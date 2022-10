Die Beschaffung von Hilfsmitteln ist heute sehr komplex

anni.care digitalisiert und vereinfacht die Beschaffung von Hilfsmitteln.

Ziel ist es, alle Marktakteure zu vernetzen und Prozesse zu standardisieren.

Fast ein Viertel aller gesetzlich Versicherten in Deutschland ist auf Hilfsmittel

angewiesen. Hilfsmittel sind Produkte, die Personen im Alltag unterstützen bzw. ein

möglichst eigenständiges Leben ermöglichen. Das sind beispielsweise Rollatoren,

Pflegebetten oder Seh- und Hörhilfen. Die Ausgaben für Hilfsmittel der gesetzlichen

Krankenversicherung belaufen sich jährlich auf knapp 10 Milliarden Euro.

Der Bedarf ist also gigantisch – aber digitale Unterstützungsangebote auf dem Markt

noch kaum zu finden.

Die Funktionsweise von anni.care

Nutzer:innen werden auf anni.care ganzheitlich zum Themenbereich Hilfsmittel und

Gesundheitsprodukte aufgeklärt. Beginnend bei der Bedarfsermittlung können

Nutzer:innen eine Hilfsmittel-Beratung durch die digitale Beraterin ANNI durchlaufen.

ANNI ist ein intelligentes System, mit dem Nutzer:innen in natürlichen Dialogen

Fragen zur eigenen Lebens- bzw. Pflegesituation beantworten können. Auf Basis der

Angaben werden passende Hilfsmittel vorgeschlagen. So unterstützt ANNI dabei, die

richtigen Hilfsmittel für die individuelle Lebens- bzw. Pflegesituation zu finden.

Falls der Bedarf bereits bekannt ist, können Nutzer:innen sich gezielt über eine

Suchmaschine zu allen gängigen Hilfsmitteln informieren. Hier werden die

wichtigsten Fragen beantwortet und Nutzer:innen können auch in Echtzeit über einen

LiveChat offene Anliegen klären.

Sobald die richtigen Hilfsmittel gewählt und alle offenen Fragen geklärt sind,

unterstützt die Plattform bei der Beschaffung der Hilfsmittel. So wird zunächst eine

mögliche Kostenübernahme abgeklärt. In weiterer Folge wird bei der Einholung von

möglicherweise notwendigen Rezepten unterstützt sowie passende Anbieter in der

näheren Umgebung vorgeschlagen.

So sollen die Nutzer:innen vollumfänglich bei der Besorgung von Hilfsmitteln

unterstützt werden. Das komplette Angebot von anni.care ist für die Endkund:innen

kostenfrei.

Die Entstehungsgeschichte von anni.care

Die Plattform anni.care wurde im Jahr 2022 von den drei jungen Gründern Shane

Füller (26), Thomas Seidl (25) und Valentin Kronreif (25) ins Leben gerufen. Valentin

kümmerte sich gemeinsam mit seiner Familie um seinen pflegebedürftigen Großvater, bevor dieser im Jahr 2020 verstarb. Die Komplexität der Hilfsmittel-

Branche machte Valentin damals zu schaffen. In Gesprächen mit unzähligen

anderen Hilfsmittelnutzer:innen und Angehörigen zeigte sich, dass verteilte

Informationsquellen und bürokratische Hürden bis heute für viele Menschen eine

Herausforderung darstellen.

Um diese Hürden abzubauen und den einfachsten Weg der Hilfsmittelversorgung zu

schaffen, wird anni.care mit der Unterstützung des europäischen Sozialfonds und

des Landes Berlin umgesetzt. Alle Lösungen werden gemeinsam mit Hilfsmittel-

Nutzer:innen und pflegenden Angehörigen entwickelt. Darüber hinaus wird auf der

Plattform die Expertise von Sanitätshäusern, Krankenkassen und Ärzt:innen

gebündelt.

Die Zukunftsvision von anni.care

Die Digitalisierung des Hilfsmittelmarktes auf der Seite der Endkund:innen soll nur

der erste Schritt sein. Ziel von anni.care ist es, eine digitale Plattform zu schaffen, die

alle relevanten Akteure in der Hilfsmittelversorgung vernetzt. So soll in Zukunft in

Kooperation mit bestehenden Versorgern durch standardisierte Prozesse eine

bessere und schnellere Versorgung möglich werden.

Quelle Healthbytes GmbH