Amagi, ein weltweit führender Anbieter von cloudbasierter SaaS-Technologie für Broadcast und Connected TV, hat heute mit einer neuen Finanzierungsrunde in Höhe von 95 Millionen US-Dollar sowie einem jährlichen Umsatzwachstum von 108 Prozent seine derzeitige Bedeutung als einer der wichtigsten SaaS-Anbieter für Medientechnologie bestätigt. Die aktuelle Finanzierungsrunde wurde von Accel angeführt, mit Beteiligung der bestehenden Investoren Norwest Venture Partners und Avataar Ventures.

Mit dieser jüngsten Investition steigt die Bewertung von Amagi auf mehr als eine Milliarde US- Dollar und macht das Unternehmen damit zu einem Einhorn und zu einem der am höchsten bewerteten Medientechnologie-Unternehmen weltweit. Amagi zeichnet sich als führender Technologieanbieter durch ein umfassendes Lösungsangebot aus – vor dem Hintergrund eines boomenden Markts für Videostreaming mit einem Potenzial im Wert von fast 50 Milliarden US-Dollar für cloudbasierte Lösungen. Das Unternehmen bietet die Erstellung, Verteilung und Monetarisierung von Live-, linearen und On-Demand-Kanälen über Kabel-, OTT- und CTV-geführte kostenlose werbeunterstützte TV (Free Ad-supported Streaming TV – FAST)-Plattformen weltweit.

„Für unser Unternehmen ist dies ein sehr wichtiger Moment, da wir durch die Schaffung einer gewinnbringenden Kombination von Zielen, Prozessen, Teamstrukturen und vielem mehr einen sehr starken Wachstumskurs einschlagen wollen”, so Baskar Subramanian, CEO & Co- Founder von Amagi. „ Unsere Investoren sind dafür bekannt, dass sie die Erfolgsgeschichten von Unternehmen mit vielversprechendem Potenzial mitgestalten. Wir freuen uns darauf, ihr ausgezeichnetes Verständnis der B2B-SaaS-Landschaft zu nutzen, um erfolgreich durch die Feinheiten des Marktes zu navigieren und uns für einen nachhaltigen Erfolg in den kommenden Jahren zu positionieren.”

Die Finanzierung wird es dem Unternehmen ermöglichen, die Geschäftsexpansion sowohl im Hinblick auf die internationale Präsenz von Amagi als auch auf den weiteren Ausbau des Produktportfolios im aktuellen Medien- und Unterhaltungsmarkt (M&E) zu beschleunigen. Das Unternehmen wird seinen weltweiten Vertrieb und sein Marketing um das Fünffache steigern. Außerdem wird Amagi weitere Möglichkeiten im Cloud- und Videomarkt ausloten, um einen größeren Einfluss auf die gesamte Wertschöpfungskette zu erzielen, und darüber hinaus auch

Gelegenheiten für Fusionen und Übernahmen (M&A) evaluieren, die zum Umsatzwachstum beitragen oder die Produktlinien um technologische Fähigkeiten erweitern können.

„Als eines der weltweit gefragtesten SaaS-Unternehmen für Medientechnologie führt Amagi die boomende M&E-Branche zu neuen Höhen der technologischen Innovation und des strategischen Wachstums”, erklärt Shekhar Kirani, Partner bei Accel. „Die beeindruckende Dynamik von Amagi ist ein direktes Ergebnis seiner hochmodernen Produkte, seiner hervorragenden Kundenerfahrung und seiner talentierten Führung. Wir freuen uns sehr, den langfristigen Erfolg des Unternehmens unterstützen zu können.”

Starke Allround-Performance katapultiert Amagi auf Unicorn-Level

Durch eine eindrucksvolle Nachfrage nach den Cloud-Lösungen von Amagi hat das Unternehmen seine Marktführerschaft in einem großen und schnell wachsenden CTV- geführten, werbefinanzierten Streaming-TV-Bereich unter Beweis gestellt. Dies hat zu weiteren Investitionen durch bestehende Investoren geführt, um die nächste Wachstumswelle voranzutreiben.

Enorme Nachfrage aus dem Markt für Amagi

Da der Streaming-Markt ein beispielloses Wachstum und eine rasant steigende Verbrauchernachfrage verzeichnet, ist die Nachfrage nach Amagi und seinen Produkten stark gestiegen. Mehrere Meilensteine unterstreichen Amagis Zugkraft im Markt:

▪ ein 108-prozentiges Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr, angekurbelt durch die Nachfrage nach Amagis Best-in-Breed-Produkten und durch Die FAST- Partnerschaften des Unternehmens,

▪ ein Anstieg der Kundenzahl um 59 Prozent im Jahr 2021,

▪ das anhaltende Vertrauen, das Amagi bei große Medienkonzernen (NBC Universal, Paramount, A+E Networks UK u. a.), führenden Anbietern von Connected TV (Samsung TV Plus, Roku, VIZIO, LG Channels u. a.), Content-Ownern (Tastemade, USA Today, AccuWeather u. a.) sowie führenden OTT/FAST-Playern (Fubo, STIRR, Redbox, Rakuten TV u. a.) genießt sowie

▪ ein im Vergleich zum Vorjahr 112-prozentiges Wachstum bei den Werbeeinblendungen, die mit Amagis dynamischer Werbeeinblendungsplattform Amagi THUNDERSTORM generiert wurden. „Der Streaming-Markt ist reif für Technologien und Innovationen, die die Art und Weise verbessern, wie Content-Inhaber, Videoplattformen und Werbetreibende mit ihren Kunden in Kontakt treten und diese an sich binden”, so Dave Zilberman, General Partner bei Norwest Venture Partners. „Wir glauben, dass Amagi als führender Anbieter von Medientechnologien in der Lage ist, den Markt in den kommenden Jahren voranzutreiben”, so Niren Shah, Managing Director und Head of India, Norwest Venture Partners. „Die Medienbranche wurde von einem regelrechten Ansturm auf Content überrollt, da die Verbraucher qualitativ hochwertige, personalisierte Inhalte in einer noch nie dagewesenen

Geschwindigkeit erwarten”, erklärt Nishant Rao, Founding Partner bei Avataar Ventures. „Amagi ermöglicht es großen Medienunternehmen, in diesen Zeiten des Wandels relevant zu bleiben, und hilft ihnen gleichzeitig, durch Cloud-Lösungen operative Einsparungen von fast 40 Prozent zu erzielen. Das operative VC-Modell von Avataar wird das sehr talentierte Team von Amagi aktiv dabei unterstützen, diese extrem wachstumsstarke Reise als globaler Marktführer zu bewältigen.”

Quelle AxiCom GmbH