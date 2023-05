ASTON MARTIN DB12 LAUNCH EDITION BRINGT BEI DER AMFAR-GALA IN CANNES 1,600,000 US-DOLLAR EIN

Vorgestern Abend wurde die einmalige Chance auf den Besitz des allerersten Aston Martin DB12-Kundenfahrzeugs in einer von vielen Stars besuchten Charity-Auktion im Rahmen der amfAR-Gala in Cannes für $1,600,000 (€1.5 Million) US-Dollar versteigert.

An der prestigeträchtigen Galaveranstaltung im legendären Hotel du Cap-Eden-Roc – einer der gesellschaftlichen Höhepunkte der Internationalen Filmfestspiele von Cannes – nahmen Prominente aus der Welt des Entertainments, der Kunst und Mode teil, darunter die mit dem Grammy ausgezeichnete Moderatorin Queen Latifa, die Schauspieler Rebel Wilson und Fan Bingbing sowie die Models Sara Sampaio, Bianca Balti, Heidi Klum, Stella Maxwell und Alessandra Ambrosio.

Neben dem Schauspielerehepaar Amy Jackson und Ed Westwick war auch die deutsche Sportlerin Alica Schmidt als Gast von Aston Martin anwesend.

Als einer der Stars der Shows entpuppte sich der DB12, der an diesem Abend von Eva Longoria und James Marsden präsentiert und versteigert wurde. Das wunderschöne Modell übertraf die vorherigen Schätzungen bei weitem und erbrachte eine stattliche Summe zur Unterstützung der Arbeit der Stiftung für AIDS-Forschung.

Kevin Robert Frost, CEO von amfAR, sagte: „Wir hatten das unglaubliche Glück, Aston Martin als Presenting Sponsor für die 29. amfAR-Gala in Cannes zu haben, und wir sind unendlich dankbar für die großzügige Spende dieses spektakulären DB12 für unsere Live-Auktion. Dieser phänomenale Sportwagen war ein Highlight der Gala, und der Erlös der Auktion wird unseren Bemühungen um die Entwicklung eines Heilmittels für HIV einen bedeutenden Impuls verleihen.“

Lawrence Stroll, Executive Chairman von Aston Martin, sagte: „Wir bei Aston Martin freuen uns riesig darüber, dass wir die amfAR-Gala in Cannes unterstützen durften. Die unglaubliche Summe, die bei dieser Wohltätigkeitsauktion zusammenkam, ist nicht nur ein Beleg für die Großzügigkeit der Teilnehmenden an der amfAR-Gala, sondern unterstreicht auch die Begeisterung für den neuen DB12 und dessen einzigartigen Ultraluxus sowie die extreme Leistungsfähigkeit, womit er sich deutlich von der aktuellen GT-Kategorie abhebt.“

Bei der versteigerten Launch Edition handelt es sich um das allererste Exemplar des weltweit ersten Super Tourers. Dessen Übergabe an einen Kunden oder einen Kundin irgendwo auf der Welt wird auf ganz persönliche Weise erfolgen. Das Fahrzeug ist in der exklusiven Lackierung Iridescent Emerald gehalten, die bei dessen Weltpremiere in Cannes gezeigt wurde.

Zudem ist es das allererste Fahrzeug, das mit besonderen Details verziert ist, die vom Individualisierungsservice Q by Aston Martin zur Feier des historischen 110-jährigen Jubiläums der Marke sorgfältig ausgesucht wurden. Dazu zählen ein spezielles Emblem am Kotflügel und Stickereien an den Kopfstützen. Darüber hinaus befindet sich am Türschweller dieses einzigartigen Fahrzeugs eine Plakette, die auf die einmalige Historie verweist.

Und schließlich wird der glückliche Eigentümer oder die glückliche Eigentümerin die seltene Gelegenheit erhalten, die Motorhaube von den Fahrern des Aston Martin Aramco Cognizant Formel-Eins®-Teams, Lance Stroll und Fernando Alonso, signieren zu lassen. Die Unterschriften werden von Aston Martin in einer Art und Weise konserviert, die diesem beeindruckenden, extrem leistungsstarken und ultraluxuriösen Modell angemessen ist.

Aston Martin ist stolzer Presenting Sponsor der prestigeträchtigen amfAR-Gala in Cannes, mit der die Arbeit der führenden gemeinnützigen Organisation unterstützt wird, die sich der AIDS-Forschung, der HIV-Prävention, der Aufklärung über Behandlungsmöglichkeiten und der Interessenvertretung widmet. Seit 1985 hat amfAR fast 617 Millionen US-Dollar gesammelt und für über 3.500 Projekte Fördermittel an Forschungsteams weltweit vergeben.

Titelbild Amy Jackson und Ed Westwick

Quelle Aston Martin Lagonda