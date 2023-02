Aston Martin DBS 770 Ultimate bringt 750.000 CHF bei Wohltätigkeitsauktion ein

Der allererste handgefertigte Aston Martin DBS 770 Ultimate hat 750.000 CHF für wohltätige Zwecke eingebracht und stand im Mittelpunkt einer glanzvollen Auktion im Rahmen der Action Innocence Charity Gala in Gstaad, Schweiz.

Das erste Exemplar des begehrten Coupé-Modells wurde von Aston Martin Lagonda gespendet und wurde zum Star der Auktion, da es die Schätzungen übertraf und den Erlös der Auktion unterstützte, der sich auf über 4 Millionen CHF belief und der Arbeit der Stiftung für Online-Sicherheit in der Schweiz zugute kommt.

Zu den Teilnehmern der prestigeträchtigen philanthropischen Veranstaltung gehörten die Ehrenpräsidentin Penelope Cruz, die Zeremonienmeisterin Elsa Zylberstein, der Schauspieler Christophe Lambert und der Singer-Songwriter Mika, der für die anwesenden VIP-Gäste am Flughafen Gstaad einen besonderen Auftritt gab.

Der DBS 770 Ultimate ist der leistungsstärkste Serien-Aston Martin, der je gebaut wurde, und bildet den ultimativen Abschluss der Aston Martin Super GT Blutlinie. Er wurde in streng limitierter Stückzahl gebaut und alle Exemplare des begehrten Modells wurden bereits vor seiner Veröffentlichung im letzten Monat verkauft.

Das Sondermodell, das bei der Wohltätigkeitsauktion versteigert wurde, ist in der Aston Martin-Aussenfarbe Ultramarine Black mit Einfluessen von Trophy Silver lackiert und einer Innenausstattung in Aston Martin Cote d’Azure Blue aus dem Individualisierungprogramm „Q by Aston Martin“.

Andreas Bareis, Regional President von Aston Martin Europe, sagte: „Wir freuen uns sehr, einen Beitrag zur Action Innocence Charity Gala zu leisten, die sich zu einer der wichtigsten philanthropischen Veranstaltungen in Gstaad entwickelt hat, einer bedeutsamen Destination für Aston Martin und unserer Kunden in Europa.

Es ist fantastisch zu sehen, wie dieses einzigartige Modell DBS 770 Ultimate als eine Ikone im atemberaubenden Produktportfolio von Aston Martin so viele Spenden für wohltätige Zwecke sammelt und bei der Gala für unglaubliche Begeisterung sorgt.“

Bild DBS 770 Ultimate – Auction

Quelle Aston Martin Lagonda