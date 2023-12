„AI Founders“ der Campus Founders – Innovative KI-Lösungen der Startups sind gefragter denn je

Ein Jahr „AI Founders“ der Campus Founders: das sind drei erfolgreiche Durchläufe des Inkubatorprogramms, mehr als 30 teilnehmende KI-Startups sowie der Kontakt zu zahlreichen Investoren und Entscheidern führender Unternehmen. „AI Founders“ hat sich als eines der führenden Inkubatorprogramme für KI-Startups etabliert und wird längst international wahrgenommen. Mit dem Demo Day, auf dem elf junge Gründerteams ihre Produkte präsentierten, endete gestern Durchlauf Nummer drei. 160 Gäste waren ins Heilbronner Science Center experimenta gekommen, um das mitzuerleben und Kontakte zu den aufstrebenden Startups zu knüpfen.

Erneut war das Interesse an dem Demo Day groß. Diesmal waren mehr als 50 Investoren und mehr als 40 Entscheider regionaler Hidden Champions unter den Gästen. Ein Zeichen für ein lebendiges Startup- und Innovationsökosystem. Die Campus Founders bringen als wichtiger Startup- & Co-Innovation Hub mit dem Programm nicht nur talentierte KI-Startups in die wirtschaftlich starke Region Heilbronn-Franken. Gleichzeitig erweitern sie das Heilbronner Startup-Ökosystem und heben es auf internationales Niveau. „Seit wir im Oktober 2022 mit `AI Founders´ starteten, haben mehr als 30 KI-basierte Startups das Programm durchlaufen und das Startup-Ökosystem bereichert. Gleichzeitig nimmt die Bedeutung Heilbronns als AI-Hotspot in Europa kontinuierlich zu“, sagt Oliver Hanisch, CEO der Campus Founders.

Immer mehr KI-Startups siedeln sich im Heilbronner Ökosystem an

Bestes Beispiel ist das Team von Semorai, das beim ersten „AI Founders“-Durchlauf dabei war. Mittlerweile hat es sein Headquarter bei den Campus Founders aufgeschlagen und ist fest in der Region etabliert. Das Startup bietet produzierenden Unternehmen einen KI-basierten Qualitätsassistenten, der es ermöglicht, Fehlerpotentiale bereits in der Entwicklungsphase automatisiert zu identifizieren und deren Risiko einzuschätzen. Mehrere Pilotprojekte mit namhaften Unternehmen wie Audi, Vector, SCHUNK, Magna International und KACO wurden initiiert.

„Inzwischen planen weitere sechs Teams, sich im Heilbronner Ökosystem anzusiedeln und haben sich u. a. für eine Frühphasenfinanzierung durch das Förderprogramm `Startup BW Pre-Seed´ des Landes Baden-Württemberg beworben. Das freut uns natürlich. Es zeigt, dass Startups in der Region mittlerweile gute Bedingungen für ihre weitere Entwicklung vorfinden: durch die Campus Founders, den Bildungscampus Heilbronn und einer Vielzahl etablierter Unternehmen“, so Hanisch.

Aus innovativen Ideen werden erfolgreiche KI-Startups

Gestern präsentierten elf Gründer:innenteams ihre innovativen KI-Lösungen: die Teams von AmberSearch, OpenGrant, esko.ai, Contrarian.ai, Celekohr, great2know, Phont, punku, StrategyBridge.ai, Sylby und Keyward. Sie hatten sich im Vorfeld gegen mehr als 200 Startups aus ganz Europa durchgesetzt, die sich ebenfalls um die Teilnahme beworben hatten. Sie sicherten sich damit ein Stipendium in Höhe von 25.000 Euro, freie Unterkunft im Co-Living-Appartement und Arbeiten im Coworking-Space der Campus Founders und des IPAI. 12 Wochen arbeiteten sie intensiv an ihrer Geschäftsidee und Technologie. Erfahrene Mentoren und KI-Experten standen ihnen dabei unterstützend zur Seite.

Aus innovativen Ideen werden so erfolgreiche KI-Startups – eine Entwicklung zur rechten Zeit: „Die KI-Technologie macht derzeit enorme Fortschritte. Immer mehr und immer differenziertere Anwendungen werden entwickelt“, sagt Patrick Burkert, Director Ventures & Head of Startups Campus Founders. Er ist beeindruckt vom Einsatz der Teams: „Sie alle haben während des Programms ihre KI-basierten Geschäftsideen stark vorangetrieben. Von den innovativen Ansätzen unserer Startups können wir viel lernen – Ansätze, die auch für etablierte Unternehmen relevant sind. Für uns als Campus Founders ist es daher wichtig, diese beiden Seiten zusammenzubringen.“ Wie gut das gelingt, zeigt einmal mehr das große Interesse am Demo Day.

“AI Founders” startet erneut mit zwei Durchläufen in 2024

Nach diesem Erfolg, geht „AI Founders“ 2024 in die nächste Runde. Start von Batch #4 ist am 15.04.2024 und endet am 26.06.2024 erneut mit einem Demo Day.

Mehr Informationen unter https://campusfounders.de/de/startups/aifounders/

