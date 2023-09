Juhuuuuu! Auch dieses Jahr gibt es sie wieder: Die beiden Adventskalender von foodloose sind die perfekten Begleiter durch einen zauberhaften Dezember. Genau das Richtige für alle Schleckermäuler, die ganz ohne weißen raffinierten Zucker durch die Vorweihnachtszeit kommen wollen. Jeden Tag wartet ein leckerer foodloose-Snack hinter dem Türchen. Natürlich – wie immer – alle bio, vegan, laktose- und glutenfrei sowie ganz ohne künstliche Aromen und Zusatzstoffe.

Beide Adventskalender sind klima- und plastikneutral. Der Snack-Adventskalender ist FSC-zertifiziert. Die Kalender sind ab 1. September online auf www.foodloose.net/kaufen/winter/ vorzubestellen und ab Oktober erhältlich.

Der Bio-Nussriegel Adventskalender

Wer nicht genug von den knackigen foodloose Riegeln bekommen kann, für den ist der Bio-Nussriegel Advents-kalender genau das Richtige! Hinter den Türchen versteckt sich die große Riegel-Vielfalt von foodloose – Limited Winter Editions wie Stollen, Spekulatius, Lebkuchen und Miss Carrot inklusive. Perfekt übrigens auch zum Verschenken an Freunde, Familie oder Kolleg*innen.

Preis: 39,99€

­Geteiltes Glück ist doppeltes Glück

Der Nussriegel-Adventskalender schafft auch Glücksmomente für andere. 1 % des Umsatzes werden im Winter 2023 an nestwärme e.V. gespendet. Durch dieses Geld unterstützt foodloose verschiedene Maßnahmen wie die ambulante Kinderkrankenpflege und -hospizarbeit, die inklusive Kinderkippe sowie Resilienz-Trainings für pflegende Eltern und Angehörige. Weitere Informationen gibt zum Projekt gibt es hier: www.nestwaerme.de

Der Bio-Snack Kalender

Der foodloose Bio-Snack Kalender überrascht jeden Tag mit einem positiven Spruch-Kärtchen und einem anderen Produkt. Er begeistert mit einem tollen Mix aus Bio-Nussriegeln, saftigen Frucht-gummis sowie cremigen Nut Butter Bites und Nut Butter Bars. Und auch am 25. Dezember versüßt ein zusätzliches Türchen den 1. Weihnachtstag.

Preis: 49,99€

Für noch mehr Glücksmomente im Winter

foodloose spendet mit dem Verkauf dieses Adventskalenders 2% for Happiness an seinen Partner nestwärme e.V. Konkret wird mit diesem Kalender der Bau eines neuen Wohlfühlortes am Standort Trier unterstützt. Das geplante Nest versteht sich als ein Ort der Begegnung, Bildung und Beratung für Kinder und Jugendliche mit lebensbedrohlichen Erkrankungen oder intensivem Pflege- und Betreuungsaufwand. Es ist ein offenes Haus voller Liebe und Aufmerksamkeit für Familien, die Unterstützung benötigen. Für ältere Kinder und junge Erwachsene entsteht Raum für selbstständiges Wohnen außerhalb des Elternhauses. Außerdem ist ein teilstationäres Hospiz auf dem Gelände geplant. Weitere Informationen zum Projekt und weiteren Initiativen von Nestwärme gibt es hier: www.nestwaerme.de

Bild foodloose

Quelle JuLi PR & Consulting