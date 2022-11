Getränke Start-Up Ayoka nutzt NFT abseits des Kunstmarktes

Das österreichische Getränke Start-Up Ayoka, das seinen gleichnamigen Good-Mood Drink Ayoka, unter anderem in allen Billa+ und den meisten Billa Filialen österreichweit vertreibt sowie im ausgewählten Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland, ist eines der ersten Unternehmen die NFTs abseits des Kunstgedankes als Medium für Fundraising und Community Retention nutzen. Verkaufsstart findet am 10. November auf Magic Eden statt.

Das Kultgetränk Ayoka ist bei seiner internationalen Community nicht nur für die Gute-Laune-Wirkung bekannt, sondern auch für die künstlerisch designte Dose und den engen Bezug zur Kunstszene. „Kein Wunder also, dass Ayoka jetzt ins NFT Geschäft einsteigt“, werden sich jetzt viele denken. Doch den Gründern des Getränke Startup geht es nicht um den neu geschaffenen Kunstgedanken der NFT Szene, sondern darum, NFTs als Medium für Fundraising und Community Retention zu verwenden.

„Wir möchten mit diesem Projekt eines der ersten (Retail-) Brands weltweit sein, die WEB 3.0 in ihr Kerngeschäft integrieren. Damit möchten wir beweisen, dass der Verwendungszweck für NFTs deutlich größer ist als nur Kunstverkauf. Das Projekt ist für uns mehr als nur eine „Marketing“ oder „Fundraising“ Aktion, sondern wird tatsächlich zukünftig in unser Kerngeschäft integriert“, erklärt Philip Lanz, Co-Founder von Ayoka, der das NFT Projekt ins Leben gerufen hat.

GOOD MOOD DUDES

„Good Mood Dudes“, so heißen die bunten, generisch hergestellten Dosen Männchen mit jeweils sechs variierenden Attributen, die am 10 November um xx Uhr auf Magic Eden in Pre-Sale gehen. Insgesamt beinhaltet die erste Serie 2850 unterschiedliche Good Mood Dudes NFTs auf der Solana Blockchain, die bis Ende Oktober gemintet werden. Der Preis eines NFTs liegt bei umgerechnet USD 100,- bis USD 120,-

DIE VORTEILE

Alle Besitzer der Good Mood Dudes NFTs erhalten für die Haltedauer des Kunstwerks verschiedenen Vorteile, für die Abwicklung jener eine eigene Webseite bzw. Webstore gebaut wurde. Durch die Integration der Blockchain wird die Website nur von all jenen besucht werden können, die ein Good Mood Dude NFT in ihrer Wallet besitzen. Der Besitz des NFTs bringt viele unterschiedliche Vorteile mit sich:

Rabatt auf alle derzeitigen und zukünftigen ayoka Produkte, solange das NFT im Besitz ist.

Individualisierte Merchandise Produkte

Durch ein Voting-Verfahren auf der Blockchain können NFT Besitzer mitbestimmen, welche Produkte als nächstes gelauncht werden und welche Strategien verfolgt werden sollen.

Zugriff auf einen eigenen Online Space (eigenes Metaverse, Forum), den nur NFT Besitzer betreten können.

Einen Teil des Umsatzes, den das Unternehmen durch die Good Mood Dudes sowie Produkte unter dieser Marke generieren, wird wieder an die NFT Besitzer in Form von $AYO Token ausgeschüttet, wenn Sie aktiv an der Vermarktung teilnehmen.

Des Weiteren gibt es noch vieles Weitere, wie z.B. die Einführung des GoodDAO, $AYO Token, Teilnahme an Kunstausstellungen und vieles mehr.

$AYO-TOKENS

Um das Engagement von ayoka für seine Token-Inhaber zu beweisen, wird ein zusätzliches

exklusives Belohnungsprogramm gleichzeitig mit dem ersten öffentlichen Tokenangebot eingeführt. Mehr und mehr Belohnungen werden mit der wachsenden Community und dem Unternehmen hinzugefügt.

Einige der Vorteile, zu denen Inhaber Zugang haben:

Rabatt auf alle ayoka Produkte

Exklusiver Ayoka-Marktplatz

Defi-Möglichkeiten

HARD FACTS

Name: Good Mood Dudes

Auflage: 2850 Stück

Blockchain: Solana

Pre-Launch Datum: 02. November. 2022

Launch und Mint Datum: 10. November 2022

Plattform: Magic Eden

Preis: USD 100,- bis 120,-

