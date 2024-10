alla and jen – Schönheitsschlaf neu definiert

alla and jen Baumwoll-Tapes entspannen die Mimik, können die Durchblutung und Elastizität der Haut fördern und die körpereigene Kollagenbildung unterstützen

Der Traum vom perfekten Schönheitsschlaf wird jetzt Realität: Mit den innovativen alla and jen Skintapes präsentiert das Gründer-Duo Alla Emmerich (48) und Jen Sternemann (36) ein revolutionäres Beauty-Produkt, das den Markt erobern soll. Mit ihrer Teilnahme in der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ konnten sie Investor Ralf Dümmel überzeugen und sich den Deal mit ihrem Wunschlöwen sichern.

Gezielte Hautpflege über Nacht

Das Geheimnis von alla and jen Skintapes liegt in der Kombination aus der Funktionsweise der Baumwoll-Tapes und den im Kleber enthaltenen natürlichen Wirkstoffen. Die Tapes sollen die Mimik entspannen, die Mikrozirkulation anregen und somit zu einer besseren Durchblutung führen sowie die Elastizität der Haut festigen und die körpereigene Bildung von Kollagen anregen. Die im Kleber enthaltenen Inhaltsstoffe wie Gojibbeere, Szechuanpfeffer und Hyaluron ziehen über Nacht angewendet mehrere Stunden in die Haut ein.

Die Anwendung ist unkompliziert und für die Nacht optimiert: Die Skintapes werden vor dem Schlafengehen auf die gereinigte Haut aufgetragen – zum Beispiel das Foreheadtape auf die Stirn, das Eyetape um die Augen und das Smiletape um den Mund. Die gezielte Wirkstofffreisetzung kann über mehrere Stunden stattfinden, während der Körper ruht und die Haut regeneriert. Für eine schonende Entfernung am Morgen, die Tapes mit einem beliebigen Gesichtsöl (wie z.B. Mandel- oder Babyöl) einreiben, das Öl gut einziehen lassen und anschließend die Tapes abziehen.

Um langfristige und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen, empfehlen die Gründerinnen, die Skintapes alle zwei Nächte anzuwenden. Diese regelmäßige Nutzung sorgt dafür, dass die Mimik entpannt bleibt und die Wirkstoffe kontinuierlich ihre volle Wirkung entfalten und so das Hautbild langfristig verbessern können.

Jen Sternemann erklärt:

„Sehr guter Schlaf ist für uns Menschen unglaublich wichtig, aber der wahre Schönheitsschlaf war bisher ein Mythos. Mit unseren Skintapes wollen wir das ändern und Falten im Schlaf minimieren.“ Alla Emmerich ergänzt: „Unsere Tapes sind einfach in der Anwendung und durch die Kombination aus Tapes und natürlichen Inhaltsstoffen besonders effektiv.“

„Was für ein starkes Gründerteam! alla and jen haben mich sofort begeistert. Die Beauty Tapes für mehr Frische und weniger Falten. Mit alla and jen gibt es geminderte Fältchen und strahlende Haut im Schlaf! Davon träumen wir doch alle, oder? Das neue Highlight für deine Beauty Routine. Ich bin total happy und freue mich auf die gemeinsame Zukunft mit alla and jen.“ Ralf Dümmel Investor und Gesellschafter der DS Gruppe

„Ralf hat nicht gezögert und sofort an uns und unsere Idee geglaubt und das hat uns überzeugt uns für ihn zu entscheiden. Die Zusammenarbeit macht sehr viel Spaß, denn Ralf ist herzlich, sprüht vor Energie und begegnet einem auf Augenhöhe.“– Alla Emmerich, Gründerin

Die verschiedenen alla and jen Skintapes sind unter https://allajen.com/ für jeweils 19,99 Euro oder im TRY ME Set für 49,99 Euro erhältlich.

Bild Setbild Alla Emmerichs Ralf Dümmel und Jen Sternemann Credit RTL Bernd Michael Maurer

Quelle alla and jen GmbH/ DS Unternehmungsgruppe