Alpines Hideaway im Bergsommer

Vom Gourmetrestaurant bis zum exklusiven Spa verwöhnt das Bergblick Hotel & Spa in Alleinlage im Tannheimer Tal

Ausgiebig wohlfühlen in einer Gegend, in der die Berge, die Wiesen, die Wälder und die Ruhe zu Hause sind: Das Tannheimer Tal gilt als eines der schönsten Hochtäler in Europa. Massentourismus findet man nicht. Hier atmen Menschen in ursprünglicher Natur durch. Den Kopf frei bekommen und den Moment bewusst wahrnehmen, das ist hier möglich. In einer traumhaften Alleinlage toppt das Bergblick Hotel & Spa***** das entschleunigte Lebensgefühl.

Die Zeit anhalten

Gäste des Bergblick Hotel & Spa***** sollen vor allem eines haben: Zeit für sich und ihre Liebsten. Das SPA ist ein Refugium, um Kraft zu tanken. In den großzügigen Innenpool eintauchen, im ganzjährig wohltemperierten Außenpool den Bergen entgegenschwimmen, herrlich saunieren und sich mit hochwertigen Treatments verwöhnen lassen. Das Kosmetikteam setzt auf die exklusiven Produkte von Team DR. JOSEPH – Hightech Natural Cosmetics für eine neue Generation der Hautpflege. Die Liegestühle am Pool sind bereit für ein Sonnenbad. In den Ruheräumen „wiegen“ einen die Wasserbetten in den Schlaf. Zwischen dichten Wäldern, hohen Gipfeln und blühenden Wiesen bringen Gäste des Bergblick Hotel & Spa ihre Gedanken zur Ruhe. Yoga unterstützt darin, zur inneren Mitte zu finden.

Erlesene Geschmackserlebnisse

Das Bergblick Hotel & Spa***** ist eine Gourmet-Adresse. In der neuen Grunstube erleben Feinschmecker höchste Kochkunst made by Peter

Reithmayr. Der Spitzenkoch zählt zu den Top 50 Köchen Österreichs (lt. Schlemmer Atlas). Fernab vom Alltagsstress, in vollkommener Ruhe und in einer malerischen Landschaft, begeistert er im Bergblick mit sinnenfreudiger Kulinarik. Die Grunstube im Hotel Bergblick bietet Platz für sieben Tische und ist von Donnerstag bis Samstag geöffnet – ein Kleinod, das Gourmets begeistert. Hotelgäste, die die Gourmetpension im Haus genießen, nehmen im schönen Restaurant Platz und erleben täglich wechselnde Menüs, inspiriert von regionalen, saisonalen Köstlichkeiten aus der Natur. Der Küchenchef wählt alle Zutaten höchst sorgfältig aus und garantiert so beste Qualität und große kulinarische Kompositionen. Korrespondierende Weine aus dem bestens sortierten Weinkeller des Bergblick perfektionieren die Geschmacksharmonie.

Draußen lockt die Natur. Das Tannheimer Tal legt Naturgenießern ein Ensemble aus Bergwiesen und imposanten Gipfeln, aus klaren Bergseen, Almen und Wäldern zu Füßen. Es geht hinaus auf die 300 Kilometer Wanderwege in allen Schwierigkeitsgraden. Die Radfahrer freuen sich, in dieser Topdestination in die Pedale zu treten. Die Rennradfahrer und Mountainbiker sind vom Tannheimer Tal gleichermaßen begeistert. Der kostenfreie Wanderbus hält nahe dem Hotel. Mountain- und E-Bikes können bequem im Hotel ausgeliehen werden. Mit dem Ticket „Sommerbergbahnen inklusive“ nutzen Bergbegeisterte die vier Sommerbergbahnen einmal pro Tag kostenfrei.

AlmZeit (10.06.–27.10.24)

Leistungen: 4 Übernachtungen mit Genießer-Halbpension, Benutzung des Bergblick-SPA, 20-minütige Rücken- oder Beinmassage, Ticket für 3 Bergbahnen: Wannenjoch, Neunerköpfle, Füssner Jöchle, Eintritt für das Freibad am Haldensee, Brotzeit für 2 Personen auf einer Alm – Preis p. P.: ab 830 Euro

GourmetZeit (bis 06.04.24, 02.05.–09.11.24), Anreise Mi. und Do.

Leistungen: 2 Übernachtungen, 2 x Frühstücksbuffet, am Mittwoch 4-Gänge-Abendmenü im Restaurant, am Donnerstag exklusives 7-Gänge-Gourmet-Abendmenü im Gourmetrestaurant „Grunstube“, Bergblick-SPA – Preis p. P.: ab 990 Euro

Hotel Bergblick GmbH & Co.KG Am Lumberg 20 6673 Grän, Tannheimer Tal Österreich

Telefon +43/(0)5675/63960 E-Mail info@hotelbergblick.at www.hotelbergblick.at

