Aktivurlaub multiaktiv – in Skandinavien, Osteuropa und Kanada

Morgens wandern, nachmittags ins Kanu. Oder umgekehrt. Perspektivenwechsel machen den Aktivurlaub noch abwechslungsreicher. Wikinger Reisen kombiniert Wandern mit Kanu- oder Kajaktrips in Skandinavien, Osteuropa und Kanada. In Finnland geht es obendrein aufs Bike.

Aktivwoche Skåne: Wälder, Wiesen, Wildnis, Wasser, Weite

Die Aktivwoche im schwedischen Skåne hat alles, was aktive Nordlandfans mögen: Wälder, Wiesen, Wildnis, Wasser, rotbedachte Holzhäuser, unberührte Weite. Die kleinen Wikinger-Gruppen entdecken das Fernwandernetz Skåneleden. Und erobern das Seensystem von Immeln – mit über 200 Inseln – per Kanu. Der lockere einwöchige Trip ist auch was für aktive Einsteiger oder den Urlaub zwischendurch.

Hiken, Biken, Canyoning – multiaktiv auf die entspannte Tour

Hiken, Biken, Cayoning – klingt fordernd, geht mit Wikinger Reisen aber auch ganz entspannt. Und sehr komfortabel. Dieses finnische Multiaktivpaket startet von einer großzügigen Natur-Wellnessanlage im Saimaa-Seengebiet aus. Das typisch skandinavische Resort ist umgeben von Gewässern und Hügelketten, die Saunen und Wasserbecken sind in den Fels gebaut und liegen direkt am See. Zu Fuß geht es durch den Linnansaari-Nationalpark, mit dem Rad zur Kleinstadt Rantasalmi, per Kanu durch die Leppäluoto-Lagune. Fakultativ sind auch Stand-up-Paddling oder Body Balance möglich.

Für Sportliche: Trekking plus Kajak

Für sportliche Aktivurlauber schnürt Wikinger Reisen ein multiaktives Trekkingpaket in der norwegischen Fjordwelt. Inklusive anspruchsvollen 2-3-Stiefel-Touren in der Wildnis der Sami-Bauern und spannenden Kajak-Etappen im unbekannten Tysfjord. Ein echter Geheimtipp für Entdecker.

Wandern und Kanufahren in litauischen und polnischen Nationalparks

Aus den Nationalparks Litauens und Nordostpolens macht der Aktivspezialist eine durch und durch grüne Route – unterbrochen von blauen Seen. Naturfans gleiten per Kanu durch die wilde Fluss- und Sumpflandschaft des Biebrza-Nationalparks und über den Fluss Czarna. Und wandern am Memel-Delta durch die Dünen von Nida, die „Sahara des Baltikums“. Obendrauf gibt es etwas Kultur im Altstadtviertel von Klaipeda.

Kanada: Mit Jack London ins Kanu

Hautnahes Wildnisfeeling, tierische Begegnungen und Goldgräberflair sind in Kanada angesagt. Auf den Spuren Jack Londons erleben Aktivurlauber den Kluane-Nationalpark, Dawson City und den Tombstone Territorial Park – Heimat von Elchen, Grizzlys und Schwarzbären. Höhepunkt ist die Kanutour auf dem Yukon – ein Training auf dem Laberge-See bereitet die kleine Gruppe darauf vor. Die Strecke ist wild und abenteuerlich, aber einfach zu fahren und auch für Anfänger machbar.

Reisetermine und -preise 2023, z. B.

Wanderreisen in kleinen Gruppen

Aktivwoche in Skåne: 8 Tage ab 1.758 Euro, August, min. 12, max. 20 Teilnehmer

Aktiv & entspannt im Saimaa-Seengebiet: 15 Tage ab 2.855 Euro, Juni bis August, min. 14, max. 20 Teilnehmer

Kajakabenteuer Nordnorwegen – schöner geht‘s nicht!: 13 Tage ab 2.448 Euro, Juni bis August, min. 8, max. 12 Teilnehmer

Wanderbares Litauen und Nordostpolen: 11 Tage ab 2.308 Euro, Juni und Juli, min. 8, max. 20 Teilnehmer

Auf den Spuren Jack Londons – Yukon zu Fuß & per Kanu: 16 Tage ab 3.475 Euro, Juni bis August, min. 8, max. 12 Teilnehmer

Foto Für sportliche Aktivurlauber schnürt Wikinger Reisen ein multiaktives Trekkingpaket in der norwegischen Fjordwelt – inklusive Kajaktouren

Quelle Bild und Text: Wikinger Reisen