Luftfahrt für Groß und Klein: Jubiläums-AERO feiert mit besonderen Attraktionen

AERO feiert 30. Ausgabe mit besonderen Attraktionen – Airshow zeigt international renommierte Flugstars – Messe-Geschichte im AERO Heritage Trail erlebbar – Großer Spaß für kleine Flugzeugfans in der Kids Area

Die AERO ist zwar in erster Linie eine Fachmesse für die Allgemeine Luftfahrt, die Business Aviation und den Luftsport. Aber sie kann noch viel mehr: Die Jubiläums-AERO (17. – 20. April 2024) macht mit ihren Anniversary Specials die faszinierende Welt der Luftfahrt für Groß und Klein erlebbar. Zur 30. Ausgabe der globalen Leitmesse erwartet die Besucherinnen und Besucher eine spektakuläre Airshow – unter anderem mit einzigartigen E-Flugzeugen, eine originelle Kids Area sowie der AERO Heritage Trail, der die Geschichte der Messe erzählt.

Zur spektakulären Airshow am 20. April werden auf der Messe Friedrichshafen gleich mehrere international renommierte Flugstars erwartet – darunter Frank van Houten, das Team Niebergall, Mélanie Astles und Henry Bohling. Zu sehen sind neben historischen Fliegern vor allem Flugzeuge aus dem E-Flight Bereich, die innovative und umweltfreundliche Flugtechnologien präsentieren.

Spaß und Abenteuer für kleine Flugzeugfans bietet die Kids Area auf der AERO. Mit einer Hüpfburg, einer Schmink- und Bastelecke sowie originellen Flugzeug-Kettcars können Kinder in die spannende Welt der Luftfahrt eintauchen. „Der Traum vom Fliegen beginnt bei den meisten bereits in früher Kindheit. Auf der AERO können die Pilotinnen und Piloten von Morgen spielerisch in Kontakt mit der Luftfahrt kommen“, freut sich Tobias Bretzel, Projektleiter der AERO. Für Familien gibt es deshalb ein besonderes Jubiläumsticket, mit dem bis zu zwei Erwachsene mit ihren Kindern für 36 Euro die Messe besuchen können.

Der bewegten Geschichte der AERO spürt der AERO Heritage Trail nach: Die Sonderausstellung im Foyer Ost erzählt die faszinierende Reise der Messe – von den Anfängen auf dem damals noch alten Messegelände bis hin zum heutigen Standort. Bilder, Audio- und Textmaterial sowie Ausstellungsstücke lassen die Vergangenheit lebendig werden und laden zum Schwelgen in Erinnerungen ein.

Mehr Infos zu den Anniversary Specials sowie die Möglichkeit, Tickets zu kaufen, finden Sie unter: https://www.aero-expo.de/messe-branchen/jubilaeumsspecials.

Über die Veranstaltung:

Die AERO 2024 findet vom 17. – 20. April 2024 auf dem Messegelände der Messe Friedrichshafen statt. Die AERO ist die internationale Leitmesse für die Allgemeine Luftfahrt, die Business Aviation und den Luftsport. Präsent sind Fluggeräte von der zivilen Drohne über Segelflugzeuge, Ultraleichtflugzeuge und Gyrocopter, Helikopter, Reise- und Trainingsflugzeuge mit Kolbenmotor oder Turboprop-Antrieb bis hin zu Businessjets. Neue Antriebssysteme, Elektroflug, modernste Avionik, Dienstleistungen und Zubehör für Piloten sind weitere Schwerpunkte. Diese Themenbereiche spiegeln sich auch in den AERO Conferences wider und machen Europas größte Veranstaltung der Allgemeinen Luftfahrt dadurch auch zu einer wichtigen Plattform für Wissensaustausch und Weiterbildung.

Bild AERO 2023 B2: JMB Aircraft @fairnamic GmbH

Quelle fairnamic GmbH