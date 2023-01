Das in Stockholm ansässige Unternehmen Anyfin hilft Verbraucherinnen und Verbrauchern, faire Zinssätze für bestehende Konsumkredite zu erhalten und ihre finanzielle Gesundheit zu verbessern

Anyfin, das Scaleup, das Verbraucherinnen und Verbrauchern hilft, faire Zinssätze für bestehende Konsumkredite und wieder die Kontrolle über ihre Finanzen zu erhalten, gibt heute den Abschluss einer Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 30 Millionen Euro bekannt. Das neue Kapital wird Anyfin helfen, in den bestehenden europäischen Märkten weiter zu wachsen und seine Produktpalette weiter auszubauen.

Die hohen Lebenshaltungskosten sowie das makroökonomische Umfeld haben massive Auswirkungen auf die Haushaltsbudgets und beeinträchtigen das finanzielle Wohlergehen der Verbraucher und die Bilanzen der Unternehmen. Seit Beginn der Kostenspirale haben die Dienstleistungen von Anyfin an Relevanz gewonnen, da sie Verbraucherinnen und Verbrauchern die Möglichkeit bieten, ihre persönlichen Finanzen zu verbessern, indem sie bei bestehenden Krediten Geld sparen. Das Unternehmen ist derzeit in Schweden, Norwegen, Finnland und Deutschland tätig. Seit dem Start von Anyfin in Deutschland im März 2021 hat das Unternehmen dort eine durchschnittliche monatliche Wachstumsrate von 15 % und ein fünffaches Wachstum im Jahr 2022 verzeichnet.

Angeführt wird die Runde vom bestehenden Investor Northzone. Beteiligt sind darüber hinaus die bestehenden Investoren Accel, EQT Ventures, Fintech Collective, Quadrille Capital und Augmentum FinTech sowie Citi Ventures als neuer Investor. Seit 2017 hat das Unternehmen nahezu 600 Millionen Euro an Fremd- und Eigenkapital eingesammelt, davon letzteres insgesamt in Höhe von 106 Millionen Euro. Die Anyfin-App wurde bereits mehr als eine Million Mal heruntergeladen, mehr als die Hälfte davon im Jahr 2022.

Das Kapital wird verwendet, um die Produktpalette von Anyfin in bestehenden Märkten in ganz Europa weiter auszubauen und die Entwicklung neuer Technologien zu beschleunigen. Diese sollen Verbraucherinnen und Verbrauchern beim Sparen helfen und ihre alltäglichen Finanzen verbessern.

Mikael Hussain, CEO und Mitgründer von Anyfin: „Angesichts der aktuell hohen Lebenshaltungskosten, die die Finanzen der privaten Haushalte zunehmend unter Druck setzen, ist unsere Arbeit für die Verbraucherinnen und Verbraucher wertvoller denn je. Mit dem Kapital werden wir unser Angebot weiter ausbauen und noch mehr Menschen in Europa helfen können. Die Investition zeigt, dass die Finanzbranche vor einer bedeutenden Neuausrichtung steht, bei der das finanzielle Wohlergehen der Menschen an erster Stelle steht. Wir sind sehr stolz darauf, dass sowohl neue als auch bestehende Investoren uns als einen wichtigen Akteur im europäischen Fintech-Bereich sehen.“

Jeppe Zink, Partner bei Northzone und Aufsichtsratsmitglied bei Anyfin: „Die finanzielle Belastung der Verbraucherinnen und Verbraucher, die durch die Intransparenz der bestehenden Finanzdienstleistungsbranche verursacht wird, ist vielleicht der größte Schmerzpunkt, den Fintechs lösen können. Anyfin geht dieses Problem mit seinem Refinanzierungsangebot frontal an. Die Kundinnen und Kunden schätzen den Service und machen Anyfin zu einem der führenden Anbieter in der Kategorie Finanzielle Gesundheit“.

Erstklassige Kundenzufriedenheit mit 4,7/5 Trustpilot-Score und 4,5/5 iOS-Bewertung

Nahezu 500 Mio. Euro an skalierbarer und kosteneffizienter Finanzierung von einer Gruppe unterschiedlicher Kreditgeber gesichert

Bild FOUNDERS Mikael Hussain, Sven Perkmann und Filip Polhem

Quelle Redgert Comms