Familux ist für Familien gemacht

So muss der Sommer sein: Raus an die frische Luft, bewegen und spielen, forschen und entdecken: Rund um das Alpenrose – Familux Resort bringt die Natur Familien in Bewegung.

Wenn die Kleinen schon am Morgen gutgelaunt ihre Wanderschuhe schnüren, dann wissen sie, das wird ein spannender Tag. Zur Bergbahn ins Wandergebiet sind es nur wenige Meter. Ein Picknick an einem Bergsee oder eine Wanderung durch schattenspendende Wälder, eine Einkehr auf einer Alm, Tiere und Pflanzen entdecken, all das bleibt kleinen Wanderern in bester Erinnerung. Die Mountainbiker schließen sich am besten einer geführten Mountainbiketour an.

So entgeht ihnen kein Höhepunkt der radfreundlichen Region. Wer den Kick sucht, probiert sich beim Klettern, Canyoning oder Bungee-Jumping. Die Golfer genießen am 9-Loch-Platz in der Nähe des Hotels ihr Spiel oder trainieren in der hoteleigenen Golfschule. Yoga, Pilates, TRX, Rückenfit, geführte Wanderungen, Segwaytouren – Eltern und Kinder sind in der Alpenrose eingeladen, ihre aktive Seite auszuleben.

Familux ist die weltweit erste und einzige Premium-Hotelgruppe ausschließlich für Familien mit Kindern. Das beliebte Alpenrose – Familux Resort begeistert mit einer Menge an exklusiven Highlights. Eine überaus großzügige Wasserwelt, ein toller Kinder-Schwimmbereich, ein schöner Baby- und Kinderclub, ein Virtual-Reality-Room und ein Video-Soccer-Raum, komfortable Familiensuiten und ein modernes Fitnesscenter sind nur einige davon. Kinder und Teenies finden riesige In- und Outdoor-Spielbereiche und ein Programm mit viel, viel Action. 25 bestens ausgebildete Kids Coaches kümmern sich mit Freude jeden Tag der Woche von morgens bis abends um die Kinder.

Babys werden bereits ab dem 7. Lebenstag liebevoll umsorgt. Das schafft Freiraum für die Eltern. Im Adults-only-Spa – mit Treatments für die Zeit zu zweit – erfahren sie Ruhe und pures Wohlbefinden. Internationale Gourmetküche und erlesene Weine gehören im Alpenrose – Familux Resort zu jedem Urlaubstag. An Giuseppe führt kein Weg vorbei – seine Drinks an der Hotelbar sind legendär und seine italienische Lebensfreude ist ansteckend. Wertvoll gestaltete Familienzeit in einem großzügigen Ambiente mit konsequent durchdachter kindergerechter Ausstattung, Gourmetküche und SPA – all das bringt das Alpenrose – Familux Resort unter einen Hut.

Bild : Alpenrose – Familux Resort

Quelle : mk Salzburg