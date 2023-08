Aktueller Inyova Impact Index: Junge Anleger*innen setzen vermehrt auf KI

Ein aktueller Marktkommentar von Cristian von Angerer, CIO bei Inyova:

Profiteure des KI-Rennens: C3.ai, Palantir und Upstart

Das Rennen um KI ist noch offen, auch wenn aktuell eher die großen Tech-Unternehmen von diesem Hype profitieren. Immer mehr junge Menschen, das zeigen die aktuellen Daten des Inyova Impact Index, investieren in KI und digitale Champions. Bei Inyova Impact Investing wählten Anfang Juli neun von zehn neuen Anleger*innen solche Unternehmen in ihr personalisiertes Portfolio. Vor sechs Monaten waren es noch sechs von zehn Anleger*innen, ein Anstieg um 50 %. So schnell hat sich bisher noch kein Thema durchgesetzt.

Der Begriff „KI“ taucht in den Medien aktuell prozentual genauso oft auf wie im Jahr 2000 das Wort „Internet“ kurz vor dem Platzen der Dotcom-Blase. Aus unserer Sicht gibt es ein paar Parallelen, deswegen sollten Anleger*innen das Risiko sehr ernst nehmen und sich mit dem Thema und den Unternehmen differenziert auseinandersetzen. Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) sind die Bewertungen von US-Tech-Unternehmen auf dem höchsten Stand seit der Finanzkrise. Gleichzeitig erzielen Schlüsselakteure der KI in diesem Jahr eine Rendite von über +100 %. Dazu zählen beispielsweise Nvidia, Palantir, C3.ai, Upstart und Meta.

Nicht nur Big Tech sind Treiber von KI

Nvidia hat als ein führender Anbieter von Grafikprozessoren, die in den Bereichen Gaming, Data Science und KI weit verbreitet sind, erst kürzlich einen KI-Supercomputer vorgestellt und damit sein Engagement für die Weiterentwicklung von KI-Hardware unter Beweis gestellt und sich für das Wachstum im Zuge der KI-Entwicklung positioniert. Die leistungsstarken GPUs sind für KI-Hardware von entscheidender Bedeutung, da KI und ML eine erhebliche Rechenleistung erfordern.

Das Unternehmen, das einer reinen KI-Aktie am nächsten kommt, ist C3.ai. Das Unternehmen für KI-Software konzentriert sich auf die Bereitstellung von KI-gestützten Lösungen für verschiedene Branchen. Das Unternehmen bietet die C3 AI Suite an, eine Plattform, die es Organisationen ermöglicht, KI-Anwendungen im Unternehmensmaßstab zu entwerfen, zu entwickeln, einzusetzen und zu betreiben. C3.ai hat sich auf KI-Anwendungen für Bereiche wie vorausschauende Wartung, Betrugserkennung, Energiemanagement, Lieferkettenoptimierung und Kundenbindung spezialisiert.

Palantir ist ein Softwareunternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Datenanalyse- und Prognosemodellierungslösungen spezialisiert hat. Die Softwareplattformen von Palantir ermöglicht Unternehmen, große Datenmengen aus verschiedenen Quellen zu integrieren und zu analysieren, um Entscheidungsprozesse zu unterstützen. Die Produkte von Palantir finden Anwendung in Branchen wie Regierung, Verteidigung, Gesundheitswesen, Finanzen und mehr.

Upstart ist ein Fintech-Unternehmen, das künstliche Intelligenz und Algorithmen des maschinellen Lernens einsetzt, um innovative Kreditlösungen anzubieten. Das Unternehmen bietet eine KI-gesteuerte Kreditplattform an, die nicht-traditionelle Daten und hochentwickelte Algorithmen nutzt, um die Kreditwürdigkeit zu bewerten und personalisierte Kreditangebote zu machen. Upstart will den Zugang zu erschwinglichen Krediten ermöglichen und den Kreditvergabeprozess durch Automatisierung und datengesteuerte Entscheidungsfindung rationalisieren.

Längst ist nicht klar, welche KI-Technologien, welche Geschäftsmodelle und welche Use Cases sich durchsetzen und langfristig Wert entfalten werden.

Aktueller Inyova Impact Index: Junge Anleger*innen setzen vermehrt auf KI

Foto von Cristian von Angerer (Quelle: Inyova)

Tipp: Dividenden ausländischer Aktien werden doppelt besteuert,

dieses Finanztool erledigt Deine Rückerstattung

Kennen Sie schon unser neues Wirtschaftsmagazin „Paul F„? Jetzt bei Readly lesen.

Eine kostenlose Leseprobe von Paul F gibt es bei United Kiosk. Ebenfalls finden Sie die aktuelle Ausgabe im Lesezirkel von Sharemagazines.