appliedAI Institute for Europe launcht kostenlosen KI-Onlinekurs für Fachleute und Studierende

KI-WEITERBILDUNG

Das gemeinnützige appliedAI Institute for Europe stellt den kostenfreien Online-Kurs „AI Essentials“ zur Verfügung, der es Interessierten ermöglicht, in die Welt der Künstlichen Intelligenz einzusteigen. Konzepte wie maschinelles Lernen und Deep-Learning sowie deren Anwendungsmöglichkeiten und Auswirkungen auf unser Leben und unsere Wirtschaft sind Teile der umfassenden Einführung.

KI ist heute allgegenwärtig, und ein solides Grundverständnis nicht länger nur eine Option, sondern eine Notwendigkeit. Das appliedAI Institute for Europe hat es sich zur Aufgabe gemacht, hochwertige Bildungsinhalte bereitzustellen, um KI-Enthusiasten und -Anwendern gleichermaßen zu helfen. Dieser neue Kurs bietet einen leichten Einstieg in die Welt der KI und ist selbst für absolute Anfänger geeignet. Fachleute, Studierende, Unternehmer und Freiberufler, die die Welt der KI erkunden wollen, finden hier die perfekte Gelegenheit, ihr Wissen zu erweitern und die transformative Kraft der Technologie zu verstehen. Ziel ist es, grundlegende Konzepte einzuordnen und Antworten auf die Frage zu finden, was KI heute leisten kann und mit welchen Grenzen, Risiken und Vorschriften dies einhergeht.

Fundiertes Grundverständnis im Selbststudium

Das Beste daran? Dieser englischsprachige Online-Kurs ist flexibel gestaltbar und funktioniert nach dem eigenen Zeitplan. Er kann jederzeit pausiert und später fortgesetzt werden. Die Videos beinhalten interaktive Aufgaben und Testfragen zur Überprüfung des Wissens. In 10-12 Stunden erhält man dadurch einen umfassenden Überblick über Künstliche Intelligenz. Nach Abschluss des Kurses sind die Teilnehmenden in der Lage, KI zu definieren, ihre Arten und Ursprünge zu erkennen und die grundlegenden Konzepte von maschinellem Lernen, neuronalen Netzen und Deep Learning zu unterscheiden. Eine Besonderheit des Kurses ist zudem, dass die Inhalte und Materialien des Kurses frei verfügbar, anpassbar und für kommerzielle Zwecke nutzbar sind.

Dr. Frauke Goll, Managing Director des appliedAI Institute for Europe, erläutert: „Wir wollen hier in Europa eine qualifizierte und produktive KI-Community aufbauen. Zum einen, um international wettbewerbsfähig zu bleiben, zum anderen, um das Vertrauen in KI-Lösungen in der breiten Gesellschaft zu fördern – ein wichtiger Baustein sind hier Informationen, die für alle kostenfrei zugänglich sind.“

Bild:Dr. Frauke Goll

Quelle:schoesslers GmbH