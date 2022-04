Kleines verschenken – mit den neuen Kekz® Audiochips

Die Suche nach den Ostereiern – wer kennt sie nicht. Jedes Jahr versteckt der Osterhase die begehrten Dinge an verwinkelten Plätzen. Inzwischen werden in den Osternestern aber nicht nur bunte Eier und Schokoladenhasen versteckt, manchmal sind auch andere Dinge wie Kekse dabei – und dieses Jahr auch Kekz®!

Perfekt als Kleinigkeit im Osternest bietet sich der Kekzhörer® von Kekz® an. Der All-In-One Audioplayer verzichtet bewusst auf den Einsatz eines Bildschirms und an den Anschluss an ein externes Wiedergabegerät. Die Wiedergabe des gewünschten Inhalts funktioniert dabei durch die Kekze (Audiochips): Diese werden kinderleicht durch den integrierten Magneten außen in die Ohrmuschel geklickt und aktivieren so über eine simple „Click & Play“-Mechanik die Wiedergabe des entsprechenden Hörbuchs, Hörspiels oder Albums.

Ein Sensor sorgt für Start bzw. Stopp der Wiedergabe, sobald der Kekzhörer® aufgesetzt bzw. abgenommen wird. Die Lautstärke ist in drei Stufen regelbar und wie von Kinderärzten empfohlen auf maximal 85 Dezibel begrenzt. Der große Bedienknopf an der Seite der Ohrmuschel sorgt für „An“ und „Aus“ sowie „Vor“ und „Zurück“. Das System setzt mit der Art der Steuerung bewusst auf die Unabhängigkeit von Kindern, sich ihre Musik und ihre Hörspiele selbst aussuchen zu können.

Wer neben Keksen auch Kekze ins Osternest packen will, der hat bereits eine große Auswahl an Hörspielinhalten für die Kekzhörer®: Zu den Partnern zählen namhafte Verlage wie, Edel Kids, Universal Music, Kiddinx oder Jumbo, somit sind beliebte Lizenzen wie Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen oder Petterson und Findus verfügbar. Neben bekannten Hörbüchern, Hörspielen und Musikalben gibt es exklusive Kekz® Originals unter der Marke Cookie Crew® mit tollen Abenteuerhörspielen, Musik zum Mittanzen und Mitsingen sowie spannende Lerninhalte für jedes Alter.

Ganz neu mit in der Kekz®-Familie sind neue Folgen von Benjamin Blümchen, Bibi und Tina, Miraculous und Pettersson und Findus. Vor Kurzem sind weitere beliebte Charaktere und Figuren dazu gekommen: Der neue Kekz vom Kleinen Raben Socke, Mama Muh und Robin Hood bieten spannende neue Geschichten. Ein exklusiver Tabaluga-Kekz mit dem 3D-Hörabenteuer „Tabaluga & Ich – Der Abenteuerflug durch Grünland“ ist in den Shops der Telekom erhältlich.

Die Kekzhörer® gibt es in den Farben rot und blau im ausgewählten Einzelhandel und online. Exklusiv online gibt es den „SO WEIT“ Kekzhörer® im exklusiven grauen Design von Peter Maffay persönlich. Alle Audiochips gibt es auf kekz.com.