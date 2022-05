Mit der neuen Finanzierungsrunde intensiviert Aiven seine Mission, das Leben von Entwickler:innen zu verbessern, indem das Unternehmen ein weltweites Programm für nachhaltigen und sozialen Impact etabliert.

Aiven, ein Softwareunternehmen, das führende Open-Source-Technologien mit Cloud-Infrastrukturen kombiniert, verkündet den erfolgreichen Abschluss eine Series-D-Finanzierungsrunde in Höhe von 210 Millionen US-Dollar bei einer Pre-Money-Bewertung von drei Milliarden US-Dollar. Die aktuelle Finanzierungsrunde führt Eurazeo an. Zudem beteiligen sich von BlackRock verwaltete Fonds und Depots an der Runde, ebenso wie die Bestandsinvestoren IVP, Atomico, Earlybird, World Innovation Lab und Salesforce Ventures.

Das Unternehmen, dessen Zahl an Mitarbeiter:innen seit Oktober 2021 um mehr als 65 Prozent gestiegen ist, setzt mit dem neuen Kapital seine internationale Expansion fort und expandiert über seine neuesten Hubs hinaus in Japan, Singapur und Neuseeland im asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika. Aiven plant, die Zahl seiner Mitarbeiter:innen im Jahr 2022 zu verdoppeln, um die Entwicklung neuer Funktionen auf der Plattform zu unterstützen und ein weltweites Programm für Nachhaltigkeit zu starten. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, kollektives Handeln innerhalb der Aiven-Community zu ermöglichen, um nachhaltigere Anwendungen in der Cloud zu entwickeln.

Nach Initiativen im vergangenen Jahr wie der Einrichtung des Open-Source-Program-Offices und dem Start des Aiven-Startup-Programms Cluster hat sich Aiven vorgenommen, den Zugang zu den wichtigsten Best-of-Breed-Datentechnologien weiter zu demokratisieren, um die Umweltauswirkungen von Cloud-Diensten zu reduzieren und Diversität sowie Inklusion bei Aiven und in der Tech-Industrie zu steigern

„Aiven hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben von Entwickler:innen zu verbessern und ihnen zu helfen, bessere Anwendungen zu entwickeln“, sagt Oskari Saarenmaa, CEO und Co-Founder von Aiven. „Weitere Investitionen in die Unterstützung der offenen, Community-getriebenen Entwicklung von Software und in die nachhaltige Nutzung von Cloud-Diensten sind eine natürliche Erweiterung dessen, was wir schätzen und mit Aiven schon immer erreichen wollten.“

„Aiven ist ein Paradebeispiel für einen in Europa geborenen Spitzenreiter, der sich auf dem Weg zur globalen Marktführerschaft befindet. Der differenzierte Ansatz der Plattform steuert tatsächlich Mehrwert zur Gemeinschaft der Entwickler:innen bei, indem er einen demokratischen Zugang zu Open-Source-Technologien ermöglicht, die in verschiedenen Clouds gehostet werden.

Außerdem verzeichnet das Unternehmen eine rapide zunehmende Akzeptanz bei Kunden aller Größen und Branchen und kann nachweislich ein produktbasiertes Wachstum vorweisen“, so Zoé Fabian, Managing Director bei Eurazeo Growth. „Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Investment-These bei Eurazeo – und zu sehen, dass Aiven so engagiert ist, eine hervorragende Finanzierungsstruktur mit Nachhaltigkeit zu kombinieren, hat uns in unserer ohnehin großen Überzeugung noch einmal bestärkt: Gemeinsam machen wir uns mit Aiven auf den Weg, um eine Go-To-Plattform für Entwickler:innen aufzubauen.“

Um mehr über Aivens Programm für Nachhaltigkeit und sozialen Impact zu erfahren, besuchen Sie aiven.io.

Quelle Openers