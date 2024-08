Alltag is(s)t Wellness – mit every

Gute. Besser. Gemüse. Dass viel Gemüse gut für uns und unseren Körper ist, wissen wir: es hält uns vital, sorgt für ausreichend Energie, die Verdauung und der Stoffwechsel verbessern sich, der Schlaf wird erholsamer und vieles mehr. Sich konsequent daran zu halten ist dagegen eine echte Herausforderung. every bietet gesunde Wellness Ernährung für den Alltag. Maßgeschneiderte Ernährungsprogramme geben uns so die Möglichkeit, ohne großen Aufwand jeden Tag mit mit einer neuen Auswahl bekocht zu werden. Wie in einem Wellness-Retreat.

Dabei entwickelt und kreiert every gemeinsam mit Köchen und Ernährungswissenschaftlern rein pflanzliche Bowls mit einer Vielzahl an Gemüsesorten, die sofort nach der Ernte schockgefrostet werden, um den maximalen Nährwertgehalt zu gewähren. Somit sind alle Gerichte frischer als frisch und bieten eine optimale Versorgung unseres Körpers.

Du bist, was Du isst. Gesundes Essen mit every.

„Wir glauben, dass die Zukunft in köstlichem, nachhaltigem Essen liegt, dass uns alle zu neuen Routinen inspiriert“, so Benjamin Ahlers und Casimir Rob von every. Die beiden Gründer sind auch privat beste Freunde und setzen mit ihrem Unternehmen auf geschmackvolle Lösungen für langfristige, positive Veränderungen unserer Essgewohnheiten. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass eine Ernährung auf Pflanzenbasis den Körper in vielerlei Hinsicht bei der Heilung von zahlreichen Beschwerden unterstützen kann. every bietet mit seinen Gerichten nicht nur eine ideale, sondern vor allem eine optimale Ernährung. 98% der Kund:innen geben sogar an, dass sie dank every ihre Ernährungsziele erreichen.

Mit einer achtsamen Einstellung zu ausgewogener Ernährung packt every über 6 verschiedene Gemüse, bis zu 2,1 g Ballaststoffe und 17 g Protein in die Gerichte, die den täglichen Bedarf des Körpers decken. Auf every-foods.com gibt es mittlerweile für jeden Geschmack und zu jedem Anlass eine leckere Mahlzeit, die man in nur wenigen Minuten zu Hause, im Office oder sogar unterwegs in einem Camper genießen kann.

Abo klaro. Das flexible Abo Modell von every.

every übernimmt mit seinem Abo-Modell ab jetzt unser Essen, damit wir uns auf die wichtigeren Dinge im Leben konzentrieren können. Die regelmäßigen Lieferungen der Gerichte sorgen dafür, dass wir stets eine kreative Auswahl an leckeren, wohltuenden Gerichten verfügbar haben, die perfekt zu unserem neuen Lebensstil mit mehr Vitalität und Flexibilität passen. Unser neuer Weg zum Wohlbefinden ist jetzt ganz einfach: inspirieren, auswählen, genießen.

Auswahl an einer Vielzahl ausgewogener, leckerer und veganer Gerichte

100% rein pflanzlich, natürliche Zutaten, ohne künstliche Aromen oder Geschmacksverstärker

Bestellung ab 6 Gerichten im Abonnement möglich

Maximale Flexibilität durch individuelle Lieferfrequenz

Minimierung von Lebensmittelverschwendung

kein schweres Tragen der Einkäufe

Nachhaltig durch weniger Verpackungsmüll als beim Kauf der Zutaten für dieselben Gerichte im Supermarkt

Pausieren oder beenden der Lieferung jederzeit möglich

every unterstützt mit seinen Produkten den Weg zu einer gesunden und bewussten Ernährung, schont dabei Ressourcen und kann den CO2 Fußabdruck deutlich reduzieren.

Die Produkte von every sind unter every-foods.com erhältlich.

Alle Bestellungen müssen mindestens zwei Tage vor dem gewünschten Lieferdatum getätigt werden. Geliefert wird immer Dienstag – Freitag per Expressversand direkt bis vor die Haustür.

Bildcredit © every

Quelle Sonja Berger Public Relations