAS inzwischen auch viele Bio- Gewürze und natürliche Gewürz Mixes für Hobbyköche ebenfalls im nachhaltigen Glas an. Zum Schluss bleibt jetzt eigentlich nur noch die Frage offen, wer nun die Macher von BESSER IM GLAS genau sind.

Quelle rausch communications & pr