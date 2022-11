Gourmetshow mit Starkoch Johann Lafer im Advent und Angebote für die Festtage

Endlose, fast menschenleere Strände, kristallklare Meeresluft – der Winter an der Ostsee hat seinen ganz besonderen Reiz. Für die Adventszeit und die Festtage an Weihnachten und Silvester hat das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde für seine Gäste bezaubernde Angebote zwischen exquisiter Kulinarik, festlichen Weihnachtsstunden und einem rauschenden Rutsch ins neue Jahr kreiert.

Das Traditionshotel liegt direkt am 4 km langen Sandstrand und ist sowohl mit dem eigenen Auto als auch der Bahn gut erreichbar.

Starkoch Johann Lafer live genießen

Am 09. und 10. Dezember 2022 ist TV- und Starkoch Johann Lafer mit seiner großen Gourmetshow erneut live zu Gast im ATLANTIC Grand Hotel Travemünde! Gemeinsam mit WORLD OF DINNER präsentiert das Hotel eine Gourmet-Show mit einzigartiger Live-Küche, wie man sie sonst nur aus dem Fernsehen kennt. Serviert wird ein aufwendiges 4-Gänge Menü, das Johann Lafer live vor den Augen der Gäste und seine Profi-Crew parallel in der Küche auf den Tisch zaubern.

Das DELUXE-TICKET für € 198,00 pro Person beinhaltet: „Meet & Greet“ mit Johann Lafer in der Champagner-Lounge • Canapés • Goodie-Bag mit signiertem Kochbuch & dem aktuellen LAFER Magazin • Präsentation exklusiver LAFER-Produkte • Amuse-Bouche • 4-Gang-Menü inklusive korrespondierender Weine • Mineralwasser & Kaffee • Tickets direkt im Hotel oder unter www.worldofdinner.de.

„Merry & Christmas“

Die vorweihnachtliche Hektik hinter sich lassen und an den Feiertagen einmal selbst im Mittelpunkt stehen. Tanken Sie die klare, frische Winterluft am kilometerlangen Ostseestrand und genießen anschließend Schwimmbad, Sauna und Dampfbad. Am Nachmittag des Heiligabends stimmen Sie sich auf der Terrasse des Baltic View in kuschelige Decken gehüllt an der knisternden Feuerschale in behaglicher Atmosphäre auf besinnliche Weihnachtstage ein und freuen sich auf das große 5-Gänge-Weihnachtsmenü und klingende Champagnergläser unter dem festlichen Weihnachtsbaum.

Weihnachten im ATLANTIC Grand Hotel Travemünde (Anreise 23. oder 24. Dezember 2022)

• Wahlweise 2 oder 3 Übernachtungen im Doppel- oder Einzelzimmer • reichhaltiges Frühstücksbüffet sowie ATLANTIC Wohlfühlpaket • weihnachtliche Dekoration und Willkommensüberraschung auf dem Hotelzimmer • 1 x weihnachtliches 4-Gang Menü am 23. Dezember oder am 1. Weihnachtsfeiertag am Abend • 1 x 5-Gang Heiligabend Menü inklusive einem Glas Champagner zur Begrüßung, serviert im Ballsaal, vor dem fast an die Decke reichenden Weihnachtsbaum (um 18 Uhr)

2 Übernachtungen: im Doppelzimmer ab € 451,00 pro Person

3 Übernachtungen: im Doppelzimmer ab € 574,50 pro Person

Jahreswechsel 2022/2023 im Baltic View

Mit Familie und Freunden den Jahreswechsel 2022/23 im Baltic View des ATLANTIC Grand Hotel Travemünde feiern – mit einem traumhaften Ausblick auf die Ostsee.

Das ATLANTIC Team begrüßt Sie mit einem Glas Champagner im Foyer des Baltic View. Im Anschluss genießen Sie beim „ATLANTIC Silvester-Büffet“ inklusive Getränkepauschale einen unterhaltsamen und kulinarischen Jahresausklang – in toller Atmosphäre und mit einem traumhaften Ausblick auf die Ostsee. Das Silvesterfeuerwerk zum Jahreswechsel mit musikalischer Begleitung, erleben die Gäste auf der Dachterrasse, inklusive einem Glas Champagner! Anschließend wird das neue Jahr auf der Silvesterparty in der hauseigenen Seven C ́s Bar gefeiert.

Plätze können für € 219,00 pro Person gebucht werden. Eintrittskarten für die Silvesterparty in der Seven C’s Bar mit Begrüßungscocktail, Fingerfood-Büffet, Mitternachtssuppe und Live-Musik gibt es jederzeit an der Hotelrezeption zum Preis von € 69,00 pro Person.

Winter Wunderland an der Ostsee und Gourmetshow im ATLANTIC Grand Hotel Travemünde

Bild © ATLANTIC Grand Hotel Travemünde

Quelle KPRN network GmbH/ ATLANTIC Grand Hotel Travemünde