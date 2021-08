Kosmetikhersteller LR Health & Beauty und die Theodor F. Leifeld-Stiftung besiegeln Pläne für ein neues Logistikzentrum

Gemeinsam mit der Theodor F. Leifeld-Stiftung investiert das im Bereich Gesundheits- und Schönheitsprodukte tätige Unternehmen LR Health & Beauty in den Bau eines modernen Logistikzentrums mit neuester Kommissionierungs- und Versandtechnik an der Porschestraße in Ahlen, die eine neue teilautomatische Logistikanlage beinhaltet. Das gesamte Projekt wird voraussichtlich innerhalb einer 12- bis 15-monatigen Bauphase realisiert.

LR Health & Beauty und die Theodor F. Leifeld-Stiftung stellen gemeinsam die Weichen für eine nachhaltige Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Ahlen. Mit der Vertragsunterzeichnung am 20. Juli 2021 investieren beide Parteien insgesamt mehr als sieben Millionen Euro in die Errichtung eines modernen Logistikgebäudes auf dem Gelände neben der 2018 errichteten Aloe Vera Produktion. Der neue Gebäudekomplex beherbergt zukünftig eine neue Versandstraße, die mit einem automatischen Lager- und Kommissionierungssystem (AutoStore) verbunden ist.

„Mit „AutoStore“ erhöhen wir unsere Lagerkapazität um ein Vielfaches,“ erklärt Andreas Friesch, CEO und Sprecher der Geschäftsführung. „Mit dem neuen Investitionsvorhaben ‚Logistik 4.0‘ gewährleisten wir nicht nur eine deutlich schnellere Auftragsbearbeitung, sondern digitalisieren gleichzeitig unsere Prozesse in der Logistik. Die Digitalisierung ist die Antriebskraft für unseren Erfolg und ich bin stolz darauf, dass LR mit dem Projekt ‚Logistik 4.0‘ einen weiteren digitalen Meilenstein setzt.“

„AutoStore“ machts möglich:

Schnellere Logistikprozesse und mehr Lagerkapazität



Mit dem Ziel, den Logistikprozess zu beschleunigen und gleichzeitig mehr Lagerkapazität zu schaffen, setzt LR Health & Beauty auf das moderne Würfelsystem „AutoStore“ der Firma Hatteland. Die Lagerbehälter sind dabei direkt über- und nebeneinander gelagert. Über dem Lagergerüst fahren funkgesteuerte Roboter, die auf die Behälter mit den benötigten Produkten zugreifen und diese zu den Kommissionierstationen fahren. Behälter, die weiter unten gelagert sind, werden von den Robotern systematisch nach oben gezogen. Nach der Kommissionierung legen die Roboter die Lagerbehälter oben auf einem Stapel ab. Das bedeutet, weniger benutzte Produkte sinken im Würfelsystem nach unten, während umsatzstarke Produkte oben bleiben – ein höchst effektiver Lagerungsprozess, dazu mit höchster Energieeffizienz: Zehn Roboter verbrauchen lediglich so viel Strom wie ein Staubsauger.

Spannende Einblicke „Made in Ahlen“

Ein ganz besonderes Highlight für alle Besucher:innen des Produktionsstandorts in Ahlen wird der offene Übergang in die Logistik sein. LR verbindet den bereits 2018 errichteten Skywalk der Aloe Vera Produktion direkt mit dem neuen Logistikgebäude. Von dort aus können die logistischen Arbeiten der neuen Anlage betrachtet werden. In Zukunft ist damit die gesamte Prozesskette „Made in Ahlen“ – von der Produktion bis zur Versendung des fertigen Endproduktes – über den Skywalk/Übergang direkt erlebbar.

Bildunterschrift: (v.l.) Andreas Friesch (LR), Cornelia Glaser (Leifeld-Stiftung), Andreas Friesch (LR), Meinolf Wiesehöfer (Leifeld-Stiftung), Lambert Quante (Leifeld-Stiftung) und Ulrich Wiesehöfer (Leifeld-Stiftung) freuen sich auf das neue Projekt „Logistik 4.0“.

Quelle: LR Global Holding GmbH