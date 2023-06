Aegon Asset Management (Aegon AM) hat die Übernahme der North Westerly European Collateralized Loan Obligation (CLO)-Managementaktivitäten der NIBC Bank abgeschlossen.

Mit dem Abschluss der Transaktion erwirbt Aegon AM das in Großbritannien ansässige Team und die CLO-Plattform von NIBC, die aus drei CLOs mit einem verwalteten Vermögen von rund 1,2 Milliarden Euro besteht, zu einem nicht genannten Preis.

Dieser Schritt stärkt die Kapazitäten von Aegon AM im Bereich der alternativen Anlagen, zu denen niederländische Hypotheken, Privatplatzierungen, Direktkredite, Leveraged Finance (CLO), strukturierte Finanzierungen und Immobilien gehören.

Aegon AM verfügt über ein erfolgreiches und wachsendes US-CLO-Franchise mit einem AuM von 5,4 Mrd. USD und 12 CLOs, die derzeit auf dem Markt sind. Mit dem Abschluss der North Westerly-Übernahme kann Aegon AM seine Bemühungen um eine Ausweitung des Geschäfts auf europäische CLOs vorantreiben mit dem Ziel, auch auf dem europäischen CLO-Markt eine führende Position einzunehmen.

Das North Westerly-Team ist in der Londoner Niederlassung von Aegon AM angesiedelt. Das Team gehört zu den am längsten aktiven europäischen CLO-Managern und bringt eine solide 20-jährige Erfolgsbilanz bei der Verwaltung europäischer CLOs mit zu Aegon AM.

Bas NieuweWeme, Global Chief Executive von Aegon AM, kommentiert die Transaktion wie folgt: „Wir freuen uns über den Abschluss der North Westerly-Transaktion und darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um unser CLO-Geschäft in Europa auszubauen und unseren Erfolg auf dem US-Markt zu ergänzen.“

Aegon AM und NIBC schließen Deal für North Westerly CLO-Managementgeschäft ab

Foto von Bas NieuweWeme (Quelle: Aegon AM)

Tipp: Dividenden ausländischer Aktien werden doppelt besteuert,

dieses Finanztool erledigt Deine Rückerstattung

Kennen Sie schon das neue Wirtschaftsmagazin „Paul F„? Jetzt bei Readly lesen.

Eine kostenlose Leseprobe von Paul F gibt es bei United Kiosk. Ebenfalls finden Sie die aktuelle Ausgabe im Lesezirkel von Sharemagazines.