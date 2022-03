Wer arbeitet verbraucht Energie und muss diese immer wieder dem eigenen Körper und Geist zuführen. Je schneller diese Rückführung über die Lebensmittelaufnahme gelingt, desto schneller kann man wieder Höchstleistung bringen und die leeren Energiespeicher wieder auffüllen. Gerade das Essen ist eine ideale Möglichkeit, sich wieder fit zu bekommen und in Windeseile in der Mittagspause zu regenerieren.

Allerdings ist nicht alles Gold was glänzt und in Zeiten von aus dem Boden schießenden Lebensmittel-Startups fällt es nicht immer leicht, den Durchblick zu behalten und nicht auf jedes Angebot hereinzufallen. Dr. Dieter Russmann vom Scientific Advisory Board der Swiss Biotech Group, hat sich zu diesem Thema Gedanken gemacht und hat das Anliegen, als Arzt und Nahrungsmittelexperte die Menschen nachhaltig und fundiert darüber aufzuklären, mit welchen Lebensmitteln es wirklich gelingt.

Im folgenden Gastbeitrag hat Dr. Russmann 10 Lebensmittel für Sie aufgelistet, damit auch Sie bald im Job Ihre Kapazitäten erhöhen und ideal ausschöpfen können.

Avocado

Die Avocado liefert für das Gehirn und die Nerven wertvolle Energie und eine Vielzahl wichtiger Inhaltsstoffen wie die Vitamine B1 und B6, Vitamin E, Magnesium, Eisen, Folsäure und Kalium. Zudem enthalten Avocados den Stoff Lecithin, der die Konzentration steigert und die Gehirnzellen aktivieren kann. Bereits eine halbe Avocado enthält von all dem reichlich, aber auch schon 200 bis 250 Kalorien, weshalb ein unbegrenzter Verzehr nicht zu empfehlen ist.

Bohnen

Bohnen sind reich an Vitamin B1, das auch Thiamin genannt wird. Dieses Vitamin hilft dabei, vor allem Kohlenhydrate aus der aufgenommenen Nahrung zu verstoffwechseln und in Energie umzuwandeln. Zusätzlich werden Nervenfunktionen von Thiamin unterstützt. Bohnen sind also eine ideale Beilage für eine Mittagsmahlzeit im Büro.

Eier

Eier genießen oft einen schlechten und zweifelhaften Ruf – völlig zu Unrecht. Sie enthalten Eiweiße und Cholesterin, was vom Körper ideal verwertet und aufgenommen werden kann. Darüber hinaus ist in Eiern Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E und Vitamin K enthalten, welche durch B-Vitamine und Mineralstoffe perfekt ergänzt werden. So können Eier wichtige Wirkstoffe und verlorene Energie unserem Organismus schnell zurückgegeben werden.

Kaffee

Kaffee ist schon seit Menschengedenken der Klassiker, wenn es um einen schnellen Energiekick geht. Im Kaffee sind Antioxidantien enthalten und durch das Koffein wird die Hirnaktivität angeregt. So wird der Geist wieder munter und die Leistung gefördert. Allerdings sollte man nicht zu mehr als vier Tassen am Tag greifen und seinen Konsum bei der Arbeit nicht ausufern lassen, damit der Kaffee nicht kontraproduktiv wirkt.

Datteln

Das Superfood aus dem Nahen Osten wird beispielsweise vom Weltranglistenersten im Herrentennis während einem Match gegessen, um schnell wieder Energie zu spüren und das Leistungslevel hochzuhalten. Und was für Novak Djokovic gut ist und ihn an die Weltspitze geführt hat, kann auch nur gut für uns bei der Arbeit sein.

Goji-Beeren

Auch sie können schnell mal am Schreibtisch eingeworfen werden und sind immer leicht zur Hand. Sie liefern Energie und helfen dem Kreislauf. Außerdem können sie Zellen schützen und stärken und mit enthaltenen Vitaminen und Betaminen das Gedächtnis und die Muskelbildung fördern.

Blaubeeren

Blaubeeren sind reich an Antioxidantien, können schnell Energie liefern und die Denkleistung erhöhen. Der Inhaltsstoff Myrtillin sorgt dafür, dass die Blutgefäße elastisch bleiben und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorgebeugt wird.

Bananen

Bananen kennt jeder Sportler – und das aus gutem Grund. Sie liefern dem Körper schnell verwertbare Energie und können mit viel Magnesium auch den Körper nach einer Anstrengung schnell wieder fit kriegen. Außerdem enthalten reife Bananen wertvollen Fruchtzucker Zucker, der schnell ins Blut übergeht und im Gehirn ankommt.

Nüsse

In Nüssen sind verschiedene B-Vitamine, Antioxidantien, Mineralstoffe und Cholin enthalten. Cholin ist ein Nervenbotenstoff und kann zusammen mit den anderen Inhaltsstoffen Konzentrationsschwäche und Nervosität vorbeugen. Zudem wird das Herz-Kreislauf-System unterstützt. Eine Handvoll Nüsse in der Schreibtischschublade sind also immer eine gute Idee.

Brokkoli

Dieses Gemüse ist eine ideale Ergänzung zum Mittagessen und gilt als Radikalfänger. In Brokkoli sind Glucosinolate und Beta-Carotine enthalten, die gefährliche, freie Radikale im Körper unschädlich machen können und das Immunsystem aktiv unterstützen.

Fazit: Mit diesen Lebensmitteln gelingt es, verlorene Power im Handumdrehen zurückzugewinnen und einen idealen Energiehaushalt zu erlangen. Ernährung kann im richtigen Maßstab Körper und Geist zu Höchstleistungen führen und während der Arbeit handlungsfähig halten!

Autor:

Herr Russmanns Expertise in Generika und Biosimilars ist unübertroffen. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Arzneimittelentwicklung, Zulassungsstrategie, Arzneimittelsicherheit und einen zusätzlichen Schwerpunkt auf Etikettierung, Markenpreisgestaltung, Erstattung und Marktzugang.

Herr Russmann ist ein ausgewiesener Wirtschaftsentwickler mit einem umfangreichen Netzwerk in Industrie und Wissenschaft.

Bild pixaby

Aussagen des Autors und des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder