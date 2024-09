allygatr und HRM Institute geben strategische Kooperation bekannt

Alexander Petsch kommt in die #hrtechallyance

allygatr, Berliner Investor für HR Tech, und das HRM Institute, einzigartiger Anbieter von HR-Netzwerk, Fachmedien sowie Veranstalter für HR-Messen in Deutschland, bündeln ihre Kräfte – und schaffen eine einzigartige Verbindung in der Personalbranche. Gemeinsam rücken sie Start-ups in den Fokus von HR.

Den Berliner Investor für HR Tech, allygatr, und den Gründer des HRM Institute, Alexander Petsch, eint ihre Spezialisierung auf den Personalbereich. Gemeinsam wollen sie die Branche weiter digitalisieren. allygatr bringt seine über 25 Portfolio-Start-ups und das HR Tech Ökosystem #hrtechallyance in die Verbindung ein, das HRM Institute seine Branchenkontakte, Zugang zu Fachmessen wie der TALENTpro, L&Dpro, STAFFINGpro und RETENTIONpro, sowie Zugang zu eigenen Medienformaten und dem HRM.de-Netzwerk.

Alexander Petsch: “Es braucht mehr Spotlight auf digitalen HR-Lösungen.”

Der Kopf hinter dem HRM Institute ist Alexander Petsch. Er entwickelt seit über 25 Jahren die führenden HR-Events in Europa. “Bereits vor über 20 Jahren haben wir die ersten Start-up-Stände in unseren Messen aufgesetzt. Über die Jahre habe ich viele Firmen und Start-ups begleiten und beraten dürfen”, so Petsch. An allygatr schätze er die Idee und das Konzept, sich auf HR Tech Start-ups zu fokussieren. “Es braucht mehr Spotlight auf digitale HR-Lösungen. Was allygatr macht, finde ich daher gut und extrem wichtig.”

Manager Magazin: Visser hat ein beeindruckendes Prominetzwerk aufgebaut

allygatr deckt mit seinem Portfolio die gesamte HR Value Chain ab – und ist in mehr als 25 HR Tech Start-ups investiert. Darunter Unternehmen wie das Corporate-Benefit für Beruf & Familie HeyNanny, das digitale Schichtplanungstool Ordio und Video-Wissenstransfer-Lösung Clypp. Außerdem hat Benjamin Visser, Gründer und CEO von allygatr, “ein beeindruckendes Prominetzwerk aufgebaut”, wie Manager Magazin (November 2023) über den Kreis der Investor:innen schreibt.

Die Kooperation mit dem HRM Institute und Alexander Petsch belegt Vissers Geschick für starke Kooperationen einmal mehr. “allygatr und das HRM Institute ergänzen sich ideal – unseren Ventures können wir so eine ganze Menge zielgerichteter Aufmerksamkeit garantieren und der Branche hautnah zeigen, was HR Tech bereits jetzt kann”, sagt Visser.

Bild:Alexander Petsch kommt mit seinem HRM Institute in die #hrtechallyance von allygatr.

Quelle:allygatr GmbH