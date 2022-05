Das Berliner Startup CATHAGO launcht App für die Baustelle, mit der Bauleiter und Poliere effizient und zeitsparend Material bestellen können. Darüber hinaus schließt CATHAGO eine Kooperation mit WÜRTH und entwickelt innovative Live-Schnittstelle.

Launch-Veranstaltung am 13. April 2022

DITTING, Kunde des Startups, wird ab sofort die Beschaffung von Material und Geräten mit der CATHAGO Software steuern. So wurde am 13. April im Rahmen einer Launch-Veranstaltung die erste Bestellung auf dem XXL-Bauprojekt IPANEMA gefeiert und von einem Videoteam, Pressevertretern und Verantwortlichen der Unternehmen vor Ort begleitet. Im Zuge dessen hat CATHAGO außerdem die neue mobile Applikation für Handy und Tablet vorgestellt.

Im Rahmen der Implementierung der CATHAGO Software auf dem IPANEMA Projekt trafen sich Verantwortliche der beteiligten Unternehmen am 13. April im Norden Hamburgs. Zusammen mit Axel Schelter, Anne-Christine Gaedecke (DITTING), André Franken (WÜRTH), Timo Nienhaus (Jacob Cement Baustoffe) und Philipp Dressler sowie Emil Buxmann (CATHAGO) wurde die erste Bestellung auf dem Projekt vor Ort feierlich durchgeführt. Gemeinsam mit dem verantwortlichen Projektmanager und den Polieren der IPANEMA-Baustelle gab es zudem einen Workshop zur neu eingeführten App.

Mobile App für die Baustelle

Mit der neu entwickelten App optimiert CATHAGO die Nutzung der Software für die Baustelle. Neben der Benutzung über die Cloud-Desktopanwendung im Container, kann nun auch mit der für die mobile Nutzung optimierte App die Beschaffung von Material von überall durchgeführt werden.

Die App wurde speziell für Bauleiter und Poliere entwickelt, um Material bei sämtlichen Lieferanten vereinfacht zu bestellen, Lieferungen digital gegenzuzeichnen sowie tagesaktuell Bestellungen und geplante Lieferungen in einem Echtzeit-Kalender einsehen können. Dies ermöglicht einen durchgehend digitalen Prozess von der Bestellung über die Warenannahme auf der Baustelle bis hin zur Rechnungsprüfung.

Wachsendes CATHAGO Lieferanten-Netzwerk

Das CATHAGO-Netzwerk mit Lieferanten wächst weiter stark an. Mehr als 900 Standorte zählt das Niederlassungsnetzwerk der CATHAGO Lieferanten bereits. Neben WÜRTH schließen sich täglich neue, zahlreiche Baustoffhandelsunternehmen an das System von CATHAGO an. So auch beispielsweise das Unternehmen Jacob Cement Baustoffe, das in Norddeutschland als einer der Marktführer im Bereich Baustoffe gilt. Dabei können Hersteller, Fachhandelsunternehmen und der Großhandel sich sowohl durch Schnittstellen, als auch über die CATHAGO Webapp an das System anschließen. Durch das unkomplizierte und schnelle Onboarding können Lieferanten in kürzester Zeit das CATHAGO System nutzen und dabei kostenfrei den eigenen Vertrieb digitalisieren.

Die Zusammenarbeit von CATHAGO und DITTING zeigt auf, dass die Steuerung der Einkaufsaktivitäten und das Integrieren der Bestandslieferanten in jeglicher Größenordnung möglich ist. So können große, globale Hersteller wie WÜRTH genauso wie regionale Baustoffhändler in die Beschaffungsplattform integriert werden, wodurch der gesamte Materialeinkauf eines Bauunternehmens zentralisiert und standardisiert wird sowie für beide Seiten eine optimierte Zusammenarbeit ermöglicht wird.



CATHAGO ist Gewinner der PropTech Germany Award 2022 in der Kategorie „Bauen & Sanieren”

CATHAGO ist Gewinner des REAL PropTech Germany Award 2022

Am 06. & 07. April haben mehr als 250 Startups aus der Bau- und Immobilienbranche bei den REAL PropTech Pitches Ihre digitalen Lösungen vorgestellt. Das Event, organisiert und durchgeführt von Blackprint, fand seinen Höhepunkt am zweiten Veranstaltungstag, an dem die PropTech Germany Awards im Rahmen der Gala von der Jury vergeben wurden.

Dabei konnte sich CATHAGO den PropTech Germany Award 2022 in der Kategorie „Bauen & Sanieren” sichern. Die Jury, in der u.a. Unternehmen wie Goldbeck und Drees & Sommer vertreten waren, waren sowohl vom Pitch sowie von der Geschäftsidee überzeugt.

Typische Herausforderungen im Einkauf

Die Firma Richard Ditting GmbH & Co. KG arbeitet als mittelständisches Generalbauunternehmen mit vielen verschiedenen Lieferanten zusammen: A-Teile wie Beton und Stahl, sowie B- & C-Teile wie Dämmung und Schrauben werden zu verschiedensten Konditionen über diverse Kanäle bestellt.

Dabei hat Kai Böhme, Prokurist und Leiter des Einkaufs bei DITTING erkannt, dass bei der operativen Bestellung, sowie beim strategischen Einkauf, viel Potenzial durch Intransparenz, zu wenig standardisierte Abläufe und fehlende Informationen sowohl im Büro als auch auf der Baustelle verloren gehen. Dies führt dazu, dass ein zentraler, transparenter Überblick über alle Bestellprozesse kaum möglich ist, durchgeführte Bestellungen nicht durchgängig nachvollziehbar sind und Fehler durch lückenhafte Kommunikation zur Tagesordnung gehören.

Zusammen mit Ihren Bestandslieferanten will DITTING dies ändern, indem alle am Prozess beteiligten Akteure mithilfe der CATHAGO Software effizienter in einem zentralen System zusammenarbeiten. Axel Schelter, Leiter der Unternehmensentwicklung und Digitalisierung bei DITTING, sieht dabei das Potenzial, Polieren jeden Tag rund 30 Minuten Zeit beim Bestellen und Abrufen sparen zu können. Darüber hinaus kann der Einkauf hunderte Telefonate, Mails und Nachrichten sparen.

Titelbild V.ln.r. André Franke (WÜRTH), Emil Buxmann (CATHAGO), Axel Schelter & Anne-Christine Gaedecke (DITTING

