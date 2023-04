Ar-Technology bekommt Investment in Millionenhöhe

Österreichisches AR-Unternehmen bekommt Investment in Millionenhöhe

Der Fachkräftemangel dominiert seit Monaten die heimischen Schlagzeilen, durch das stete Aufkommen neuer Technologien steigt zudem auch der Innovationsdruck auf Unternehmen kontinuierlich an. Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht absehbar. Aktuell befindet sich etwa Augmented Reality auf dem Vormarsch und soll die Arbeitswelt in der Industrie nachhaltig verändern. Mithilfe von AR werden – unter anderem durch spezielle Brillen – digitale Inhalte in der Realität dargestellt, und somit Erweiterungen der Realität ermöglicht. Schlagzeilen machte diese Technologie erstmals im Jahr 2016, als das Spiel „Pokemon Go“ die Welt eroberte und User auf den Straßen ihrer Heimatorte auf die Jagd nach den digitalen Figuren des Videospiels schickte.

Das Unternehmen AR-Technology hat die Möglichkeiten der Augmented-Reality-Technologie frühzeitig erkannt und zusammen mit den beiden Gründern Richard Hirschhuber und Axel Schnaller eine weltweit bisher einzigartige Tracking-Technologie entwickelt. Individuell an einem Gegenstand oder Werkzeug angebrachte oder integrierte Tracker sorgen für eine maßgenaue Nachbildung des Objekts im digitalen Raum. Mit jeder auf dem Markt verfügbaren AR-Brille sowie dem AR-Technology-Empfängermodul und der zugehörigen, KI-gesteuerten App können in Folge Arbeitsprozesse an diesem virtuellen Objekt durchgeführt werden. Während die Brille zugekauft ist, sind Empfängermodul und App hausinterne, patentierte Eigenentwicklungen.

„Ich bin davon überzeugt, dass sich Industrieunternehmen in Zukunft fragen werden, wie sie ihre Produkte ohne der Augmented-Reality-Technologie herstellen konnten. Mit dieser Technik können Zusatzumsätze generiert und unseren Kunden der Innovationsdruck genommen werden, wodurch eine starke Kundenbindung entstehen kann“, beschreibt Co-Founder und CEO Richard Hirschhuber das Potential der Technologie.

Top-Industriebetriebe setzen auf AR-Technology

Auch das reale Produkt wird in weiterer Folge von der AR-Brille erkannt, während eine Künstliche Intelligenz in der AR-Technology-App den Nutzern das Vorgehen am Produkt erklärt und virtuelle Objekte zur Hilfe einblendet. „Neue Mitarbeiter erhalten exakte Vorgaben von der Brille, wie der Fertigungsprozess aussehen sollte und welche Schritte in der Produktion erforderlich sind. Dadurch verkürzt sich die Einschulung und Ausbildung neuer Fachkräfte um einige Monate“, erläutert Hirschhuber den konkreten Nutzen der Augmented Reality für Unternehmen: „Auch die Fehlerquote geht gegen Null, da der gesamte Prozess überwacht wird und die Arbeiter automatisch von der App benachrichtigt werden, falls sie einen Arbeitsschritt ausgelassen haben. Es ist also eine automatische Qualitätskontrolle. Dadurch wird auch bei einem Abgang von Schlüsselmitarbeitern das Wissen konserviert und bleibt dem Unternehmen erhalten.“

Einige Vorreiter und Innovatoren in der Industrie setzen bereits auf AR-Technology, darunter auch der Autoriese BMW in Kombination mit FEIN Werkzeugen. Neben der Automobilindustrie werden auch schon im medizinischen Bereich AR-Technologien eingesetzt, beispielsweise um Schulungen für heikle chirurgische Eingriffe in der Proof-of-Concept-Phase durchzuführen. Abgesehen vom Training können auch operative Abläufe mit der AR-Technologie vorab geplant und verbessert werden. Als Werkzeug-Ersatz dient dabei der „XR Stylus“, ein weltweit einzigartiger Stift für die Augmented Reality, welcher ebenfalls von AR-Technology entwickelt und patentiert wurde.



Zwei Investoren steigen mit einer Million Euro ein

Um das Wachstum des Unternehmens und der Technologie weiter voranzutreiben, konnten nun zwei Investoren gefunden werden, die sich jeweils mit 500.000 Euro – für je neun Prozent der Firmenanteile – beteiligt haben. Neben einem Family Office aus Tirol hat auch Onsight Ventures, spezialisiert auf Zukunftstechnologien, investiert.

„Nach einem erfolgreichen Unternehmensstart und der Zusammenarbeit mit einigen renommierten Top-Unternehmen sind die beiden Investments für uns ein weiteres Zeichen, dass unsere weltweit einzigartige Technologie den Zahn der Zeit trifft und die Zukunft maßgeblich mitgestalten wird“, freut sich Hirschhuber über den Zuspruch auf Investorenseite. Nun nimmt sich der Gründer jedoch die Zeit, die Technologie am Markt ankommen zu lassen: „Wir möchten kein ultraschnelles Wachstum, sondern suchen gezielt Partner in der Industrie und streben so eine gesunde Expansion an.“

Bild AR- Technology

Quelle YIELD PUBLIC RELATIONS GMBH