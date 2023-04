Swan Hellenic das neue gastronomische Konzept „Maris“

Die neuen Expeditionskreuzfahrtschiffe von Swan Hellenic bilden die modernste Flotte der Welt. Passend zum 5-Sterne-Niveau der weltweiten Routen startet die Reederei jetzt eine Kooperation mit JRE-Jeunes Restaurants. Die weltbekannten Köche der internationalen Gourmet-Vereinigung setzen künftig mit täglichen „Maris“-Menüs neue Maßstäbe für Kulinarik an Bord. Zusätzlich bieten die mitreisenden Köche auf den weltweiten Expeditionen der Neubauten »SH Vega« und »SH Diana« geführte gastronomische Landausflüge, Vorträge und auch Kochshows an Bord.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Swan Hellenic“, so Daniel Lehmann, Präsident von JRE-Jeunes Restaurateurs. „Dieses ist eine einmalige Gelegenheit für uns, unser internationales gastronomisches Fachwissen an anspruchsvolle Genießer auf außergewöhnlichen Reisen rund um die Welt weiterzugeben.“

Andrea Zito, CEO von Swan Hellenic: „Swan Hellenic und JRE-Jeunes Restaurants verbindet das kompromisslose Bestreben, außergewöhnliche Erfahrungen zu teilen. Wir freuen uns sehr, auf unseren neuen Maris-Kreuzfahrten die Gäste von Swan Hellenic gemeinsam in neue Gebiete der gastronomischen und kulturellen Entdeckung zu führen. Wir sind zuversichtlich, dass Maris alle Erwartungen übertrifft und können es kaum erwarten, die Reaktionen unserer Gäste zu hören.“

JRE-Jeunes Sterneköche, die die erste Serie von Maris-Abfahrten begleiten:

Sabina Repovž aus Slowenien, gemeinsam mit Ehemann Grega, ausgezeichnet als bester Sommelier Sloweniens 2021 von Gault & Millau

Edwin Soumang aus den Niederlanden, Michelin-Stern

Michael Ammon aus Deutschland, Michelin-Stern

Andreas Hillejan aus Deutschland, Michelin-Stern

Manfred Kofler aus Italien

Manu Núñez aus Spanien

Arjan Kuipers aus den Niederlanden

Tomaž Bratovž aus Slowenien, dessen Restaurant das erste seines Landes in The World’s 50 Best Restaurants ist

Carles Ramon aus Spanien

Daniel Lehmann aus der Schweiz

Clément Bidard aus Frankreich, Michelin-Stern

Borja Marrero aus Spanien, Michelin Green Star im Jahr

Luca Marchini aus Italien, Michelin-Stern ausgezeichnet

Weitere Informationen: www.swanhellenic.com

Bild: Die neuen Expeditionskreuzfahrtschiffe von Swan Hellenic bilden die modernste Flotte der Welt. Passend zum 5-Sterne-Niveau der weltweiten Routen startet die Reederei jetzt eine Kooperation mit weltbekannten Köchen der internationalen Gourmet-Vereinigung JRE-Jeuens und setzt neue Maßstäbe für Kulinarik an Bord. Das neue gastronomische Konzept „Maris“ startet an Bord der »SH Diana«. Bildcredit Swan Hellenic

Quelle John Will Kommunikation