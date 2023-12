Altgold in jedem 3. deutschen Haushalt!

Gold-Studie offenbart: In jedem dritten deutschen Haushalt schlummert Altgold mit ungeahntem Potenzial

Die opulente, aber leider nicht mehr zeitgemäße Brosche der Großtante, der wunderschöne, aber viel zu kleine Ring der Urgroßmutter, Armbänder, Uhren, Besteck und sogar Goldzähne. Die Liste der Schätze, die in deutschen Haushalten schlummert, ist lang und die Anzahl derer, die über Altgoldbestände verfügen, groß.

Laut einer repräsentativen Studie1, die YouGov im Auftrag des Kreislaufunternehmens BLISS BANG CAPITAL in Deutschland durchgeführt hat, besitzt jeder dritte deutsche Haushalt (32 %) Altgold – in fünf Prozent der Fälle sogar Mengen zwischen 100 Gramm und einem Kilogramm.

Das Gold wurde in den meisten Fällen geschenkt (42 %) oder geerbt (33 %) und schlummert oft vergessen und ungenutzt in einer Schublade, wird ebenso ungenutzt an die nächste Generation weitergegeben oder aus Unwissenheit viel zu günstig verkauft.

Denn: Viele Menschen (laut Studie 78%) wissen zwar, dass Altgold recycelt werden kann – nutzen diese Möglichkeit aber nicht.

Die Gründe sind vielfältig: Oft ist es schwierig, seriöse Angebote von unseriösen zu unterscheiden, vielen ist der Aufwand zu groß, eine geeignete Stelle zu finden. Ein weiterer häufiger Grund: Man möchte sich nicht von geerbten oder geschenkten Schmuckstücken trennen, die man zwar selbst nicht trägt, die aber einen hohen emotionalen Wert haben.

Franzi von Hardenberg hat es sich mit ihren Unternehmen BLISS BANG CAPITAL und The SISS BLISS zum Ziel gesetzt, Altgold und dessen Ruf im wahrsten Sinne des Wortes aufzupolieren und den alten Schätzen neues Leben einzuhauchen.

Ihr Ansatz:

Mit dem weltweit ersten vollständig geschlossenen Goldkreislauf aus ungenutztem Potenzial neue Lieblingsstücke zu machen, die als Wertanlage erhalten bleiben. Ganz nach dem Motto:

Turn old treasures into new pleasures.

Bis Ende 2024 will The SISS BLISS das erste goldneutrale Unternehmen der Welt sein, also Schmuckstücke nur noch aus dem eingesandten Altgold seiner Kund:innen herstellen.

In 2023 sind bereits Edelmetalle im Wert von 1,274 Mio. € angekauft, eingewertet und recyclet worden; dabei handelt es sich um 95% Gold.

Das Vorgehen ist denkbar einfach und für die Kund:innen maximal komfortabel:

Auf www.blissbangcapital.com/gold-eintauschen werden ein kurzer Fragebogen ausgefüllt und Fotos hochgeladen und schon kommt eine Treasure Box nach Hause, mit der man kostenlos das Altgold an BLISS BANG CAPITAL versendet.

Es wird eine kostenlose, professionelle Wertanalyse durchgeführt. Ein Team aus über 20 Expert:innen bewertet das Altgold mit modernster Analysetechnik, Säureverfahren und Ultraschall.

Nach der Bewertung bekommen die Kund:innen ein unverbindliches Angebot über den vollen Ankaufswert in Höhe eines Gutscheins für neuen Schmuck von The SISS BLISS.

Entscheiden sich die Kund:innen gegen das Angebot, wird das Altgold auf Kosten von BLISS BANG CAPITAL an sie zurückgesendet.

„In deutschen Haushalten

schlummert pures Gold

– ein Schatz, der völlig unterschätzt wird!

Und leider häufig ungenutzt ein tristes Dasein in Schatullen und Schubladen fristet.

Dabei kann aus Altgold etwas

wunderbares Neues entstehen.

So können die Geschichte und daran geknüpfte Erinnerungen bewahrt, aber gleichzeitig neue, dem eigenen Geschmack und Stil entsprechende Schmuckstücke getragen werden. Und eine Wertanlage bleibt das Gold allemal!“

(Franzi von Hardenberg)

1Über die Studie: Die Studie wurde im September 2023 von YouGov im Auftrag des Kreislaufunternehmens BLISS BANG CAPITAL durchgeführt. Es wurden über 2.000 Menschen, bevölkerungsrepräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren, durch Online-Interviews befragt.

Bild: The SISS BLISS GmbH

Quelle STILGEFLÜSTER GmbH