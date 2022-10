WeWork und Deel kooperieren, um Arbeitnehmern weltweit flexible Arbeitsräume zur Verfügung zu stellen

Mit On-Demand-Arbeitsplätzen direkt auf der globalen Plattform von Deel geht dezentralisiertes Arbeiten auch in Gesellschaft

Als weiteren Schritt zur Vereinfachung des globalen Personalwesens ist das Lohnbuchhaltungsunternehmen Deel eine Partnerschaft mit WeWork eingegangen, um Unternehmen flexible Arbeitsräume für Mitarbeiter auf der ganzen Welt anbieten zu können.

Da die Zahl an weltweit verteilt arbeitendem Personal in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen ist, werden dezentrale Teams ohne lokale Büros immer beliebter. Es besteht jedoch nach wie vor ein Bedarf an Arbeitsräumen, um die Verbindung zu den anderen Kollegen aufrechtzuerhalten, eine Unternehmenskultur aufzubauen und die Zusammenarbeit zu erleichtern. Eine Studie von Linkedin zeigt, dass die Option, den Mitarbeitern mehr Flexibilität bei der Arbeit zu bieten, zu einem wichtigen Faktor bei der Gewinnung und Bindung von Talenten geworden ist. Der Datenerhebung zufolge, ist eine flexible Arbeitsorganisation seit 2020 die am schnellsten wachsende Priorität bei Bewerbern.

Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, bietet Deel Arbeitgebern nun über ihre eigene Self-Service-Plattform die Möglichkeit, ihren Mitarbeitern WeWork-Pässe zur Verfügung zu stellen – unabhängig ihres Wohnorts. Deel hat dieses Angebot bereits für seine eigenen Mitarbeiter in über 80 Ländern genutzt und verzeichnete ein großes Maß an Beliebtheit. Jetzt wird das Partnerschaftsangebot auch auf andere Unternehmen ausgeweitet.

Mit nur wenigen Klicks können Geschäftskunden von Deel eine monatliche WeWork All Access-Mitgliedschaft für ihre neuen Mitarbeiter beantragen, wenn diese den Onboarding-Prozess durchlaufen. Deel kümmert sich dann im Namen der Teams um alle Belange des Arbeitsplatzes – von der Automatisierung der Zugangsanfragen bis hin zur Lösung von potenziellen Problemen. Ziel ist es, mehr Arbeitnehmern, unabhängig von ihrem Wohnort oder ihrem Hauptsitz, einen einfachen Zugang zu einer flexibleren Arbeitsumgebung zu bieten.

WeWork All Access ist eine monatliche Mitgliedschaft auf Abonnement Basis, die den Zugang zu mehr als 700 Arbeitsplätzen auf der ganzen Welt ermöglicht. Seit der Einführung im August 2020 hat WeWork All Access ein Rekordwachstum erlebt und erreichte zuletzt eine Gesamtzahl von 62.000 Mitgliedern (Stand: 30. Juni 2022). Daten von WeWork zeigen, dass die Nachfrage nach diesem flexiblen Arbeitsplatzprodukt im letzten Jahr um 210 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist.

Der Arbeitsort ist ein weiterer Aspekt beim Aufbau eines globalen Teams, den Deel zu vereinfachen versucht. Mit Deel haben Unternehmen die Möglichkeit, Mitarbeiter weltweit über eine Online-Plattform einzustellen, wodurch sich die manuelle Arbeit erheblich verringert. Deel vereinfacht so den Hiring-Prozess und verbessert die Erfahrung mit dezentralisierten Arbeitens für Mitarbeiter und Auftragnehmer auf der ganzen Welt.

„Wir nutzen WeWork, um unseren eigenen globalen Teams ein flexibleres Arbeitsumfeld zu bieten, daher war es nur sinnvoll, die Partnerschaft auf unsere Kunden auszuweiten. Das Angebot von flexiblen Arbeitsplätzen direkt über Deel ist nur eine weitere Möglichkeit, wie wir die globale Personalarbeit vereinfachen“, sagt Alex Bouaziz, Mitbegründer und CEO von Deel.

„WeWork ist stolz auf die Partnerschaft mit Deel, um seinen Kunden einen besseren Zugang zu den kollaborativen, flexiblen und günstig gelegenen Arbeitsplatzoptionen von WeWork auf der ganzen Welt zu bieten“, sagte Melinda Holland, President und COO von The Americas.

Bild Symbolfoto

Quelle BallouPR GmbH