Das rasant wachsende Straßenmanagement-Start-up vialytics sichert sich eine Series A über 10 Millionen US-Dollar, die vom Venture Capital Investor Scania Growth Capital angeführt und den Bestandsinvestoren EnBW New Ventures und Statkraft Ventures begleitet wird. Als Marktführer hat vialytics ein KI-gestütztes Straßenmanagementsystem für Städte und Gemeinden entwickelt. Mit der Investition treibt vialytics seine internationale Skalierung weiter voran.

Das vialytics System erfasst und analysiert automatisch die Zustandsdaten, die für den regelmäßigen Erhalt und Unterhalt der Straßen benötigt werden. Dies erleichtert den Mitarbeitenden, die kommunale Pflicht zur Verkehrssicherheit zu erfüllen. Im Web-System am Rechner werden die erfassten Daten ämterübergreifend weiterverarbeitet und Sanierungsmaßnahmen effektiv geplant – so geht nachhaltiges Straßenmanagement.

“vialytics eignet sich ideal für das Portfolio von Scania Growth Capital”, erklärt Christian Zeuchner, Partner des Neuinvestors. „Das System passt optimal zu unserem Fokus auf Mobilität und KI-Lösungen. Kommunen sind bereit für das digitale Zeitalter und vialytics hat bewiesen, dass der GovTech-Markt äußerst attraktiv ist.

Mit seiner SaaS-Lösung überzeugt vialytics eine große Zielgruppe.“ Bereits 250 Partnerkommunen in Deutschland und 50 weitere in Frankreich arbeiten mit dem vialytics System. Das Stuttgarter Unternehmen hat Kunden zudem in Österreich, Slowenien, Tschechien und der Schweiz.

Eintritt in den US-Markt und KI-Entwicklung Teil der neuen Wachstumsstrategie ist die umfangreiche Weiterentwicklung des Kernprodukts der automatischen Straßenzustandserfassung. „Wir haben die SaaS-Kategorie der automatisierten Straßenmanagementsysteme erfunden. Deshalb können wir ein Produkt von Grund auf neu entwickeln, das die Endnutzer in ihren Arbeitsabläufen unterstützt“, sagt vialytics

Gründer Danilo Jovicic-Albrecht.

Zuletzt wurden Erweiterungen für Radwege und Winterdienst präsentiert, jetzt arbeitet das

Entwicklungsteam mit Hochdruck an der automatischen Erkennung defekter Schachtdeckel und Wasserabläufe. Unterstützt durch den US-Entrepreneur Andy Kozma in der Rolle des Chief Revenue Officers soll der schnelle Einstieg in den amerikanischen Markt gelingen. Mit der von Präsident Joe Biden ausgerufenen Maxime „Build Back Better“ stellt die Regierung

über 100 Milliarden US-Dollar für die Sanierung von Straßen zur Verfügung.

„Die Ziele sind ehrgeizig. Deshalb wird unser großartiges Team in allen Bereichen wachsen”, erklärt CEO und Gründer Patrick Glaser. Die aktuell 60 Mitarbeitenden sollen in den kommenden 2 Jahren um das Doppelte erweitert werden. Theodor Schulte, Investment Manager bei EnBW New Ventures, bestätigt: „Das neuartige Konzept von vialytics reformiert das Management eines der wichtigsten und größten Vermögen von Kommunen – Straßen.

Das Unternehmen hat sich seit unserer Erstinvestition ideal entwickelt. Wir sind überzeugt, dass das vialytics Team dank dieser Investition und der Beteiligung von Scania Growth Capital sein Wachstum weiter beschleunigen wird.” Steffen Funck, Managing Director von Statkraft Ventures, kommentiert: „Wir sind überzeugt, dass die Technologie von vialytics in vielen weiteren Städte in Europa und den USA für sicherere und kosteneffizientere Straßen sorgen wird, insbesondere in Zeiten knapper öffentlicher Haushalte und schwieriger Arbeitsmärkte. Wir freuen uns außerordentlich, die Skalierung von vialytics weiterhin zu unterstützen.”

Bild Patrick Glaser, Achim Hoth, Andy Kozma und Danilo Jovicic-Albrecht, Geschäftsführer von vialytics, begrüßen Scania Growth Capital als neuesten Investor. Copyright vialytics GmbH

Quelle vialytics GmbH