Amari Raaya Maldives wird im Frühsommer 2023 eröffnet

Das Amari Raaya Maldives wird im Frühsommer 2023 auf einer der ursprünglichsten Inseln des Raa-Atolls eröffnet und zelebriert damit die künstlerische Vielfalt und natürliche Schönheit des Archipels.Es liegt 45 Minuten mit dem Wasserflugzeug vom Velana International Airport entfernt und wird das zweite von der ONYX Hospitality Group betriebene Hotel auf den Malediven sein.

Yuthachai Charanachitta, Eigentümer und CEO der ONYX Hospitality Group, kommentierte die Eröffnung mit den Worten: „Wir freuen uns, dass wir kurz vor der Fertigstellung des Amari Raaya Maldives stehen. Diese Insel wird so viel zu bieten haben, die Größe des Resorts ist beeindruckend, ebenso wie die natürliche Schönheit der Insel. Gemeinsam mit unserem Partner, Panchshil Realty, freuen wir uns darauf, unser Projekt mit der Welt zu teilen, wenn es diesen Sommer eröffnet wird.“

Auf der Insel und über dem Wasser entstehen 187 Villen, die zwischen 61 Quadratmeter und 1228 Quadratmetergroß sind. Zu den weiteren Highlights gehören sieben unterschiedliche Restaurants, ein Maai Spa und umfassende Einrichtungen für Kinder und Jugendliche. Familien und Gruppen können sich für eine Family Beach oder Family Beach Pool Villa entscheiden, ein einzigartiger Unterkunftsstil, der zwei miteinander verbundene Villen und einen gemeinsamen privaten Außenbereich für gemeinsame Zeit bietet.

Das Amari Raaya liegt auf einer der größten natürlichen Inseln des Raa-Atolls mit einer Fläche von 390.000 Quadratmetern (39 Hektar). Die Anlage wurde so konzipiert, dass die Auswirkungen auf die einheimische Flora und Fauna so gering wie möglich gehalten werden, wobei ein Großteil des üppigen Waldes den Gästen vorbehalten ist. Das örtliche Riff beherbergt auch eine Fülle von Meeresbewohnern, darunter Meeresschildkröten und in der Saison das berühmte biolumineszente Plankton.

Die Eröffnungspreise für das Amari Raaya Maldives beginnen bei 594 US-Dollar pro Nacht inklusive Frühstück für zwei Personen in einer Beach Villa.

Bild ©Fotos: MuhaPhoto

Quelle Primo PR – Deutschland