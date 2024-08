ESA- Astronaut Alexander Gerst spricht auf dem Hackfestival

Vom 06. Bis 08. September findet im Mannheimer Rosengarten das Hackfestival statt, einer der größten Nachhaltigkeit-Hackathons Europas, welcher

unter dem Motto „Dekarbonisierung des Planeten“ gleichzeitig eine Messe sowie ein breites Programm für die Öffentlichkeit bereitstellt. Der Veranstalter, The Hackathon Company GmbH, gibt bekannt, dass ESA-Astronaut Alexander Gerst an der Eröffnungsfeier am

Freitag, 06.09. um 15:30 Uhr teilnehmen und diese eröffnen wird. Damit wird der Wunsch von Oliver Brümmer, Gründer und CEO der The Hackathon Company GmbH, erfüllt, dem Publikum nicht nur einen Überblick über die Gesamtthematik zu verschaffen, sondern den Blickwinkel

zu erweitern, indem die Nachhaltigkeitsperspektive durch den Blick von oben ergänzt wird.

„Ich freue mich sehr darüber, beim Hackfestival zur Dekarbonisierung mit dabei zu sein. Hier kommen kreative Köpfe zusammen, um innovative Lösungen für den Klimawandel zu entwickeln. Dies ist ein wichtiger Schritt, um Schwachstellen aufzuzeigen und positive Veränderungen zu ermöglichen. Gemeinsam können wir an einer nachhaltigen Zukunft arbeiten“, so Alexander Gerst.

Namhafte regionale und nationale Firmen unterschiedlicher Größe, Politik, Akademie, Fachexpert*innen und Tech-Talente treffen sich an diesem Wochenende, um gemeinsam Lösungen für eine nachhaltigere Welt zu entwickeln. Das Besondere am Hackfestival ist die Kombination aus Hackathon und öffentlichem Programm. Vor allem der Samstag ist explizit der Öffentlichkeit gewidmet. Insgesamt 12,5 Stunden Redezeit kommen durch die

Vorträge der Sprecher*innen zusammen. Themen sind nachhaltige Digitalisierung, Kommunikation, Industrie, KI und vieles mehr. 25 Vorträge, 3 Panels, 5 Workshops, 2 Demos und über 20 Aussteller*innen erwarten die Besucher*innen.

Fachexpert*innen aus dem Nachhaltigkeitsbereich geben ihr Wissen an die interessierte Öffentlichkeit weiter. Das Programm richtet sich an alle Altersgruppen. Bildungspartner sind u.a.: TUMO Mannheim, Hackerschool und TECHNOSEUM, die auch für die jüngeren Teilnehmer*innen ein buntes Programm bieten. Vom ersten Ausprobieren von Coden oder Prompten bis hin zu spannenden Vorführungen. Neben dem Programm am Samstag ist die Öffentlichkeit auch zur Eröffnungsveranstaltung (in englischer Sprache) am Freitag sowie zur Abschlussveranstaltung am Sonntag um 15 Uhr eingeladen. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten.

Neben dem breiten Mitmach- Angebot sollen beim Hackathon sechs Coding-Challenges dabei helfen, die Welt nachhaltiger zu gestalten. Die (firmenspezifischen) Aufgaben werden von den namhaften Unternehmen SAP, Schwarz IT, KION Group, Roche und der Stadt Mannheim gemeinsam mit der Metropolregion Rhein-Neckar gestellt. Die Teilnehmer*innen können ihr technisches Know-how bei Themen wie Recycling, Reduzierung von Lebensmittelabfällen, Kreislaufwirtschaft und Tracking des eigenen CO₂-Fußabdrucks unter Beweis stellen und innovative Lösungen erarbeiten.

„Mannheim hat sich zum Ziel gesetzt, ab 2030 klimaneutral zu sein. An diesem sehr ambitionierten Ziel arbeitet unser Local Green Deal Team mit Hochdruck und unterstützt zusammen mit der Metropolregion Rhein-Neckar den Hackathon“, erklärt der Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht. „Vom 6. bis 8. September wird unsere Stadt einmal mehr zum Ort des Austauschs und der Innovation – und wir können schon sehr auf die Ergebnisse des Hackathons gespannt sein.“ „Wir freuen uns sehr, uns beim Hackfestival gemeinsam mit der Stadt Mannheim zu präsentieren“, so Peter Johann, Geschäftsführer der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH.

„Gerade beim Thema Nachhaltigkeit ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Kommunen und der Region zielführend, denn gemeinsam können wir mehr erreichen.“ Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft sind im regionalen Entwicklungskonzept der Metropolregion Rhein-Neckar

verankert. „Hierzu haben wir Aufgaben in das Hackfestival eingebracht – und sind schon jetzt gespannt auf die Impulse für die Region, die daraus entstehen.“

Der Hackathon erstreckt sich über einen Zeitraum von 48 Stunden. Interessierte Tech-Talente aus den verschiedensten Berufsbereichen und aller Altersklassen können sich noch bis zum 30. August bewerben. Anmeldung und weitere Infos zum Programm unter:

https://hackfestival.de/

Doch damit nicht genug: The Hackathon Company GmbH bringt in Kooperation mit dem Travel-Tech-Unternehmen Flix zusätzlich den ersten mobilen Hackathon auf Deutschlands Straßen, in einem Flixbus. Konkret geht es darum, nachhaltige Transportlösungen zu entwickeln, um CO₂-Emissionen in der Mobilitätsbranche weiter zu minimieren. Teilnehmer*innen aus München können sich für den “Flixathon” anmelden und werden kostenlos zur Location gebracht.

Bild Alexander Gerst Credit ESA NASA

Quelle The Hackathon Company GmbH