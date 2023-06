Flasche ist Silber, Sippen ist Gold

air up launcht Silver Steel Bottle und Virgin Mojito Pod

Sommer, Sonne, Sonnenschein: Passend zur heißen Jahreszeit und den steigenden Temperaturen kontert air up, das weltweit erste Trinksystem, das Leitungswasser nur durch Duft Geschmack verleiht, mit einer neuen Flasche, die mit ihrem Design schon allein farblich große Coolness verströmt: die Silver Steel Bottle. Das Premiumprodukt – seit letztem Jahr bereits in Schwarz verfügbar – besticht durch seine zeitlose und elegante Form und erinnert mit seiner kühlen, hochwertigen Stahlhaptik an einen edlen Cocktailshaker.

Passend zur neuen Steel Bottle präsentiert air up den neuen Virgin Mojito Pod. Der Geschmack von spritziger Limette und frischer Minze ist perfekt für warme Sommertage und laue Sommernächte und erinnert an einen fruchtigen und leckeren alkoholfreien Cocktail, der in Kombination mit der Silver Steel Bottle sofort Urlaubsgefühle weckt. Der perfekte Sommerdrink – der nicht nur alkoholfrei, sondern auch gesund ist!

Die smarte Wissenschaft eines duftbasierten Geschmackserlebnisses

Das hochwertige wie langlebige Trinksystem besitzt eine doppelwandige Isolierung, die den Flascheninhalt bis zu 14 Stunden lang erfrischend kühl halten kann. Die Silver Steel Bottle ist ebenso wie die schwarze Version in zwei Größen erhältlich, es kann zwischen einem Fassungsvermögen von 480ml oder 850ml gewählt werden. Der ideale Begleiter für sommerliche Abenteuer – am See, auf dem Konzert oder für die Reise. Das Trinksystem einfach mit Leitungswasser auffüllen, unter mittlerweile über 30 air up Pods die gewünschte Geschmacksrichtung wählen und schon bleibt sogar der größte Wassermuffel hydriert. Wie? Durch den duftbasierten Geschmack, der gewöhnliches Leitungswasser durch in geschmackvolle Durstlöscher verwandelt!

Das innovative System bedient sich dabei dem Phänomen des sogenannten retronasalen Riechens: Ein Großteil unserer Geschmackswahrnehmung wird von dem beeinflusst, was wir riechen. Für den Geschmack sind also nicht nur unsere Zunge und die Geschmacksknospen verantwortlich, sondern vor allem olfaktorische Rezeptoren (Sinneszelle, die für die Geruchswahrnehmung verantwortlich sind) in der Nase.

Durch die besondere Technologie von air up wird bei jedem Schluck Wasser Duft über den Hals-Nasen-Rachenraum aufgenommen. Die Riechrezeptoren interpretieren diesen als Geschmack, auch wenn das Wasser selbst gar nicht mit Geschmack versetzt wurde.

Deutsche ziehen Smartphone-Nutzung dem Wassertrinken vor

Was im Winter willkommene Abwechslung vom Kälteblues und Langeweile bietet, hindert uns im Sommer daran, wirklich den Moment zu genießen: das Smartphone. Wie viel Bedeutung die Deutschen dem Handy wirklich beimessen, zeigt eine repräsentative Online-Umfrage des Marktforschungsinstituts Appinio im Auftrag von air up, bei der 1.000 Deutsche, 1.000 Österreicher:innen und 500 Schweizer:innen im Alter zwischen 16 und 65 Jahren befragt wurden.

51 Prozent der Deutschen sind eher bereit, für zwei Tage auf Wassertrinken zu verzichten als auf ihr Handy. Im Vergleich dazu zeigten die Österreicher:innen und Schweizer:innen eine umgekehrte Präferenz: 55 Prozent der österreichischen Befragten und 56 Prozent der Schweizer:innen würden eher für zwei Tage auf ihr Handy verzichten als auf das Trinken von Wasser.

Bei den Deutschen überwiegt wohl die Bindung ans Smartphone, bei den Österreicher:innen und Schweizer:innen liegt der Fokus eher auf dem Wasserkonsum – wie wir finden, die bessere Option und starten spätestens diesen Sommer mit einem verantwortungsbewussten (Trink-)Konsum. Die Silver Steel Bottle ist ab dem 27. Juni in allen elf europäischen Webshops von air up verfügbar. Das Trinksystem mit einem Fassungsvermögen von 480 ml ist in Deutschland ab 49,99€ und die Variante mit 850 ml ab 59,99€ erhältlich.

Bildquelle air up

Quelle PIABO PR GmbH