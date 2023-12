Hotel Belvedere: Auf der Suche nach einem wintersportlichen Genuss-Spot?

Das Engadin und die Wintersportler gehören einfach zusammen. Einzigartig verbinden sich hier Natur, Tradition und Lifestyle. In Scuol, harmonisch eingebettet zwischen Gipfeln und verschneiten Bergwiesen, gilt das Hotel Belvedere als stilvoller Ort des Genusses. Der Ski- und Wintersport-Pass ist in dem traditionsreichen Haus für Gäste inklusive. Ebenso entspannte Wohlfühlstunden im Engadin Bad Scuol, wo man im reinen Mineralwasser badet.

Seit 1876 begeistert das Hotel Belvedere seine Gäste.

Liebgewonnene Tradition hat hier bis heute ihren Platz. Innovativer Vier-Sterne-Superior-Standard macht das Belvedere zu einem exklusiven Platz, um die vielen Winteraktivitäten in Scuol auszukosten. Das Schneesport- und Skigebiet Scuol Motta Naluns liegt ganz nah und hat wahrlich viel zu bieten.

Mit bis zu 80 Kilometer abwechslungsreichen Pisten und Talabfahrten ist es eines der schönsten Skigebiete für Familien und Fortgeschrittene. Skifahrer schwärmen von der zehn Kilometer langen Traumpiste nach Sent. Einen Schlittelweg gibt es in und um Scuol fast in jedem Ort. Die Langläufer begeistern 90 Kilometer Loipen auf der ganzen Linie. Unzählige Winterwanderwege führen Naturbegeisterte durch die verschneiten Landschaften.

Ski- und Bade-Spass inklusive

Im Hotel Belvedere buchen, und schon kann es losgehen mit dem Skifahren und Wintersporteln. Denn der Skipass ist von 09. Dezember 2023 bis 07. April 2024 inklusive. Vom Anreise- bis zum Abreisetag nutzen Schneebegeistere die Bergbahnen und Lifte im Skigebiet Motta Naluns-Ftan-Sent ohne Extrakosten. Für die Nichtskifahrer werden die Winterwanderwege im Skigebiet präpariert und können mit dem „Skipass inklusive“ Angebot genutzt werden. Und noch ein Ass hat dieses Angebot im Ärmel: Auch die Nutzung der längsten Schlittelbahn der Region mit 3,5 Kilometern ist inklusive.

Wer nicht in den Bergen unterwegs ist, der lässt sich im Engadin Bad Scuol verwöhnen. Täglich ist der uneingeschränkte Eintritt in die Bäder- und Saunalandschaft des Mineralbads für Gäste des Belvedere frei. Das Engadin Bad Scuol umfasst verschiedene Innenpools, einen Panorama-Aussenpool sowie eine grosszügige Saunalandschaft. Hinzu kommt das Römisch-Irische Bad, ein Baderitual, das separat dazu gebucht werden kann. Das Wellness- und Therapiezentrum rundet das Wohlfühlangebot ab.

Und wer gerne winterwandert oder zur Abwechslung einmal einen Ausflug in eines der umliegenden Engadiner Dörfer machen möchte, kann mit dem Skiticket die Sportbusse gratis benutzen.

Ruhe und Zeit für sich selbst im SPA Vita Nova

Das Hotel Belvedere bietet in seinem SPA eine einladende Welt der Wellness, Beauty und Massagen. Hochwertige Naturkosmetik kommt in den vielen Treatments zur Anwendung. In Whirlwannen, Erlebnisduschen, Saunen, Dampfbad und im Ruhe-Kubus verbringen Wellnessgeniesser erholsame Me-Time im modern-eleganten Ambiente.

Purer Genuss für Feinschmecker – von früh bis spät

Sich rundum verwöhnen lassen, das ist im Hotel Belvedere Programm. Das Restaurant Allegra bietet sowohl für den Gaumen als auch für das Auge Hochgenuss. Vom leichten, hellen Saal Lischana mit einer aussichtsreichen Südterrasse über den romantischen Saal Belle Epoque bis zum grossen Arvensaal finden sich beeindruckende Räumlichkeiten, um die kulinarischen Highlights aus Küche und Keller zu erleben. Dazu kommen die Wine & Bar Lounge mit einer grossen Barkarte und das Zvieri am Nachmittag für den Hunger zwischendurch. Kinder finden in der Kinder-Speisekarte, was ihnen schmeckt und wenn es einmal besonders gemütlich und privat sein soll, dann ist der Roomservice zur Stelle und bringt Feines und Köstliches auf das Zimmer.

Winterferien mit der ganzen Familie

Familien sind im Hotel Belvedere Scuol bestens aufgehoben und herzlich willkommen. Das familienfreundliche Mehrgenerationen-Haus bietet alles für erlebnisreiche Familienferien. In grossen Familienzimmern oder Familiensuiten mit Küche und Essbereich können Familien den Winterurlaub in vollen Zügen geniessen. Die kleinen Gäste profitieren von einem Kinderspielraum mit Kinderbetreuung ab drei Jahren.

Das 4-Sterne Superior Hotel Belvedere bildet zusammen mit dem 4-Sterne Engadiner Boutique-Hotel GuardaVal, dem 3-Sterne Superior Badehotel Belvair und dem thailändischen Restaurant Nam Thai, das Resort BELVEDERE HOTEL FAMILIE in Scuol. Alle Häuser sind untereinander und mit dem Engadin Bad Scuol verbunden. Großzügige Inklusiv-Leistungen sind bei jedem Aufenthalt, egal in welchem Belvedere Hotel, im Preis mit dabei: der Skipass (im Winter), der Wanderpass (im Sommer), die Nutzung der Rhätischen Bahn bis nach Zernez in 2. Klasse, die PostAuto-Linien im ganzen Unterengadin, der unbeschränkte, mehrmalige Eintritt ins Engadin Bad Scuol. Zur Belvedere-Familie gehört zudem das 4-Sterne Businesshotel Münchwilen im Thurgau.

Bild: Hotel Belvedere Fotograf/ Bildcredits: Andrea Badrutt Chur

Quelle mk salzburg