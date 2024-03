Aegon Asset Management stellt ab Ende März die Ausschüttung der Income Anteilsklassen des Aegon High Yield Global Bond Fund von vierteljährlich auf monatlich um, um Anlegern eine regelmäßigere Ertragsquelle zu bieten.

Der von Tom Hanson, Head of Europe High Yield, und Portfoliomanager Mark Benbow gemeinsam verwaltete Aegon High Yield Global Bond Fund mit einem Volumen von USD 595 Mio. (EUR 550 Mio.) strebt eine Maximierung der Gesamtrendite an, indem er mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Hochzinsanleihen investiert. Der Fonds kombiniert eine strategische Top-Down-Perspektive auf die Anlageklasse mit einem überzeugenden Kreditresearch, das sich auf das gut ausgestattete Kreditresearch-Team von Aegon AM und die Spezialisten für notleidende Kredite stützt.

Mit der Umstellung auf monatliche Ausschüttungen folgt der Fonds dem britischen Aegon High Yield Bond Fund, der ebenfalls von Hanson und Benbow gemanagt wird und monatliche Erträge ausschüttet.

„Wir wissen, dass Anleger gerade im aktuellen Marktumfeld regelmäßige Erträge wünschen. Mit der Änderung der Ausschüttungshäufigkeit wollen wir diesem Bedürfnis Rechnung tragen und gleichzeitig weiterhin die Chancen des High-Yield-Marktes nutzen“, erklärt Tom Hanson.

Aegon High Yield Global Bond Fund ändert Ausschüttungshäufigkeit

Fotos von Thomas Hanson und Mark Benbow (Quelle für Beide: Aegon AM)

