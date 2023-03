BayStartUP zeichnet Startups aus: 10 Teams überzeugen die Jury in der ersten Phase im Businessplan Wettbewerb Nordbayern

Was braucht es, um ein Startup erfolgreich an den Markt zu bringen? Ein kompetentes Gründerteam, eine gute und gewinnbringende Geschäftsidee für ein innovatives Produkt – und den Willen, sich schon früh Feedback für die eigenen Ideen einzuholen. Das alles bringen die Sieger-Startups aus Phase 1 im Businessplan Wettbewerb Nordbayern mit.

Aus rund 80 Bewerbungen prämierte das Gründernetzwerk BayStartUP die zehn besten Geschäftsideen aus Franken und der Oberpfalz – darunter 2Lock, AZURE Energy, Building Information Cloud, dezony, droptical, MYTRA, Paxray, PYRASEC, ROBOTOP und YAXI. Die Lösungen der Teams reichen von unknackbaren Radnabenschlössern für E-Bikes über neue Ansätze in der Wasserstoffproduktion bis hin zur genauesten Analyse von Mikroplastik. Die Verleihung fand vor rund 400 Gästen im Rahmen der Startup Demo Night in Nürnberg statt.

„Sehr viele der am Businessplan Wettbewerb teilnehmenden Startups demonstrieren eindrucksvoll, wie sich analoge Prozesse in verschiedensten Branchen durch Digitalisierung hochgradig optimieren lassen“, sagt Tobias Bladowski, Leiter Businessplan Wettbewerb Nordbayern. „Fast die Hälfte der Einreichungen erreichte uns aus dem IT-Bereich. Die Gründerinnen und Gründer entwickeln ein breites Spektrum an zukunftsfähigen KI-Lösungen und Tools, die relevanter denn je sind.“

Ganz besonders stark vertreten im Teilnehmerfeld ist dabei in dieser ersten Wettbewerbsphase die Region Nürnberg, Fürth, Erlangen – über die Hälfte der Finalisten stammen aus dem Städtedreieck und Umgebung. Unter den Einreichungen sind darüber hinaus wie gewohnt auch die Regionen um Würzburg, Bamberg, Bayreuth und Regensburg stark vertreten.

Die Ansätze der Siegerteams kommen aus den Bereichen Neue Mobilität und Verkehr, Energie und Umwelt, Softwarelösungen insbesondere für Mittelstand und Industrie sowie Medizintechnik. So entwickelt 2Lock aus Regensburg ein kontaktlos aktivierbares und sicheres Rad-Nabenschloss für E-Bikes, das nicht geknackt werden kann ohne die Fahrtüchtigkeit des Rads zu zerstören.

Mit ihrer IQ Ladestation bietet dezony aus Gunzenhausen eine intelligent vernetzte Ladelösung mit eigens entwickelter Software. PYRASEC aus Pfakofen bietet ein neuartiges selbstentfaltendes Warndreieck für den Straßenverkehr.

AZURE Energy aus Rednitzhembach betreibt Wasserstoff-Produktionsanlagen bei Industriekunden und versorgt sie mit einer zuverlässigen Wärmelösung. MYTRA aus Bayreuth entwickelt ein Messsystem zur Entdeckung und Analyse von Mikroplastik im Durchfluss und erlaubt Echtzeitanalysen auf Partikelbasis.

Building Information Cloud aus Neumarkt ist eine Software-as-a-Service Lösung, mit der Planungen aus der Bauwirtschaft automatisiert überprüft werden können. Paxray aus Würzburg schafft durch eine intelligente Analyse von Aktivitätsdaten eine objektive Entscheidungsbasis für das Management von Geschäftsprozessen.

ROBOTOP aus Nürnberg ermöglicht es Anbietern von Maschinen, Anlagen und Automatisierungslösungen, personalisierte und interaktive digitale Kundenerlebnisse für den Vertrieb zu schaffen. YAXI aus Neustadt an der Aisch entwickelt einen vollständig automatisierten, vertrauenswürdigen Bankkontozugriff.

droptical aus Nürnberg entwickelt berührungslose Dispenser-Systeme, sog. Jet-Dispenser, die für industrielle oder wissenschaftlicher Anwendungsfelder genutzt werden, wenn Flüssigkeiten hochgenau dosiert werden müssen.

Businessplan Wettbewerb eröffnet Chancen beim Markteintritt – Bewerbungen in Phase 2 bis 28.03. möglich

Der Businessplan Wettbewerb Nordbayern richtet sich seit 25 Jahren als erster Gründerwettbewerb in Deutschland gezielt an Gründende in der Region, die mit ihrer Teilnahme beim Markteintritt durchstarten wollen. „Wir nehmen am Businessplan Wettbewerb Nordbayern teil, weil wir uns tiefer in der bayerischen Startup-Szene vernetzen möchten. Von der Jury haben wir zu unserer Geschäftsidee aufschlussreiches Feedback erhalten, können damit unseren Businessplan weiter verbessern und uns auf unsere Stärken konzentrieren“, sagt Vincent Gödde, Co-Founder von Startup MYTRA.

Gründende aus Nordbayern können noch bis zum 28.03.2023 in die zweite Wettbewerbsphase einsteigen – auch, wenn sie in Phase 1 nicht teilgenommen haben. Der Fokus in Phase 2 liegt auf den Themen Marketing und Vertrieb. In Business Planning Tutorials begleiten BayStartUP-Experten die Teams bei der Vorbereitung auf die Wettbewerbsteilnahme. Anmeldungen sind möglich via www.baystartup.de/termine. Alle Informationen zum Wettbewerb finden Interessierte auf www.baystartup.de/businessplan-wettbewerbe.

Diese Startups waren in Phase 1 des Businessplan Wettbewerb Nordbayern außerdem nominiert:

arttac solutions aus Nürnberg

BeelTeK aus Nürnberg

Charge Club aus Aschaffenburg

Circable aus Würzburg

Dr. QEN aus Nürnberg

InsiderPie aus Nürnberg

Metaimmo aus Nürnberg

medespro aus Amberg

myhoca.com aus Nürnberg

onsite.ai aus Zirndorf

Bild (c) BayStartUP / Bert Willer

Quelle: BayStartUp GmbH