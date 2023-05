„Koks der Alpen“ sorgt für Furore bei Investor: „2 Minuten 2 Millionen“ am Dienstag um 20:15 Uhr auf Joyn & PULS 4

Alternative zu Energy Drinks: „Wildkraut Energy Sniff“ vereint Tradition & Innovation. Durch die Schleimhäute aufgenommen, entfaltet das Produkt in wenigen Momenten die Wirkung. Verdient sich das Start-Up mit Hilfe eines Investors eine goldene Nase?

„Ich wollte im experimentellen Feld eine Lücke zum Energydrink schließen.“ Eugen Fulterer aus Vorarlberg, Bezirk Feldkirch, vertraut auf altbewährte Heilpflanzen des Alpenraumes und mischt daraus den ultimativen Wachmacher. „Wildkraut Energy Sniff“ vereint Meisterwurz, eine der bedeutsamsten Pflanzen des Alpenraums, mit dem natürlichen Koffein der grünen Kaffeebohne. Das Pulver wird nasal eingenommen und soll in wenigen Momenten Energie und Fokus bringen. Doch die Bewertung von 5 Millionen Euro bringt die Investoren allerdings ins Stocken. Investor Christian Jäger geht einen Schritt weiter: „Ist das das Koks der Alpen?“ und führt fort „Verwandt mit Escobar, nein? Auch aufgrund der vielen Nullen der Bewertung. Es waren ja damals auch in dieser Koksindustrie sehr viel Nullen und große Summen im Spiel. Das hat mich so ein bisschen erschreckt.“ Wird das Team hinter dem Start-Up die Nasen dieser Welt erobern oder verläuft die Idee im Sand?

Außerdem mit dabei: Der „Schlabberstuhl“ aus Oberösterreich, Bezirk Urfahr-Umgebung. Hunde trinken bei Alexandra Köttstorfer mit Stil. Handgemacht in Oberösterreich vereint der „Schlabberstuhl“ Funktionalität mit Design und bietet Hund und Besitzer:in eine Trinkgelegenheit, die an jedes Wohndesign angepasst werden kann. Kein Umkippen der Schüsseln mehr: Der Hund trinkt in einer geraden Linie und verschont somit den Boden vor Nässe. Beweisen die Investoren ein Herz für Tiere und helfen dem Start-Up auf die Beine?

„2 Minuten 2 Millionen“ am Dienstag, den 30. Mai um 20:15 Uhr auf Joyn und PULS 4

Bild © Gerry Frank Photography 2023

Quelle ProSiebenSat.1 PULS 4